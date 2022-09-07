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В КЧР в День республики открылся первый в регионе центр для одаренных детей - РИА Новости, 07.09.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
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В КЧР в День республики открылся первый в регионе центр для одаренных детей
В КЧР в День республики открылся первый в регионе центр для одаренных детей - РИА Новости, 07.09.2022
В КЧР в День республики открылся первый в регионе центр для одаренных детей
Первый в Карачаево-Черкесии региональный центр для одаренных детей открылся в день празднования 100-летия республики, сообщил в соцсетях сообщил глава КЧР Рашид РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T21:05
2022-09-07T21:05
карачаево-черкесская республика
черкесск
рашид темрезов
александр новак
общество
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ЧЕРКЕССК, 7 сен – РИА Новости. Первый в Карачаево-Черкесии региональный центр для одаренных детей открылся в день празднования 100-летия республики, сообщил в соцсетях сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.Открытие Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Спутник" состоялось в Черкесске в рамках праздничных мероприятий по поводу векового юбилея Карачаево-Черкесии.В торжественной церемонии принял участие вице-премьер РФ Александр Новак.Темрезов назвал новый центр "объектом, символизирующим будущее республики", подчеркнув, что здесь будут заниматься самые активные и творческие дети из всех городов и районов Карачаево-Черкесии.Круглогодичный центр, созданный по типу образовательного центра поддержки одаренных детей "Сириус", располагается в северной части республиканской столицы. Он отвечает всем требованиям, предъявляемым к таким объектам.На площади 9500 квадратных метров оборудованы просторные кабинеты, лаборатории, учебные и творческие мастерские, концертный и хореографический залы, спортзалы.В центре "Спутник" школьники будут заниматься наукой, искусством и спортом.Образовательная программа, помимо занятий по специальности, предусматривает также развивающий досуг, мастер-классы и творческие встречи с экспертами.
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черкесск, рашид темрезов, александр новак, общество, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Рашид Темрезов, Александр Новак, Общество, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
21:05 07.09.2022
 

В КЧР в День республики открылся первый в регионе центр для одаренных детей

© Фото : пресс-служба главы и правительства КЧРВ КЧР в День республики открылся первый в регионе Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Спутник"
В КЧР в День республики открылся первый в регионе Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Спутник - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : пресс-служба главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 7 сен – РИА Новости. Первый в Карачаево-Черкесии региональный центр для одаренных детей открылся в день празднования 100-летия республики, сообщил в соцсетях сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.
Открытие Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Спутник" состоялось в Черкесске в рамках праздничных мероприятий по поводу векового юбилея Карачаево-Черкесии.
В торжественной церемонии принял участие вице-премьер РФ Александр Новак.
© Фото : пресс-служба главы и правительства КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов и вице-премьер РФ Александр Новак на открытии центра для одаренных детей в Черкесске
Глава КЧР Рашид Темрезов и вице-премьер РФ Александр Новак на открытии центра для одаренных детей в Черкесске - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : пресс-служба главы и правительства КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов и вице-премьер РФ Александр Новак на открытии центра для одаренных детей в Черкесске
Темрезов назвал новый центр "объектом, символизирующим будущее республики", подчеркнув, что здесь будут заниматься самые активные и творческие дети из всех городов и районов Карачаево-Черкесии.
Круглогодичный центр, созданный по типу образовательного центра поддержки одаренных детей "Сириус", располагается в северной части республиканской столицы. Он отвечает всем требованиям, предъявляемым к таким объектам.
На площади 9500 квадратных метров оборудованы просторные кабинеты, лаборатории, учебные и творческие мастерские, концертный и хореографический залы, спортзалы.
В центре "Спутник" школьники будут заниматься наукой, искусством и спортом.
Образовательная программа, помимо занятий по специальности, предусматривает также развивающий досуг, мастер-классы и творческие встречи с экспертами.
В КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами
1 сентября, 16:46Карачаево-Черкесская Республика
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Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесскРашид ТемрезовАлександр НовакОбществоКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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