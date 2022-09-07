https://ria.ru/20220907/soboleznovaniya-1815126176.html

Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в провинции Сычуань

Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в провинции Сычуань - РИА Новости, 07.09.2022

Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в провинции Сычуань

Президент России Владимир Путин выразил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в провинции Сычуань,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:48

2022-09-07T13:48

2022-09-07T13:48

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си цзиньпин

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в провинции Сычуань, сообщается на сайте Кремля.Как ранее сообщали в правительстве провинции, число жертв сильного землетрясения в китайской юго-западной провинции Сычуань достигло 74, еще 259 человек получили травмы разной тяжести, а 26 числятся пропавшими без вести."Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в провинции Сычуань. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20220903/zemletryaseniya-1814206959.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, сычуань, си цзиньпин, владимир путин, россия, китай