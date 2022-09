https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

Зеленский принес в жертву тысячи своих солдат ради отчета перед Западом

Зеленский принес в жертву тысячи своих солдат ради отчета перед Западом - РИА Новости, 07.09.2022

Зеленский принес в жертву тысячи своих солдат ради отчета перед Западом

Потери Украины в ходе широко разрекламированного "контрнаступления на Херсон" достигли таких масштабов, что их уже сложно скрывать западной прессе,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:00

2022-09-07T08:00

2022-09-07T08:13

авторы

россия

украина

вооруженные силы украины

владимир зеленский

бен ходжес

киев

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772245838_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b631eece9f6949c9526c74eb094798e6.jpg

Потери Украины в ходе широко разрекламированного "контрнаступления на Херсон" достигли таких масштабов, что их уже сложно скрывать западной прессе, информационно обслуживающей киевский режим. Об этом свидетельствуют как отдельные репортажи с места событий, так и сам характер освещения боевых действий.Напомним, более открытой и публичной армейской операции в истории еще не было. Во всяком случае, на стадии ее подготовки. На протяжении нескольких недель "контрнаступление" анонсировалось и расписывалось во всех деталях различными украинскими чиновниками и политиками. Началось оно 29 августа так же шумно и открыто — с заявления пресс-секретаря Южного командования ВСУ Натальи Гуменюк, радостно подхваченного всеми украинскими и западными СМИ.Ажиотаж вокруг "контрнаступления" на Украине стоял неимоверный. Глава Хмельницкой обладминистрации Сергей Гамалий даже хвастливо заявил, что забронировал себе отель в Херсоне на пятницу, 2 сентября, спрашивая свою аудиторию: "А у вас какие планы на выходные?" Правда, затем он почему-то "забыл" о своем бронировании и больше ни разу не возвращался к планам отдохнуть в южном городе, явно его не ожидающем.Уже к концу первого дня операции Киеву стало понятно: что-то идет не так. Поэтому та же Гуменюк стала призывать журналистов к "тишине" и упрекать их в том же, что делала она сама. Внезапно самая публичная военная операция превратилась в самую засекреченную. На второй день "контрнаступления" Киев запретил работу военкоров и приказал своей прессе распространять только официальные сводки. А затем пошел еще дальше, запретив называть и населенные пункты, которые ВСУ "героически освобождают" в ходе наступательной операции.Объяснение было совсем смехотворным. Та же Гуменюк заявила: "Мы не разглашаем освобожденные населенные пункты именно с гуманитарной целью, потому что такие населенные пункты сразу оказываются под авиационными, артиллерийскими ударами врага". То есть, по мнению украинского командования, российский Генштаб даже не подозревает, какие села он контролирует. Только сводками ВСУ и определяем ситуацию на фронте.И после этого информационные сообщения Владимира Зеленского заиграли новыми красками. Он теперь без зазрения совести начал рассказывать о том, сколько населенных пунктов "освободили" украинские военные. И неважно, что даже украинский Генштаб ничего не знает об этих победах. Но теперь же можно не приводить названия "освобожденных" сел — почему же не воспользоваться этой удобной ситуацией?Тем забавнее выглядит тот факт, что все украинские и западные медиаресурсы буквально взорвались от счастья, когда киевские чиновники выложили кадр водружения флага Украины на одном из зданий, находящихся на западной окраине поселка Высокополье в Херсонской области. Восторг просто неописуемый! Германская Bild посвятила этому событию целый новостной сюжет, сравнив данный кадр со знаменитым фото "Водружение американского флага над Иводзимой".В своем исступлении пропагандисты даже забыли о том, что "освобожденные" населенные пункты им нельзя называть. То есть оказалось, что все-таки можно, если речь идет о реальном поселке, в который так или иначе хотя бы на время пробрались украинские диверсионные группы. По этому примеру можно судить, чего стоят все эти бравурные сообщения о занятых боевиками ВСУ селах, численность которых должна уже исчисляться десятками.В то же время западные СМИ, тиражируя украинские байки, тщательно игнорировали сообщения российского Минобороны о тяжелейших потерях ВСУ в ходе этой авантюры, равно как и кадры, подтверждающие данный факт. Но если на страницы газетных изданий это и не попадало, то в своих соцсетях даже такие отъявленные антироссийские пропагандисты, как корреспондент Bild Юлиан Репке, вынуждены были признать очевидное. Демонстрируя означенные видеокадры, Репке написал: "Ужасные видео из Херсонской области… Похоже, контрнаступление провалилось".Для того и нужен был снимок из Высокополья — чтобы хоть чуть-чуть успокоить западных кураторов. А тот факт, что провальную операцию изначально курировали иностранцы, никто особо и не скрывал. Даже украинские ресурсы, ссылаясь на источники в офисе президента Украины, признают: "Контрнаступление было разработано британскими военными, которые не учитывали всех факторов. План был разработан красивый… Все начало рушиться, когда ВСУ оказались в огневом мешке, а помочь им не было возможности, из-за чего Генштаб был вынужден отказаться от британского плана и сосредоточиться на взятии Высокополья, чтобы оправдать огромные потери и провал первоначальной стратегии с контрнаступлением". Более чем красноречивое признание истинной ситуации на фронте.