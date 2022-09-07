https://ria.ru/20220907/vliyanie-1815003932.html
Греф: влияние доллара на российскую экономику снизится в пользу юаня
Греф: влияние доллара на российскую экономику снизится в пользу юаня - РИА Новости, 07.09.2022
Греф: влияние доллара на российскую экономику снизится в пользу юаня
Китай неизбежно станет ключевым российским партнером, а влияние доллара на экономику РФ снизится в пользу рубля и юаня, заявил глава Сбербанка Герман Греф в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T07:35
2022-09-07T07:35
2022-09-07T07:35
экономика
герман греф
россия
китай
европа
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104071/08/1040710860_0:914:1325:1659_1920x0_80_0_0_8ff9b777a875506a360bf1129488f9c0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости/Прайм. Китай неизбежно станет ключевым российским партнером, а влияние доллара на экономику РФ снизится в пользу рубля и юаня, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн пресс-конференции на ВЭФ.Он напомнил, что традиционный крупнейший торговый партнер России – Европа – выпал. "Российская экономика экспортно ориентирована, поэтому очевидным и естественным следствием этой ситуации является то, что конечно же Китай станет крупнейшим российским партнером", - заявил Греф.Он отметил, что зависимость России от крупнейших торговых партнеров на Востоке, в первую очередь, Китая, будет расти. "Я бы называл это термином "развитие сотрудничества", и для экспортоориентированной экономики неизбежным должны быть ключевые партнеры, и Китай таким ключевым партнером России неизбежно станет", - сказал банкир.Соответственно будет замещаться роль доллара и евро на юань, добавил он. "Я не думаю, что Россия вернется в такую же ситуацию влияния доллара на внутреннюю экономику, скорее всего, что будет расти значение собственной валюты объективно. В какой-то части произойдет замещение несколькими крупными валютами, в первую очередь юанем, конечно, доллара и евро", - заключил Греф.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/gaz-1814843676.html
россия
китай
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104071/08/1040710860_0:790:1325:1784_1920x0_80_0_0_11157a57a95eadbdc9efb638d822ff68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, герман греф, россия, китай, европа, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Герман Греф, Россия, Китай, Европа, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Греф: влияние доллара на российскую экономику снизится в пользу юаня
Глава Сбербанка Греф: влияние доллара на российскую экономику снизится в пользу юаня
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости/Прайм. Китай неизбежно станет ключевым российским партнером, а влияние доллара на экономику РФ снизится в пользу рубля и юаня, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн пресс-конференции на ВЭФ.
Он напомнил, что традиционный крупнейший торговый партнер России – Европа
– выпал. "Российская экономика экспортно ориентирована, поэтому очевидным и естественным следствием этой ситуации является то, что конечно же Китай станет крупнейшим российским партнером", - заявил Греф.
Он отметил, что зависимость России от крупнейших торговых партнеров на Востоке, в первую очередь, Китая, будет расти. "Я бы называл это термином "развитие сотрудничества", и для экспортоориентированной экономики неизбежным должны быть ключевые партнеры, и Китай таким ключевым партнером России неизбежно станет", - сказал банкир.
Соответственно будет замещаться роль доллара и евро на юань, добавил он. "Я не думаю, что Россия вернется в такую же ситуацию влияния доллара на внутреннюю экономику, скорее всего, что будет расти значение собственной валюты объективно. В какой-то части произойдет замещение несколькими крупными валютами, в первую очередь юанем, конечно, доллара и евро", - заключил Греф.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.