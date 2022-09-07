https://ria.ru/20220907/tsentr-1815271252.html

В КЧР в День республики открылся первый в регионе центр для одаренных детей

В КЧР в День республики открылся первый в регионе центр для одаренных детей - РИА Новости, 07.09.2022

В КЧР в День республики открылся первый в регионе центр для одаренных детей

Первый в Карачаево-Черкесии региональный центр для одаренных детей открылся в день празднования 100-летия республики, сообщил в соцсетях сообщил глава КЧР Рашид РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T21:05

2022-09-07T21:05

2022-09-07T21:05

карачаево-черкесская республика

черкесск

рашид темрезов

александр новак

общество

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ЧЕРКЕССК, 7 сен – РИА Новости. Первый в Карачаево-Черкесии региональный центр для одаренных детей открылся в день празднования 100-летия республики, сообщил в соцсетях сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.Открытие Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Спутник" состоялось в Черкесске в рамках праздничных мероприятий по поводу векового юбилея Карачаево-Черкесии.В торжественной церемонии принял участие вице-премьер РФ Александр Новак.Темрезов назвал новый центр "объектом, символизирующим будущее республики", подчеркнув, что здесь будут заниматься самые активные и творческие дети из всех городов и районов Карачаево-Черкесии.Круглогодичный центр, созданный по типу образовательного центра поддержки одаренных детей "Сириус", располагается в северной части республиканской столицы. Он отвечает всем требованиям, предъявляемым к таким объектам.На площади 9500 квадратных метров оборудованы просторные кабинеты, лаборатории, учебные и творческие мастерские, концертный и хореографический залы, спортзалы.В центре "Спутник" школьники будут заниматься наукой, искусством и спортом.Образовательная программа, помимо занятий по специальности, предусматривает также развивающий досуг, мастер-классы и творческие встречи с экспертами.

https://ria.ru/20220901/shkola-1813781100.html

черкесск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

черкесск, рашид темрезов, александр новак, общество, карачаево-черкесская республика (кчр)