https://ria.ru/20220907/tsentr-1815271252.html
В КЧР в День республики открылся первый в регионе центр для одаренных детей
В КЧР в День республики открылся первый в регионе центр для одаренных детей - РИА Новости, 07.09.2022
В КЧР в День республики открылся первый в регионе центр для одаренных детей
Первый в Карачаево-Черкесии региональный центр для одаренных детей открылся в день празднования 100-летия республики, сообщил в соцсетях сообщил глава КЧР Рашид РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T21:05
2022-09-07T21:05
2022-09-07T21:05
карачаево-черкесская республика
черкесск
рашид темрезов
александр новак
общество
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ЧЕРКЕССК, 7 сен – РИА Новости. Первый в Карачаево-Черкесии региональный центр для одаренных детей открылся в день празднования 100-летия республики, сообщил в соцсетях сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.Открытие Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Спутник" состоялось в Черкесске в рамках праздничных мероприятий по поводу векового юбилея Карачаево-Черкесии.В торжественной церемонии принял участие вице-премьер РФ Александр Новак.Темрезов назвал новый центр "объектом, символизирующим будущее республики", подчеркнув, что здесь будут заниматься самые активные и творческие дети из всех городов и районов Карачаево-Черкесии.Круглогодичный центр, созданный по типу образовательного центра поддержки одаренных детей "Сириус", располагается в северной части республиканской столицы. Он отвечает всем требованиям, предъявляемым к таким объектам.На площади 9500 квадратных метров оборудованы просторные кабинеты, лаборатории, учебные и творческие мастерские, концертный и хореографический залы, спортзалы.В центре "Спутник" школьники будут заниматься наукой, искусством и спортом.Образовательная программа, помимо занятий по специальности, предусматривает также развивающий досуг, мастер-классы и творческие встречи с экспертами.
https://ria.ru/20220901/shkola-1813781100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черкесск, рашид темрезов, александр новак, общество, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Рашид Темрезов, Александр Новак, Общество, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
ЧЕРКЕССК, 7 сен – РИА Новости. Первый в Карачаево-Черкесии региональный центр для одаренных детей открылся в день празднования 100-летия республики, сообщил в соцсетях сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.
Открытие Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Спутник" состоялось в Черкесске
в рамках праздничных мероприятий по поводу векового юбилея Карачаево-Черкесии.
В торжественной церемонии принял участие вице-премьер РФ Александр Новак
.
Темрезов назвал новый центр "объектом, символизирующим будущее республики", подчеркнув, что здесь будут заниматься самые активные и творческие дети из всех городов и районов Карачаево-Черкесии.
Круглогодичный центр, созданный по типу образовательного центра поддержки одаренных детей "Сириус", располагается в северной части республиканской столицы. Он отвечает всем требованиям, предъявляемым к таким объектам.
На площади 9500 квадратных метров оборудованы просторные кабинеты, лаборатории, учебные и творческие мастерские, концертный и хореографический залы, спортзалы.
В центре "Спутник" школьники будут заниматься наукой, искусством и спортом.
Образовательная программа, помимо занятий по специальности, предусматривает также развивающий досуг, мастер-классы и творческие встречи с экспертами.