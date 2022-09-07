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Лидер оппозиции ФРГ призвал больше не верить обещаниям Шольца - РИА Новости, 07.09.2022
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Лидер оппозиции ФРГ призвал больше не верить обещаниям Шольца
Лидер оппозиции ФРГ призвал больше не верить обещаниям Шольца - РИА Новости, 07.09.2022
Лидер оппозиции ФРГ призвал больше не верить обещаниям Шольца
Заверениям канцлера ФРГ Олафа Шольца нельзя доверять, так как он не сдержал свое обещание поддерживать инвестиции в бундесвер на уровне 2% от ВВП Германии,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:11
2022-09-07T13:11
в мире
олаф шольц
германия
фридрих мерц
бундестаг германии
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Заверениям канцлера ФРГ Олафа Шольца нельзя доверять, так как он не сдержал свое обещание поддерживать инвестиции в бундесвер на уровне 2% от ВВП Германии, сообщил в среду глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц на пленарном заседании Бундестага по обсуждению бюджета.По словам Мерца, чье выступление транслировалось на сайте Бундестага, Шольц не выполнил собственного обещания инвестировать в немецкую армию средства в размере более 2% от национального ВВП."Вместо этого вы из года в год сокращаете бюджет (бундесвера) на 300 миллионов евро. Господин канцлер, к сожалению, вынуждены констатировать, что не можем доверять вашим обещаниям", - подчеркнул он.Ранне министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что почти все возможности для отправки оружия из запасов бундесвера на Украину исчерпаны.
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в мире, олаф шольц, германия, фридрих мерц, бундестаг германии, хдс/хсс
В мире, Олаф Шольц, Германия, Фридрих Мерц, Бундестаг Германии, ХДС/ХСС
13:11 07.09.2022
 
Лидер оппозиции ФРГ призвал больше не верить обещаниям Шольца

Глава Христианско-демократического союза ФРГ Мерц призвал не доверять обещаниям Шольца

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Заверениям канцлера ФРГ Олафа Шольца нельзя доверять, так как он не сдержал свое обещание поддерживать инвестиции в бундесвер на уровне 2% от ВВП Германии, сообщил в среду глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц на пленарном заседании Бундестага по обсуждению бюджета.
По словам Мерца, чье выступление транслировалось на сайте Бундестага, Шольц не выполнил собственного обещания инвестировать в немецкую армию средства в размере более 2% от национального ВВП.
"Вместо этого вы из года в год сокращаете бюджет (бундесвера) на 300 миллионов евро. Господин канцлер, к сожалению, вынуждены констатировать, что не можем доверять вашим обещаниям", - подчеркнул он.
Ранне министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что почти все возможности для отправки оружия из запасов бундесвера на Украину исчерпаны.
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В миреОлаф ШольцГерманияФридрих МерцБундестаг ГерманииХДС/ХСС
 
 
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