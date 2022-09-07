https://ria.ru/20220907/vizy-1814983846.html
Российская делегация все еще не получила визы для участия в Генассамблее
Российская делегация все еще не получила визы для участия в Генассамблее - РИА Новости, 07.09.2022
Российская делегация все еще не получила визы для участия в Генассамблее
Российская делегация пока не получила визы для участия в сессии Генассамблеи ООН позднее в сентябре, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T00:41
2022-09-07T00:41
2022-09-07T00:41
в мире
василий небензя
россия
сша
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
ООН, 7 сен - РИА Новости. Российская делегация пока не получила визы для участия в сессии Генассамблеи ООН позднее в сентябре, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Для Генассамблеи - пока нет. У нас все еще есть время. Но у нас есть беспокоящие сигналы, мы не получили визу для нашего министра внутренних дел на саммит полиции, на другую конференцию по киберпреступности (тоже не получили визу США - ред.)", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, получила ли российская делегация хоть какие-то визы на данном этапе.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш полагает, что российской делегации, планирующей участвовать в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, должны быть выданы визы США.
https://ria.ru/20220903/oon-1814168531.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, василий небензя, россия, сша, генеральная ассамблея оон
В мире, Василий Небензя, Россия, США, Генеральная Ассамблея ООН
Российская делегация все еще не получила визы для участия в Генассамблее
Постпред Небензя: российская делегация все еще не получила визы для участия в Генассамблее