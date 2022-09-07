https://ria.ru/20220907/soboleznovaniya-1815126176.html
Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в провинции Сычуань
Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в провинции Сычуань - РИА Новости, 07.09.2022
Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в провинции Сычуань
Президент России Владимир Путин выразил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в провинции Сычуань,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:48
2022-09-07T13:48
2022-09-07T13:48
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в провинции Сычуань, сообщается на сайте Кремля.Как ранее сообщали в правительстве провинции, число жертв сильного землетрясения в китайской юго-западной провинции Сычуань достигло 74, еще 259 человек получили травмы разной тяжести, а 26 числятся пропавшими без вести."Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в провинции Сычуань. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20220903/zemletryaseniya-1814206959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сычуань, си цзиньпин, владимир путин, россия, китай
В мире, Сычуань, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Китай
Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в провинции Сычуань
Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования из-за землетрясения в провинции Китая Сычуань