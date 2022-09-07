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Российская делегация все еще не получила визы для участия в Генассамблее

Российская делегация все еще не получила визы для участия в Генассамблее - РИА Новости, 07.09.2022

Российская делегация все еще не получила визы для участия в Генассамблее

Российская делегация пока не получила визы для участия в сессии Генассамблеи ООН позднее в сентябре, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T00:41

2022-09-07T00:41

2022-09-07T00:41

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василий небензя

россия

сша

генеральная ассамблея оон

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ООН, 7 сен - РИА Новости. Российская делегация пока не получила визы для участия в сессии Генассамблеи ООН позднее в сентябре, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Для Генассамблеи - пока нет. У нас все еще есть время. Но у нас есть беспокоящие сигналы, мы не получили визу для нашего министра внутренних дел на саммит полиции, на другую конференцию по киберпреступности (тоже не получили визу США - ред.)", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, получила ли российская делегация хоть какие-то визы на данном этапе.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш полагает, что российской делегации, планирующей участвовать в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, должны быть выданы визы США.

https://ria.ru/20220903/oon-1814168531.html

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Максим Горбачев

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