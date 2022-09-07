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Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в провинции Сычуань - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в провинции Сычуань
Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в провинции Сычуань - РИА Новости, 07.09.2022
Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в провинции Сычуань
Президент России Владимир Путин выразил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в провинции Сычуань,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:48
2022-09-07T13:48
в мире
сычуань
си цзиньпин
владимир путин
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китай
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в провинции Сычуань, сообщается на сайте Кремля.Как ранее сообщали в правительстве провинции, число жертв сильного землетрясения в китайской юго-западной провинции Сычуань достигло 74, еще 259 человек получили травмы разной тяжести, а 26 числятся пропавшими без вести."Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в провинции Сычуань. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме.
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в мире, сычуань, си цзиньпин, владимир путин, россия, китай
В мире, Сычуань, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Китай
13:48 07.09.2022
 
Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в провинции Сычуань

Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования из-за землетрясения в провинции Китая Сычуань

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в провинции Сычуань, сообщается на сайте Кремля.
Как ранее сообщали в правительстве провинции, число жертв сильного землетрясения в китайской юго-западной провинции Сычуань достигло 74, еще 259 человек получили травмы разной тяжести, а 26 числятся пропавшими без вести.
"Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в провинции Сычуань. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме.
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 12:32
У Курильских островов произошли четыре землетрясения
 
В миреСычуаньСи ЦзиньпинВладимир ПутинРоссияКитай
 
 
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