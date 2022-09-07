https://ria.ru/20220907/tineydzhery-1814994037.html
Экс-глава МИД Австрии заявила, что западные политики напоминают тинейджеров
Экс-глава МИД Австрии заявила, что западные политики напоминают тинейджеров - РИА Новости, 07.09.2022
Экс-глава МИД Австрии заявила, что западные политики напоминают тинейджеров
Западные политики ведут себя как тинейджеры, забывая о том, что они должны представлять национальные интересы своей страны, заявила РИА Новости экс-глава МИД... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T04:22
2022-09-07T04:22
2022-09-07T15:42
в мире
карин кнайсль
владивосток
австрия
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Западные политики ведут себя как тинейджеры, забывая о том, что они должны представлять национальные интересы своей страны, заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль."Я должна с сожалением признать, что во многих западных столицах политики обладают менталитетом тинэйджеров, они думают о своем эмоциональном возмущении, вместо того, чтобы размышлять о политике национальных интересов", - отметила она на площадке восточного экономического форума во Владивостоке.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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internet-group@rian.ru
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль о "менталитете тинейджеров" политиков многих западных стран
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль о "менталитете тинейджеров" политиков многих западных стран
2022-09-07T04:22
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, карин кнайсль, владивосток, австрия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, видео
В мире, Карин Кнайсль, Владивосток, Австрия, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
Экс-глава МИД Австрии заявила, что западные политики напоминают тинейджеров
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Западные политики ведут себя как тинейджеры, забывая о том, что они должны представлять национальные интересы своей страны, заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
2022-09-07T04:22
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PT0M29S
04:22 07.09.2022 (обновлено: 15:42 07.09.2022)
Экс-глава МИД Австрии заявила, что западные политики напоминают тинейджеров
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что западные политики ведут себя как тинейджеры