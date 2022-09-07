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Российская делегация все еще не получила визы для участия в Генассамблее - РИА Новости, 07.09.2022
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Российская делегация все еще не получила визы для участия в Генассамблее
Российская делегация все еще не получила визы для участия в Генассамблее - РИА Новости, 07.09.2022
Российская делегация все еще не получила визы для участия в Генассамблее
Российская делегация пока не получила визы для участия в сессии Генассамблеи ООН позднее в сентябре, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T00:41
2022-09-07T00:41
в мире
василий небензя
россия
сша
генеральная ассамблея оон
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ООН, 7 сен - РИА Новости. Российская делегация пока не получила визы для участия в сессии Генассамблеи ООН позднее в сентябре, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Для Генассамблеи - пока нет. У нас все еще есть время. Но у нас есть беспокоящие сигналы, мы не получили визу для нашего министра внутренних дел на саммит полиции, на другую конференцию по киберпреступности (тоже не получили визу США - ред.)", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, получила ли российская делегация хоть какие-то визы на данном этапе.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш полагает, что российской делегации, планирующей участвовать в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, должны быть выданы визы США.
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в мире, василий небензя, россия, сша, генеральная ассамблея оон
В мире, Василий Небензя, Россия, США, Генеральная Ассамблея ООН
00:41 07.09.2022
 
Российская делегация все еще не получила визы для участия в Генассамблее

Постпред Небензя: российская делегация все еще не получила визы для участия в Генассамблее

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 7 сен - РИА Новости. Российская делегация пока не получила визы для участия в сессии Генассамблеи ООН позднее в сентябре, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Для Генассамблеи - пока нет. У нас все еще есть время. Но у нас есть беспокоящие сигналы, мы не получили визу для нашего министра внутренних дел на саммит полиции, на другую конференцию по киберпреступности (тоже не получили визу США - ред.)", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, получила ли российская делегация хоть какие-то визы на данном этапе.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш полагает, что российской делегации, планирующей участвовать в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, должны быть выданы визы США.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 01:37
ООН заявило о тесном контакте с США по вопросу выдачи виз делегации России
 
В миреВасилий НебензяРоссияСШАГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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