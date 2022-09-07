Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот между Россией и КНР за восемь месяцев 2022 года вырос на 31,4% - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/tovarooborot-1815002832.html
Товарооборот между Россией и КНР за восемь месяцев 2022 года вырос на 31,4%
Товарооборот между Россией и КНР за восемь месяцев 2022 года вырос на 31,4% - РИА Новости, 07.09.2022
Товарооборот между Россией и КНР за восемь месяцев 2022 года вырос на 31,4%
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых восьми месяцев 2022 года вырос на 31,4% и составил 117,205 миллиарда долларов, свидетельствуют... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T07:23
2022-09-07T07:23
экономика
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746041843_0:187:1800:1200_1920x0_80_0_0_0f20ec5b5f2f4ae76b4c279e6f42f419.jpg
ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых восьми месяцев 2022 года вырос на 31,4% и составил 117,205 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР.Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 44,256 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - на 8,5%, поставки из РФ в КНР выросли на 50,7%, составив 72,949 миллиарда долларов.Отдельно в августе уровень товарооборота двух стран составил 19,21 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 11,21 миллиарда, Китай в РФ - на 7,99 миллиарда.По итогам 2021 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20220907/investproekty-1814992928.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746041843_117:0:1717:1200_1920x0_80_0_0_426d639b796b3a650b177e6aa27f65bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай
Экономика, Россия, Китай
07:23 07.09.2022
 
Товарооборот между Россией и КНР за восемь месяцев 2022 года вырос на 31,4%

Товарооборот между Россией и Китаем за восемь месяцев 2022 года вырос на 31,4 процента

CC BY-SA 2.5 / Baycrest / Rail tracks at Manzhouli Railway StationЖелезнодорожная станция
Железнодорожная станция - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
CC BY-SA 2.5 / Baycrest / Rail tracks at Manzhouli Railway Station
Железнодорожная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых восьми месяцев 2022 года вырос на 31,4% и составил 117,205 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР.
Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 44,256 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - на 8,5%, поставки из РФ в КНР выросли на 50,7%, составив 72,949 миллиарда долларов.
Отдельно в августе уровень товарооборота двух стран составил 19,21 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 11,21 миллиарда, Китай в РФ - на 7,99 миллиарда.
По итогам 2021 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.
После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
03:57
Россия и Китай работают над 79 инвестиционными проектами, заявили в МИД
 
ЭкономикаРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала