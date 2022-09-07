https://ria.ru/20220907/stroitelstvo-1814995634.html
Лихачев назвал сроки начала строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Лихачев назвал сроки начала строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии - РИА Новости, 07.09.2022
Лихачев назвал сроки начала строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии с участием России планируется начать осенью 2023 года, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T04:56
2022-09-07T04:56
2022-09-07T05:03
экономика
алексей лихачев
венгрия
россия
русский (остров)
аэс "пакш-2"
дальневосточный федеральный университет
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии с участием России планируется начать осенью 2023 года, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.Ранее проект АЭС "Пакш-2" получил лицензию на строительство атомных блоков.Лихачев дал высокую оценку роли правительства Венгрии в реализации проекта АЭС "Пакш-2"."Очень многое при реализации атомных проектов зависит от позиции правительства (страны). Это всегда межведомственный проект, всегда большое количество регуляторных решений. И правительство Венгрии - поверьте, я знаю не понаслышке, - является образцом мирового масштаба в эффективности реализации крупного индустриального проекта, такого как атомная энергетика", - отметил глава "Росатома".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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венгрия
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей лихачев, венгрия, россия, русский (остров), аэс "пакш-2", дальневосточный федеральный университет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Алексей Лихачев, Венгрия, Россия, Русский (остров), АЭС "Пакш-2", Дальневосточный федеральный университет, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
04:56 07.09.2022 (обновлено: 05:03 07.09.2022)
Лихачев назвал сроки начала строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Лихачев: строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии планируется начать осенью 2023 года
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии с участием России планируется начать осенью 2023 года, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Выход на "первый бетон" - осенью следующего года", - сказал Лихачев в кулуарах Восточного экономического форума.
Ранее проект АЭС "Пакш-2" получил лицензию на строительство атомных блоков.
Лихачев дал высокую оценку роли правительства Венгрии в реализации проекта АЭС "Пакш-2".
"Очень многое при реализации атомных проектов зависит от позиции правительства (страны). Это всегда межведомственный проект, всегда большое количество регуляторных решений. И правительство Венгрии - поверьте, я знаю не понаслышке, - является образцом мирового масштаба в эффективности реализации крупного индустриального проекта, такого как атомная энергетика", - отметил глава "Росатома".
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш
" расположена в 100 километрах от Будапешта
и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.