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Посол Китая рассказал на ВЭФ о росте товарооборота между Россией и КНР - РИА Новости, 07.09.2022
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Посол Китая рассказал на ВЭФ о росте товарооборота между Россией и КНР
Посол Китая рассказал на ВЭФ о росте товарооборота между Россией и КНР - РИА Новости, 07.09.2022
Посол Китая рассказал на ВЭФ о росте товарооборота между Россией и КНР
Товарооборот между Россией и Китаем с января по июль 2022 года составил 97,7 миллиарда долларов, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T06:12
2022-09-07T06:13
экономика
чжан ханьхуэй
китай
россия
сша
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем с января по июль 2022 года составил 97,7 миллиарда долларов, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.Он добавил, что РФ и Китай ищут новые драйверы развития и сотрудничества, в том числе, в сфере электронной торговли, культурного туризма, транспортных перевозок."Перед лицом серьёзных и сложных испытаний Китай и Россия непрерывно укрепляют свою взаимную поддержку, углубляют взаимодействие в сфере развития интересов. Сотрудничество между нашими странами продвигается ещё больше вопреки тенденциям и сохраняет стабильность на фундаментальном уровне", - добавил Чжан Ханьхуэй.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, чжан ханьхуэй, китай, россия, сша, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Чжан Ханьхуэй, Китай, Россия, США, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
06:12 07.09.2022 (обновлено: 06:13 07.09.2022)
 
Посол Китая рассказал на ВЭФ о росте товарооборота между Россией и КНР

Посол КНР Чжан Ханьхуэй заявил на ВЭФ о росте товарооборота между Россией и Китаем

© Фото : посольство КНР в РФЧжан Ханьхуэй
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : посольство КНР в РФ
Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем с января по июль 2022 года составил 97,7 миллиарда долларов, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
"Быстрыми темпами развиваются торговля и инвестиции. На протяжении 12 лет Китай остаётся главным партнером России. С января по июль текущего года товарооборот между нашими странами достиг 97,7 миллиарда долларов США, рост составляет 29%. Импорт в Китай из России вырос на 49%. Наши страны уверенно продвигаются к цели, которую поставили главы государств по достижению товарооборота в 200 миллиардов долларов США", - сказал посол, выступая в ходе ВЭФ.
Он добавил, что РФ и Китай ищут новые драйверы развития и сотрудничества, в том числе, в сфере электронной торговли, культурного туризма, транспортных перевозок.
"Перед лицом серьёзных и сложных испытаний Китай и Россия непрерывно укрепляют свою взаимную поддержку, углубляют взаимодействие в сфере развития интересов. Сотрудничество между нашими странами продвигается ещё больше вопреки тенденциям и сохраняет стабильность на фундаментальном уровне", - добавил Чжан Ханьхуэй.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Россия и Китай работают над 79 инвестиционными проектами, заявили в МИД
 
ЭкономикаЧжан ХаньхуэйКитайРоссияСШАДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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