https://ria.ru/20220907/vodorod-1815002476.html
Водородный полигон построят на космодроме Восточный, заявили в "Роскосмосе"
Водородный полигон построят на космодроме Восточный, заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 07.09.2022
Водородный полигон построят на космодроме Восточный, заявили в "Роскосмосе"
Компания "Росатома" поставит водород на космодром Восточный для использования в версиях ракеты "Ангара" повышенной грузоподъемности, сообщил в среду... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T07:15
2022-09-07T07:15
2022-09-07T07:15
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Компания "Росатома" поставит водород на космодром Восточный для использования в версиях ракеты "Ангара" повышенной грузоподъемности, сообщил в среду "Роскосмос".Ранее Центр Хруничева и компания "Русатом Оверсиз" подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерениях сотрудничества в области водородной энергетики.Отмечается, что водород на космодроме потребуется для заправки разрабатываемого Центром Хруничева кислородно-водородного разгонного блока, который значительно повысит энергетические возможности ракет "Ангара", а также для перспектив развития ракет семейства "Ангара".Ранее сообщалось о планах создания в РФ версии ракеты "Ангара" увеличенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком. Ракета "Ангара-А5В" будет состоять из трех ступеней. На первой и второй ступенях используются кислородно-керосиновые двигатели РД-191М, на третьей – два кислородно-водородных двигателя РД-0150."Ангара-А5В" сможет выводить до 38 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту и 7,5 тонны - на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой около 36 тысяч километров). Первый пуск "Ангары-А5В" с космодрома Восточный намечался в 2026-2027 годах."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
https://ria.ru/20220907/soglasheniya-1814995947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, роскосмос, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Роскосмос, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Водородный полигон построят на космодроме Восточный, заявили в "Роскосмосе"
"Роскосмос": на космодроме Восточный построят водородный полигон
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Компания "Росатома" поставит водород на космодром Восточный для использования в версиях ракеты "Ангара" повышенной грузоподъемности, сообщил
в среду "Роскосмос".
Ранее Центр Хруничева и компания "Русатом Оверсиз" подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерениях сотрудничества в области водородной энергетики.
"Соглашение предусматривает строительство водородного полигона, систем хранения и транспортирования для организации цепочки поставок водорода конечным потребителям, в том числе на космодром Восточный", - говорится в Telegram-канале "Роскосмоса".
Отмечается, что водород на космодроме потребуется для заправки разрабатываемого Центром Хруничева кислородно-водородного разгонного блока, который значительно повысит энергетические возможности ракет "Ангара", а также для перспектив развития ракет семейства "Ангара".
Ранее сообщалось о планах создания в РФ
версии ракеты "Ангара" увеличенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком. Ракета "Ангара-А5В" будет состоять из трех ступеней. На первой и второй ступенях используются кислородно-керосиновые двигатели РД-191М, на третьей – два кислородно-водородных двигателя РД-0150.
"Ангара-А5В" сможет выводить до 38 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту и 7,5 тонны - на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой около 36 тысяч километров). Первый пуск "Ангары-А5В" с космодрома Восточный намечался в 2026-2027 годах.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".