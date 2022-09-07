https://ria.ru/20220907/tovarooborot-1815164838.html

Россия и Китай выйдут на объем товарооборота в 200 миллиардов долларов

Россия и Китай выйдут на объем товарооборота в 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 07.09.2022

Россия и Китай выйдут на объем товарооборота в 200 миллиардов долларов

Россия и Китай скоро должны выйти на объем товарооборота в 200 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:36

2022-09-07T15:36

2022-09-07T15:43

россия

китай

экономика

владимир путин

ли чжаньшу

русский (остров)

всекитайское собрание народных представителей

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия и Китай скоро должны выйти на объем товарооборота в 200 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин."Наше стратегическое партнерство развивается, развивается очень успешно, растет товарооборот... Достиг уже 140 миллиардов долларов, продолжает расти. За первое полугодие он вырос еще на 30%, и судя по всему, мы действительно скоро выйдем, как и хотели, на 200 миллиардов долларов", - сказал Путин в ходе встречи с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.Встреча проходила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/sammit-1815150537.html

россия

китай

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россия, китай, экономика, владимир путин, ли чжаньшу, русский (остров), всекитайское собрание народных представителей, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)