США сознательно провоцируют Китай в ситуации с Тайванем, заявил посол в КНР

ПЕКИН, 7 сен – РИА Новости. США в тайваньском вопросе сознательно провоцируют Пекин на плохо просчитанные действия, но ему пока хватает хладнокровия, заявил в среду посол России в Китае Андрей Денисов в интервью российским журналистам."То, что происходит, - это, goes without saying (само собой разумеется), совершенно сознательная политика провоцирования Пекина, вызова его на разного рода, может быть, даже какие-то плохо просчитанные действия, чтобы можно было на них подготовить какой-то ответ, который бы усугубил ущерб для Китая от развертывания этого сюжета", - сказал Денисов, отвечая на вопрос о том, насколько далека нынешняя ситуация в Тайваньском проливе от масштабного вооруженного конфликта между Пекином и Тайбэем.Здесь, подчеркнул он, "определяющую роль играет выдержка и хладнокровие именно Пекина, то есть китайского руководства, как сказал недавно посол Китая в США, КНР обязательно освободит Тайвань мирными средствами, если это будет возможно, и с применением силы, если это будет необходимо".Денисов отметил, что "как человек много лет проживший в Китае и наблюдавший разные истории взлета и падения, хотел бы еще обратить внимание, что это не первый раз, такое время от времени бывает, причем провокации всегда следуют с американской стороны"."Потом, через какое-то время, видимо, перевешивают интересы прагматического свойства, материального характера, отношения постепенно выравниваются. Подобно тому, как вода, если ее взболтать, постепенно приходит в равновесное состояние", - отметил дипломат.Но в этот раз, подчеркнул Денисов, "как мы видим, кризис затянулся, пока мы не усматриваем в политике американцев желания как-то, скажем, закруглить этот этап, наоборот, продолжается испытание хладнокровия наших китайских партнеров, мы будем надеяться, что им его хватит".Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

