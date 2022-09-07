https://ria.ru/20220907/soglasheniya-1814995947.html

На ВЭФ подписали соглашения на сумму более 1,5 триллиона рублей

На ВЭФ подписали соглашения на сумму более 1,5 триллиона рублей - РИА Новости, 07.09.2022

На ВЭФ подписали соглашения на сумму более 1,5 триллиона рублей

Более 150 соглашений на общую сумму 1 трлн 529,8 млрд рублей подписано на Восточном экономическом форуме-2022, следует из материалов к форуму. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T05:02

2022-09-07T05:02

2022-09-07T05:02

экономика

владивосток

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Более 150 соглашений на общую сумму 1 трлн 529,8 млрд рублей подписано на Восточном экономическом форуме-2022, следует из материалов к форуму.Деловая программа форума включает два дня. Общее количество сессий – 71, спикеров – более 530.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/vef-1814704366.html

владивосток

русский (остров)

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Максим Горбачев

экономика, владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)