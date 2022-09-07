Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай выйдут на объем товарооборота в 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/tovarooborot-1815164838.html
Россия и Китай выйдут на объем товарооборота в 200 миллиардов долларов
Россия и Китай выйдут на объем товарооборота в 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 07.09.2022
Россия и Китай выйдут на объем товарооборота в 200 миллиардов долларов
Россия и Китай скоро должны выйти на объем товарооборота в 200 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:36
2022-09-07T15:43
россия
китай
экономика
владимир путин
ли чжаньшу
русский (остров)
всекитайское собрание народных представителей
дальневосточный федеральный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия и Китай скоро должны выйти на объем товарооборота в 200 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин."Наше стратегическое партнерство развивается, развивается очень успешно, растет товарооборот... Достиг уже 140 миллиардов долларов, продолжает расти. За первое полугодие он вырос еще на 30%, и судя по всему, мы действительно скоро выйдем, как и хотели, на 200 миллиардов долларов", - сказал Путин в ходе встречи с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.Встреча проходила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/sammit-1815150537.html
россия
китай
русский (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, экономика, владимир путин, ли чжаньшу, русский (остров), всекитайское собрание народных представителей, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Россия, Китай, Экономика, Владимир Путин, Ли Чжаньшу, Русский (остров), Всекитайское собрание народных представителей, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
15:36 07.09.2022 (обновлено: 15:43 07.09.2022)
 
Россия и Китай выйдут на объем товарооборота в 200 миллиардов долларов

Путин: Россия и Китай скоро выйдут на объем товарооборота в 200 миллиардов долларов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия и Китай скоро должны выйти на объем товарооборота в 200 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наше стратегическое партнерство развивается, развивается очень успешно, растет товарооборот... Достиг уже 140 миллиардов долларов, продолжает расти. За первое полугодие он вырос еще на 30%, и судя по всему, мы действительно скоро выйдем, как и хотели, на 200 миллиардов долларов", - сказал Путин в ходе встречи с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
Встреча проходила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
14:43
Саммит Россия — Китай — Монголия пройдет в Узбекистане в рамках ШОС
 
РоссияКитайЭкономикаВладимир ПутинЛи ЧжаньшуРусский (остров)Всекитайское собрание народных представителейДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала