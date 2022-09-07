https://ria.ru/20220907/soglasheniya-1814995947.html
На ВЭФ подписали соглашения на сумму более 1,5 триллиона рублей
На ВЭФ подписали соглашения на сумму более 1,5 триллиона рублей - РИА Новости, 07.09.2022
На ВЭФ подписали соглашения на сумму более 1,5 триллиона рублей
Более 150 соглашений на общую сумму 1 трлн 529,8 млрд рублей подписано на Восточном экономическом форуме-2022, следует из материалов к форуму. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T05:02
2022-09-07T05:02
2022-09-07T05:02
экономика
владивосток
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814739089_0:239:3113:1990_1920x0_80_0_0_088cf72f94e4688eb38a87ed065654cd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Более 150 соглашений на общую сумму 1 трлн 529,8 млрд рублей подписано на Восточном экономическом форуме-2022, следует из материалов к форуму.Деловая программа форума включает два дня. Общее количество сессий – 71, спикеров – более 530.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/vef-1814704366.html
владивосток
русский (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814739089_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_bf0cced25089566b17c936d73d2ed097.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Владивосток, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
На ВЭФ подписали соглашения на сумму более 1,5 триллиона рублей
На ВЭФ подписали более 150 соглашений на общую сумму один триллион 529,8 миллиарда рублей