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На ВЭФ подписали соглашения на сумму более 1,5 триллиона рублей - РИА Новости, 07.09.2022
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На ВЭФ подписали соглашения на сумму более 1,5 триллиона рублей
На ВЭФ подписали соглашения на сумму более 1,5 триллиона рублей - РИА Новости, 07.09.2022
На ВЭФ подписали соглашения на сумму более 1,5 триллиона рублей
Более 150 соглашений на общую сумму 1 трлн 529,8 млрд рублей подписано на Восточном экономическом форуме-2022, следует из материалов к форуму. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T05:02
2022-09-07T05:02
экономика
владивосток
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Более 150 соглашений на общую сумму 1 трлн 529,8 млрд рублей подписано на Восточном экономическом форуме-2022, следует из материалов к форуму.Деловая программа форума включает два дня. Общее количество сессий – 71, спикеров – более 530.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владивосток
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экономика, владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Владивосток, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
05:02 07.09.2022
 
На ВЭФ подписали соглашения на сумму более 1,5 триллиона рублей

На ВЭФ подписали более 150 соглашений на общую сумму один триллион 529,8 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкУчастница Восточного экономического форума во Владивостоке
Участница Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Участница Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Более 150 соглашений на общую сумму 1 трлн 529,8 млрд рублей подписано на Восточном экономическом форуме-2022, следует из материалов к форуму.
"За два дня работы Форума подписан ряд соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумы и соглашения о намерениях. Подписано 155 соглашений на общую сумму 1 трлн 529,8 млрд рублей (из них 256,7 млрд рублей являются коммерческой тайной)", - говорится в справке.
Деловая программа форума включает два дня. Общее количество сессий – 71, спикеров – более 530.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Баннер с символикой Восточного экономического форума на Светлановской улице во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 03:16
В ВЭФ принимают участие гости из 68 стран
 
ЭкономикаВладивостокРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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