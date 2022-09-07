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Введение санкций против России не нарушает нейтралитет, заявили в Швейцарии - РИА Новости, 07.09.2022
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Введение санкций против России не нарушает нейтралитет, заявили в Швейцарии
Введение санкций против России не нарушает нейтралитет, заявили в Швейцарии - РИА Новости, 07.09.2022
Введение санкций против России не нарушает нейтралитет, заявили в Швейцарии
Правительство Швейцарии считает, что присоединение Берна к санкциям Европейского Союза против России из-за конфликта на Украине не нарушает нейтралитет страны,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:55
2022-09-07T15:55
в мире
россия
швейцария
евросоюз
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ЖЕНЕВА, 7 сен - РИА Новости. Правительство Швейцарии считает, что присоединение Берна к санкциям Европейского Союза против России из-за конфликта на Украине не нарушает нейтралитет страны, говорится в заявлении Федерального совета на сайте ведомства."Решения, принятые федеральным советом с начала конфликта на Украине, такие как, например, присоединение к санкциям Европейского Союза в отношении России, согласуются с политикой нейтралитета Швейцарии. Эта политика оставляет правительству достаточно места для маневра в реагировании на события, происходящие на европейском континенте с начала конфликта", - сказано в документе.Ведомство уточняет, что продолжит анализ последствий конфликта для международных отношений и представит положение дел, в том числе в отношении политики нейтралитета Швейцарии, в рамках внешнеполитической стратегии в следующем году.Швейцария ранее приняла седьмой пакет санкций ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота. Власти также решили заморозить активы Сбербанка. Пресс-секретарь крупнейшей партии швейцарского парламента "Демократический союз центра" (UDC) Андреа Зомер ранее заявила РИА Новости, что принятие Берном санкций против РФ, по ее мнению, нарушает конституцию страны.Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Киева в России.После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220905/sanktsii-1814650774.html
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в мире, россия, швейцария, евросоюз
В мире, Россия, Швейцария, Евросоюз
15:55 07.09.2022
 
Введение санкций против России не нарушает нейтралитет, заявили в Швейцарии

Правительство Швейцарии: введение санкций против России не нарушило принцип нейтралитета

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 7 сен - РИА Новости. Правительство Швейцарии считает, что присоединение Берна к санкциям Европейского Союза против России из-за конфликта на Украине не нарушает нейтралитет страны, говорится в заявлении Федерального совета на сайте ведомства.
"Решения, принятые федеральным советом с начала конфликта на Украине, такие как, например, присоединение к санкциям Европейского Союза в отношении России, согласуются с политикой нейтралитета Швейцарии. Эта политика оставляет правительству достаточно места для маневра в реагировании на события, происходящие на европейском континенте с начала конфликта", - сказано в документе.
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Ведомство уточняет, что продолжит анализ последствий конфликта для международных отношений и представит положение дел, в том числе в отношении политики нейтралитета Швейцарии, в рамках внешнеполитической стратегии в следующем году.
Швейцария ранее приняла седьмой пакет санкций ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота. Власти также решили заморозить активы Сбербанка. Пресс-секретарь крупнейшей партии швейцарского парламента "Демократический союз центра" (UDC) Андреа Зомер ранее заявила РИА Новости, что принятие Берном санкций против РФ, по ее мнению, нарушает конституцию страны.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Киева в России.
После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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