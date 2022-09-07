https://ria.ru/20220907/tekhnologii-1814998238.html

Сбербанк поможет внедрить цифровые технологии в регионах Дальнего Востока

Сбербанк поможет внедрить цифровые технологии в регионах Дальнего Востока - РИА Новости, 07.09.2022

Сбербанк поможет внедрить цифровые технологии в регионах Дальнего Востока

Сбербанк окажет содействие развитию цифровых технологий в регионах Дальнего Востока, соответствующие соглашения были подписаны на полях ВЭФ. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T05:49

2022-09-07T05:49

2022-09-07T05:49

технологии

дальний восток

хабаровский край

чукотка

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

сбербанк россии

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ВЛАДИВОСТОК 7 сен - РИА Новости. Сбербанк окажет содействие развитию цифровых технологий в регионах Дальнего Востока, соответствующие соглашения были подписаны на полях ВЭФ.Так, Сбербанк и правительство Хабаровского края договорились взаимодействовать в сфере разработки цифровых медицинских сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта, а также развивать цифровые технологии для повышения эффективности управления и контроля исполнения задач в транспортной и социальной сферах.На Чукотке будут внедрять телемедицину, интеллектуальные системы поддержки принятия врачебных решений с применением технологий анализа больших данных и машинного обучения для постановки предварительного диагноза, систему предоставления электронных рецептов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://realty.ria.ru/20220906/sberbank-1814845298.html

дальний восток

хабаровский край

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, дальний восток, хабаровский край, чукотка, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), сбербанк россии