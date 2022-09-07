https://ria.ru/20220907/schelkovo-1815237078.html

Щелково признано лидером в Подмосковье по управлению бюджетом

Щелково признано лидером в Подмосковье по управлению бюджетом - РИА Новости, 07.09.2022

Щелково признано лидером в Подмосковье по управлению бюджетом

Городской округ Щелково признан лучшим в Московской области по управлению муниципальными финансами за два года, сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:23

2022-09-07T18:23

2022-09-07T18:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

щелково

жкх

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Городской округ Щелково признан лучшим в Московской области по управлению муниципальными финансами за два года, сообщает пресс-служба администрации округа.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках празднования Дня финансиста в среду вручил награду за победу главе Щёлково Андрею Булгакову.Начальник финансового управления администрации Александр Фрыгин был удостоен медали "За службу в финансовых органах Российской Федерации" министерства финансов РФ.За победу в конкурсе округ получит из областного бюджета дотации в размере 50 миллионов рублей.Важной составляющей работы является привлечение в округ новых налоговых резидентов."В предыдущем году и в этом мы одни из лучших по данному показателю - много новых инвесторов приходит на территорию. Благодаря этому у нас есть возможность направлять муниципальный бюджет на важные социальные проекты", - добавил Булгаков.

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щелково

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, щелково, жкх