https://ria.ru/20220907/ukraina-1815167766.html

Секретарь СНБО заявил, что план по обороне страны утвердили еще в 2021 году

Секретарь СНБО заявил, что план по обороне страны утвердили еще в 2021 году - РИА Новости, 07.09.2022

Секретарь СНБО заявил, что план по обороне страны утвердили еще в 2021 году

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинское правительство еще в ноябре 2021 года утвердило... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:46

2022-09-07T15:46

2022-09-07T15:46

специальная военная операция на украине

в мире

алексей данилов

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинское правительство еще в ноябре 2021 года утвердило стратегический документ под названием "План обороны страны".Ранее Данилов заявил, что Владимир Зеленский в 2019 отверг предложенный в Париже "Минск-3", с этого времени правительство Украины начало подготовку к "большой войне". Действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине был "Минск-2" - Комплекс мер по выполнению минских соглашений, он регламентировал шаги по деэскалации конфликта."Впервые за время независимости мы в ноябре прошлого года приняли "План обороны страны". Это огромный фундаментальны документ, где прописана деятельность всех без исключения органов: кто и как должен действовать в ситуации военного положения. Там есть большой раздел экономики", - заявил Данилов в интервью изданию "Левый берег". Он отметил, что данный документ стратегического значения, все ведомства, которые принимают решения, руководствуются им.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220907/termobaricheskoe-1814919174.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, алексей данилов, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр