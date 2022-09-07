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США сознательно провоцируют Китай в ситуации с Тайванем, заявил посол в КНР - РИА Новости, 07.09.2022
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США сознательно провоцируют Китай в ситуации с Тайванем, заявил посол в КНР
США сознательно провоцируют Китай в ситуации с Тайванем, заявил посол в КНР - РИА Новости, 07.09.2022
США сознательно провоцируют Китай в ситуации с Тайванем, заявил посол в КНР
США в тайваньском вопросе сознательно провоцируют Пекин на плохо просчитанные действия, но ему пока хватает хладнокровия, заявил в среду посол России в Китае... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:13
2022-09-07T08:13
в мире
китай
сша
андрей денисов
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 7 сен – РИА Новости. США в тайваньском вопросе сознательно провоцируют Пекин на плохо просчитанные действия, но ему пока хватает хладнокровия, заявил в среду посол России в Китае Андрей Денисов в интервью российским журналистам."То, что происходит, - это, goes without saying (само собой разумеется), совершенно сознательная политика провоцирования Пекина, вызова его на разного рода, может быть, даже какие-то плохо просчитанные действия, чтобы можно было на них подготовить какой-то ответ, который бы усугубил ущерб для Китая от развертывания этого сюжета", - сказал Денисов, отвечая на вопрос о том, насколько далека нынешняя ситуация в Тайваньском проливе от масштабного вооруженного конфликта между Пекином и Тайбэем.Здесь, подчеркнул он, "определяющую роль играет выдержка и хладнокровие именно Пекина, то есть китайского руководства, как сказал недавно посол Китая в США, КНР обязательно освободит Тайвань мирными средствами, если это будет возможно, и с применением силы, если это будет необходимо".Денисов отметил, что "как человек много лет проживший в Китае и наблюдавший разные истории взлета и падения, хотел бы еще обратить внимание, что это не первый раз, такое время от времени бывает, причем провокации всегда следуют с американской стороны"."Потом, через какое-то время, видимо, перевешивают интересы прагматического свойства, материального характера, отношения постепенно выравниваются. Подобно тому, как вода, если ее взболтать, постепенно приходит в равновесное состояние", - отметил дипломат.Но в этот раз, подчеркнул Денисов, "как мы видим, кризис затянулся, пока мы не усматриваем в политике американцев желания как-то, скажем, закруглить этот этап, наоборот, продолжается испытание хладнокровия наших китайских партнеров, мы будем надеяться, что им его хватит".Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220905/front-1814377692.html
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в мире, китай, сша, андрей денисов, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань
В мире, Китай, США, Андрей Денисов, Нэнси Пелоси, Визит Пелоси на Тайвань
08:13 07.09.2022
 
США сознательно провоцируют Китай в ситуации с Тайванем, заявил посол в КНР

Посол Денисов: США сознательно провоцируют Пекин на плохо просчитанные действия по Тайваню

© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поднимается на борт самолета в Тайбэе, Тайвань
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поднимается на борт самолета в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поднимается на борт самолета в Тайбэе, Тайвань. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 сен – РИА Новости. США в тайваньском вопросе сознательно провоцируют Пекин на плохо просчитанные действия, но ему пока хватает хладнокровия, заявил в среду посол России в Китае Андрей Денисов в интервью российским журналистам.
"То, что происходит, - это, goes without saying (само собой разумеется), совершенно сознательная политика провоцирования Пекина, вызова его на разного рода, может быть, даже какие-то плохо просчитанные действия, чтобы можно было на них подготовить какой-то ответ, который бы усугубил ущерб для Китая от развертывания этого сюжета", - сказал Денисов, отвечая на вопрос о том, насколько далека нынешняя ситуация в Тайваньском проливе от масштабного вооруженного конфликта между Пекином и Тайбэем.
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Здесь, подчеркнул он, "определяющую роль играет выдержка и хладнокровие именно Пекина, то есть китайского руководства, как сказал недавно посол Китая в США, КНР обязательно освободит Тайвань мирными средствами, если это будет возможно, и с применением силы, если это будет необходимо".
Денисов отметил, что "как человек много лет проживший в Китае и наблюдавший разные истории взлета и падения, хотел бы еще обратить внимание, что это не первый раз, такое время от времени бывает, причем провокации всегда следуют с американской стороны".
"Потом, через какое-то время, видимо, перевешивают интересы прагматического свойства, материального характера, отношения постепенно выравниваются. Подобно тому, как вода, если ее взболтать, постепенно приходит в равновесное состояние", - отметил дипломат.
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Но в этот раз, подчеркнул Денисов, "как мы видим, кризис затянулся, пока мы не усматриваем в политике американцев желания как-то, скажем, закруглить этот этап, наоборот, продолжается испытание хладнокровия наших китайских партнеров, мы будем надеяться, что им его хватит".
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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