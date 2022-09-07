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Сбербанк поможет внедрить цифровые технологии в регионах Дальнего Востока - РИА Новости, 07.09.2022
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Сбербанк поможет внедрить цифровые технологии в регионах Дальнего Востока
Сбербанк поможет внедрить цифровые технологии в регионах Дальнего Востока - РИА Новости, 07.09.2022
Сбербанк поможет внедрить цифровые технологии в регионах Дальнего Востока
Сбербанк окажет содействие развитию цифровых технологий в регионах Дальнего Востока, соответствующие соглашения были подписаны на полях ВЭФ. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T05:49
2022-09-07T05:49
технологии
дальний восток
хабаровский край
чукотка
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
сбербанк россии
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ВЛАДИВОСТОК 7 сен - РИА Новости. Сбербанк окажет содействие развитию цифровых технологий в регионах Дальнего Востока, соответствующие соглашения были подписаны на полях ВЭФ.Так, Сбербанк и правительство Хабаровского края договорились взаимодействовать в сфере разработки цифровых медицинских сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта, а также развивать цифровые технологии для повышения эффективности управления и контроля исполнения задач в транспортной и социальной сферах.На Чукотке будут внедрять телемедицину, интеллектуальные системы поддержки принятия врачебных решений с применением технологий анализа больших данных и машинного обучения для постановки предварительного диагноза, систему предоставления электронных рецептов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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технологии, дальний восток, хабаровский край, чукотка, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), сбербанк россии
Технологии, Дальний Восток, Хабаровский край, Чукотка, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Сбербанк России
05:49 07.09.2022
 
Сбербанк поможет внедрить цифровые технологии в регионах Дальнего Востока

Сбербанк окажет содействие развитию цифровых технологий в регионах Дальнего Востока

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд "Сбера" на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд Сбера на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Стенд "Сбера" на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК 7 сен - РИА Новости. Сбербанк окажет содействие развитию цифровых технологий в регионах Дальнего Востока, соответствующие соглашения были подписаны на полях ВЭФ.
Так, Сбербанк и правительство Хабаровского края договорились взаимодействовать в сфере разработки цифровых медицинских сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта, а также развивать цифровые технологии для повышения эффективности управления и контроля исполнения задач в транспортной и социальной сферах.
На Чукотке будут внедрять телемедицину, интеллектуальные системы поддержки принятия врачебных решений с применением технологий анализа больших данных и машинного обучения для постановки предварительного диагноза, систему предоставления электронных рецептов.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 14:30
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ТехнологииДальний ВостокХабаровский крайЧукоткаДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Сбербанк России
 
 
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