Тяжелые потери признают и те немногочисленные западные корреспонденты, которые еще находятся в сравнительной близости от линии соприкосновения войск, несмотря на жесткие цензурные ограничения, введенные Киевом. Так, корреспондент британской The Times смог пообщаться с бойцами ВСУ, раненными в ходе херсонской авантюры. Те прямо характеризуют ситуацию на фронте — "самый страшный ад войны". Описывая свои ранения, солдаты полностью подтверждают информацию российских СМИ о тактике огневых мешков, которую применяют наши военные, заманивающие противника в серую зону и затем накрывающие его огнем со всех сторон.То же самое подтвердили и восемь других раненых солдат ВСУ в интервью корреспонденту делового издания The Wall Street Journal, посетившему их в госпитале. Особенно показательными были слова доктора, который лечит этих бойцов. Он сказал, что на старте широко разрекламированного "контрнаступления" поддался всеобщему ажиотажу, но теперь заявляет: "Когда начали привозить такое большое количество раненых, то, честно говоря, мне стало их жалко и я начал задумываться: а стоило ли это делать такой ценой. Я не знаю. Здесь нет правильного ответа".Видно, как на глазах меняется характер освещения авантюрной операции ВСУ в западных СМИ. Еще накануне отставной американский генерал Бен Ходжес подбадривал европейскую публику: "До конца этого года мы можем отбросить их к линии 23 февраля". "Мы" — это он, само собой, о коллективном Западе, воюющем с "ними", то есть с русскими.А уже когда украинская операция началась, в течение нескольких первых дней западная пресса радостно трубила о "долгожданном наступлении" и объясняла своей аудитории, насколько оно стратегически значимо и как отразится на исходе всей кампании. К примеру, журнал Time писал: "Успех контрнаступления Киева может иметь более широкое влияние на военные действия, чем просто территориальные приобретения. Если получится отбить ключевой южный город у России, то это докажет западным покровителям Украины, что она может использовать высококлассные системы вооружения, поставленные ей, для достижения большого успеха".Заметьте, украинские ресурсы подтверждают ту же цель всей этой авантюры: она "должна была принести результат и позволить продемонстрировать Западу эффективность украинской армии при контрнаступлении". То есть столько жертв — исключительно ради демонстрации перед зарубежными спонсорами.Однако по мере развития событий — явно не такого, какое ожидалось в Киеве и Лондоне, — значительно стал меняться и характер подачи новостей с фронта. Украинские СМИ дружно начали писать, что они уже и не ждут скорого взятия Херсона (губернатору Гамалию придется продлевать бронь отеля), а цель ВСУ — всего лишь измотать противника и разбить его логистику. Одновременно журнал The Spectator доказывает читателям, что "херсонское наступление Украины уже увенчалось успехом".Автор утверждает, что ВСУ продемонстрировали свою эффективность (а что еще нужно западным спонсорам?), а "нынешнее контрнаступление может быть осторожным процессом, направленным на то, чтобы заложить ряд небольших достижений, прежде чем зимняя погода откроет движение для обеих сторон". То есть до зимы ждать ничего и не надо на этом направлении. А как же планы генерала Ходжеса выйти до конца года на линию 23 февраля? Видимо, уже неактуально.А газета The Evening Standard уже убеждает британскую публику, что "херсонское наступление Украины носит больше символический, чем стратегический характер". Причем автор делает упор на том, что глава киевского режима приказал начать эту авантюру "вопреки настоятельным советам военных": "Зеленский хотел срочных действий, так как он боится, что застой на поле боя подрывает поддержку союзников, в частности — в ЕС". То есть опять-таки подтверждается, что кровавая баня устроена лично главой киевского режима исключительно с демонстрационной целью, без какого бы то ни было стратегического смысла.И вот на это стоит обратить особое внимание. Идея о том, что военная операция под Херсоном — это личная инициатива Зеленского, против которой выступали его генералы, очень активно раскручивается с того самого дня, когда обозревателям стало понятно: что-то идет не так. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров указал на любопытную тенденцию, проявляющуюся в информационном поле Украины: "Все оппоненты Зеленского называют это "Зе-наступлением"… Я думаю, это неслучайно. Они понимают, что там на самом деле происходит, и они хотят, чтобы этот термин "Зе-наступление" закрепился в сознании людей. Речь идет о Херсоне, речь идет о потерях… А ответственность за последствия будет непосредственно на Зеленском".Трудно сказать, понимает ли это сейчас сам Верховный главнокомандующий ВСУ. Но наступает то время, когда ему придется осознать значение древней формулы любой войны: "У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота". Судя по усилиям украинской и западной прессы, провал херсонского "контрнаступления" сиротой не будет — его единственный отец уже назначен.

https://ria.ru/20220906/kherson-1814718476.html

https://ria.ru/20220906/spetsoperatsiya-1814861557.html

https://ria.ru/20220906/poteri-1814702429.html

https://ria.ru/20220905/vsu-1814590240.html

https://ria.ru/20220903/perevorot-1814170641.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220903/ukraina-1814228449.html

https://ria.ru/20220904/kherson-1814322149.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

авторы, россия, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, бен ходжес, киев, евросоюз