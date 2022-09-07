https://ria.ru/20220907/vodorod-1815002476.html

Водородный полигон построят на космодроме Восточный, заявили в "Роскосмосе"

Водородный полигон построят на космодроме Восточный, заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 07.09.2022

Водородный полигон построят на космодроме Восточный, заявили в "Роскосмосе"

Компания "Росатома" поставит водород на космодром Восточный для использования в версиях ракеты "Ангара" повышенной грузоподъемности, сообщил в среду... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T07:15

2022-09-07T07:15

2022-09-07T07:15

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восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Компания "Росатома" поставит водород на космодром Восточный для использования в версиях ракеты "Ангара" повышенной грузоподъемности, сообщил в среду "Роскосмос".Ранее Центр Хруничева и компания "Русатом Оверсиз" подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерениях сотрудничества в области водородной энергетики.Отмечается, что водород на космодроме потребуется для заправки разрабатываемого Центром Хруничева кислородно-водородного разгонного блока, который значительно повысит энергетические возможности ракет "Ангара", а также для перспектив развития ракет семейства "Ангара".Ранее сообщалось о планах создания в РФ версии ракеты "Ангара" увеличенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком. Ракета "Ангара-А5В" будет состоять из трех ступеней. На первой и второй ступенях используются кислородно-керосиновые двигатели РД-191М, на третьей – два кислородно-водородных двигателя РД-0150."Ангара-А5В" сможет выводить до 38 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту и 7,5 тонны - на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой около 36 тысяч километров). Первый пуск "Ангары-А5В" с космодрома Восточный намечался в 2026-2027 годах."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20220907/soglasheniya-1814995947.html

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Максим Горбачев

космос - риа наука, россия, роскосмос, восточный экономический форум — 2022 (вэф)