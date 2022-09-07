https://ria.ru/20220907/sholts-1815113649.html

Лидер оппозиции ФРГ призвал больше не верить обещаниям Шольца

Лидер оппозиции ФРГ призвал больше не верить обещаниям Шольца - РИА Новости, 07.09.2022

Лидер оппозиции ФРГ призвал больше не верить обещаниям Шольца

Заверениям канцлера ФРГ Олафа Шольца нельзя доверять, так как он не сдержал свое обещание поддерживать инвестиции в бундесвер на уровне 2% от ВВП Германии,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:11

2022-09-07T13:11

2022-09-07T13:11

в мире

олаф шольц

германия

фридрих мерц

бундестаг германии

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Заверениям канцлера ФРГ Олафа Шольца нельзя доверять, так как он не сдержал свое обещание поддерживать инвестиции в бундесвер на уровне 2% от ВВП Германии, сообщил в среду глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц на пленарном заседании Бундестага по обсуждению бюджета.По словам Мерца, чье выступление транслировалось на сайте Бундестага, Шольц не выполнил собственного обещания инвестировать в немецкую армию средства в размере более 2% от национального ВВП."Вместо этого вы из года в год сокращаете бюджет (бундесвера) на 300 миллионов евро. Господин канцлер, к сожалению, вынуждены констатировать, что не можем доверять вашим обещаниям", - подчеркнул он.Ранне министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что почти все возможности для отправки оружия из запасов бундесвера на Украину исчерпаны.

https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, олаф шольц, германия, фридрих мерц, бундестаг германии, хдс/хсс