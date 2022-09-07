06:12 07.09.2022 (обновлено: 06:13 07.09.2022)
Посол Китая рассказал на ВЭФ о росте товарооборота между Россией и КНР
Посол КНР Чжан Ханьхуэй заявил на ВЭФ о росте товарооборота между Россией и Китаем
Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем с января по июль 2022 года составил 97,7 миллиарда долларов, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
"Быстрыми темпами развиваются торговля и инвестиции. На протяжении 12 лет Китай остаётся главным партнером России. С января по июль текущего года товарооборот между нашими странами достиг 97,7 миллиарда долларов США, рост составляет 29%. Импорт в Китай из России вырос на 49%. Наши страны уверенно продвигаются к цели, которую поставили главы государств по достижению товарооборота в 200 миллиардов долларов США", - сказал посол, выступая в ходе ВЭФ.
Он добавил, что РФ и Китай ищут новые драйверы развития и сотрудничества, в том числе, в сфере электронной торговли, культурного туризма, транспортных перевозок.
"Перед лицом серьёзных и сложных испытаний Китай и Россия непрерывно укрепляют свою взаимную поддержку, углубляют взаимодействие в сфере развития интересов. Сотрудничество между нашими странами продвигается ещё больше вопреки тенденциям и сохраняет стабильность на фундаментальном уровне", - добавил Чжан Ханьхуэй.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.