https://ria.ru/20220907/serbiya-1815155893.html

Если бы Сербия не запаслась газом, была бы катастрофа, заявил Вучич

Если бы Сербия не запаслась газом, была бы катастрофа, заявил Вучич - РИА Новости, 07.09.2022

Если бы Сербия не запаслась газом, была бы катастрофа, заявил Вучич

Если бы Сербия не запасла в мае-июне российский газ и не участвовала в строительстве "Балканского потока" - продолжения газопровода "Турецкий поток", сейчас в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:05

2022-09-07T15:05

2022-09-07T15:52

в мире

сербия

александр вучич

россия

цены на нефть

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БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Если бы Сербия не запасла в мае-июне российский газ и не участвовала в строительстве "Балканского потока" - продолжения газопровода "Турецкий поток", сейчас в стране была бы катастрофа из-за газоснабжения, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита турецкого лидера Тайипа Реджепа Эрдогана.Президент Турции находится с визитом в Белграде, где в среду провел переговоры с сербским президентом. После этого члены правительственных делегаций подписали ряд документов."Надо мной многие смеялись, когда я об этом говорил в мае-июне, а сейчас видно - это было спасением, то, что мы тогда закупали газ. Иначе сейчас бы для нас была полная катастрофа, говорю о покупке газа на рынке. Поэтому мы и подписали приложение договора с россиянами. А если бы не построили газопровод, мы сейчас без "Турецкого потока" или "Балканского потока" были бы без газа и имели бы по 8-12 часов отключения электроэнергии, чего сейчас нет", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции.Сербский лидер рассказал в обращении к гражданам в конце августа, что по нынешнему трехлетнему договору с "Газпромом" Белград получает около 63% своих потребностей - 2 миллиарда кубических метров природного газа в год, за которые платит 800 миллионов евро. Недостающие 1,2 миллиарда кубометров власти Сербии вынуждены покупать на рынке.Директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил 4 сентября, что страна обеспечила практически полностью резервы газа на предстоящий отопительный сезон, две трети необходимых объемов она получает из России по наиболее благоприятной цене. Согласно его словам, сейчас закачано на хранение в Венгрии 350 миллионов кубических метров, и Белград продолжает размещать там на хранение газ по ранее достигнутому договору до полумиллиарда кубометров. В сербской части подземного хранилища газа Банатски-Двор запасено 270-280 миллионов кубометров, в российской части россияне свои 280 миллионов кубометров закачают до конца сентября, "поэтому будем располагать значительными запасами".Глава госкомпании уточнил, что согласно трехлетнему договору с "Гапромом" стоимость газа из России согласно нефтяной формуле сейчас составляет 368 долларов за тысячу кубометров, в следующем квартале она достигнет отметки в 420 долларов за тысячу кубометров, в первом квартале 2023 года – 430 долларов, а затем, если не будет скачков цен нефти, упадет до 388 долларов за тысячу кубических метров.

https://ria.ru/20220826/zima-1812209355.html

https://ria.ru/20220821/neft-1811160603.html

https://ria.ru/20220707/gaz-1801054577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, александр вучич, россия, цены на нефть