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Сбербанк поможет внедрить цифровые технологии в регионах Дальнего Востока
Сбербанк поможет внедрить цифровые технологии в регионах Дальнего Востока - РИА Новости, 07.09.2022
Сбербанк поможет внедрить цифровые технологии в регионах Дальнего Востока
Сбербанк окажет содействие развитию цифровых технологий в регионах Дальнего Востока, соответствующие соглашения были подписаны на полях ВЭФ. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T05:49
2022-09-07T05:49
2022-09-07T05:49
технологии
дальний восток
хабаровский край
чукотка
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
сбербанк россии
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ВЛАДИВОСТОК 7 сен - РИА Новости. Сбербанк окажет содействие развитию цифровых технологий в регионах Дальнего Востока, соответствующие соглашения были подписаны на полях ВЭФ.Так, Сбербанк и правительство Хабаровского края договорились взаимодействовать в сфере разработки цифровых медицинских сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта, а также развивать цифровые технологии для повышения эффективности управления и контроля исполнения задач в транспортной и социальной сферах.На Чукотке будут внедрять телемедицину, интеллектуальные системы поддержки принятия врачебных решений с применением технологий анализа больших данных и машинного обучения для постановки предварительного диагноза, систему предоставления электронных рецептов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://realty.ria.ru/20220906/sberbank-1814845298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, дальний восток, хабаровский край, чукотка, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), сбербанк россии
Технологии, Дальний Восток, Хабаровский край, Чукотка, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Сбербанк России
Сбербанк поможет внедрить цифровые технологии в регионах Дальнего Востока
Сбербанк окажет содействие развитию цифровых технологий в регионах Дальнего Востока