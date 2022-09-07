https://ria.ru/20220907/vliyanie-1815003932.html

Греф: влияние доллара на российскую экономику снизится в пользу юаня

Греф: влияние доллара на российскую экономику снизится в пользу юаня - РИА Новости, 07.09.2022

Греф: влияние доллара на российскую экономику снизится в пользу юаня

Китай неизбежно станет ключевым российским партнером, а влияние доллара на экономику РФ снизится в пользу рубля и юаня, заявил глава Сбербанка Герман Греф в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T07:35

2022-09-07T07:35

2022-09-07T07:35

экономика

герман греф

россия

китай

европа

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости/Прайм. Китай неизбежно станет ключевым российским партнером, а влияние доллара на экономику РФ снизится в пользу рубля и юаня, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн пресс-конференции на ВЭФ.Он напомнил, что традиционный крупнейший торговый партнер России – Европа – выпал. "Российская экономика экспортно ориентирована, поэтому очевидным и естественным следствием этой ситуации является то, что конечно же Китай станет крупнейшим российским партнером", - заявил Греф.Он отметил, что зависимость России от крупнейших торговых партнеров на Востоке, в первую очередь, Китая, будет расти. "Я бы называл это термином "развитие сотрудничества", и для экспортоориентированной экономики неизбежным должны быть ключевые партнеры, и Китай таким ключевым партнером России неизбежно станет", - сказал банкир.Соответственно будет замещаться роль доллара и евро на юань, добавил он. "Я не думаю, что Россия вернется в такую же ситуацию влияния доллара на внутреннюю экономику, скорее всего, что будет расти значение собственной валюты объективно. В какой-то части произойдет замещение несколькими крупными валютами, в первую очередь юанем, конечно, доллара и евро", - заключил Греф.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/gaz-1814843676.html

россия

китай

европа

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Максим Горбачев

экономика, герман греф, россия, китай, европа, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)