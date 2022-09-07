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Экс-глава МИД Австрии заявила, что западные политики напоминают тинейджеров

Экс-глава МИД Австрии заявила, что западные политики напоминают тинейджеров - РИА Новости, 07.09.2022

Экс-глава МИД Австрии заявила, что западные политики напоминают тинейджеров

Западные политики ведут себя как тинейджеры, забывая о том, что они должны представлять национальные интересы своей страны, заявила РИА Новости экс-глава МИД... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T04:22

2022-09-07T04:22

2022-09-07T15:42

в мире

карин кнайсль

владивосток

австрия

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Западные политики ведут себя как тинейджеры, забывая о том, что они должны представлять национальные интересы своей страны, заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль."Я должна с сожалением признать, что во многих западных столицах политики обладают менталитетом тинэйджеров, они думают о своем эмоциональном возмущении, вместо того, чтобы размышлять о политике национальных интересов", - отметила она на площадке восточного экономического форума во Владивостоке.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

австрия

русский (остров)

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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль о "менталитете тинейджеров" политиков многих западных стран Экс-глава МИД Австрии Кнайсль о "менталитете тинейджеров" политиков многих западных стран 2022-09-07T04:22 true PT0M29S

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