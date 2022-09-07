https://ria.ru/20220907/tovarooborot-1814998927.html

Посол Китая рассказал на ВЭФ о росте товарооборота между Россией и КНР

Посол Китая рассказал на ВЭФ о росте товарооборота между Россией и КНР - РИА Новости, 07.09.2022

Посол Китая рассказал на ВЭФ о росте товарооборота между Россией и КНР

Товарооборот между Россией и Китаем с января по июль 2022 года составил 97,7 миллиарда долларов, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T06:12

2022-09-07T06:12

2022-09-07T06:13

экономика

чжан ханьхуэй

китай

россия

сша

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем с января по июль 2022 года составил 97,7 миллиарда долларов, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.Он добавил, что РФ и Китай ищут новые драйверы развития и сотрудничества, в том числе, в сфере электронной торговли, культурного туризма, транспортных перевозок."Перед лицом серьёзных и сложных испытаний Китай и Россия непрерывно укрепляют свою взаимную поддержку, углубляют взаимодействие в сфере развития интересов. Сотрудничество между нашими странами продвигается ещё больше вопреки тенденциям и сохраняет стабильность на фундаментальном уровне", - добавил Чжан Ханьхуэй.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/investproekty-1814992928.html

китай

россия

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Максим Горбачев

экономика, чжан ханьхуэй, китай, россия, сша, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)