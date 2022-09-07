https://ria.ru/20220907/tovarooborot-1815002832.html
Товарооборот между Россией и КНР за восемь месяцев 2022 года вырос на 31,4%
Товарооборот между Россией и КНР за восемь месяцев 2022 года вырос на 31,4% - РИА Новости, 07.09.2022
Товарооборот между Россией и КНР за восемь месяцев 2022 года вырос на 31,4%
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых восьми месяцев 2022 года вырос на 31,4% и составил 117,205 миллиарда долларов, свидетельствуют... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T07:23
2022-09-07T07:23
2022-09-07T07:23
экономика
россия
китай
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ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых восьми месяцев 2022 года вырос на 31,4% и составил 117,205 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР.Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 44,256 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - на 8,5%, поставки из РФ в КНР выросли на 50,7%, составив 72,949 миллиарда долларов.Отдельно в августе уровень товарооборота двух стран составил 19,21 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 11,21 миллиарда, Китай в РФ - на 7,99 миллиарда.По итогам 2021 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20220907/investproekty-1814992928.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай
Товарооборот между Россией и КНР за восемь месяцев 2022 года вырос на 31,4%
Товарооборот между Россией и Китаем за восемь месяцев 2022 года вырос на 31,4 процента
ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых восьми месяцев 2022 года вырос на 31,4% и составил 117,205 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР.
Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 44,256 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - на 8,5%, поставки из РФ в КНР выросли на 50,7%, составив 72,949 миллиарда долларов.
Отдельно в августе уровень товарооборота двух стран составил 19,21 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 11,21 миллиарда, Китай в РФ - на 7,99 миллиарда.
По итогам 2021 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.
После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине
4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин
обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.