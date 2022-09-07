https://ria.ru/20220907/schelkovo-1815237078.html
Щелково признано лидером в Подмосковье по управлению бюджетом
Щелково признано лидером в Подмосковье по управлению бюджетом - РИА Новости, 07.09.2022
Щелково признано лидером в Подмосковье по управлению бюджетом
Городской округ Щелково признан лучшим в Московской области по управлению муниципальными финансами за два года, сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:23
2022-09-07T18:23
2022-09-07T18:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
щелково
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Городской округ Щелково признан лучшим в Московской области по управлению муниципальными финансами за два года, сообщает пресс-служба администрации округа.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках празднования Дня финансиста в среду вручил награду за победу главе Щёлково Андрею Булгакову.Начальник финансового управления администрации Александр Фрыгин был удостоен медали "За службу в финансовых органах Российской Федерации" министерства финансов РФ.За победу в конкурсе округ получит из областного бюджета дотации в размере 50 миллионов рублей.Важной составляющей работы является привлечение в округ новых налоговых резидентов."В предыдущем году и в этом мы одни из лучших по данному показателю - много новых инвесторов приходит на территорию. Благодаря этому у нас есть возможность направлять муниципальный бюджет на важные социальные проекты", - добавил Булгаков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, щелково, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Щелково, ЖКХ
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Городской округ Щелково признан лучшим в Московской области по управлению муниципальными финансами за два года, сообщает пресс-служба администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв
в рамках празднования Дня финансиста в среду вручил награду за победу главе Щёлково Андрею Булгакову.
Начальник финансового управления администрации Александр Фрыгин был удостоен медали "За службу в финансовых органах Российской Федерации" министерства финансов РФ
.
За победу в конкурсе округ получит из областного бюджета дотации в размере 50 миллионов рублей.
"Ключевое в финансово-экономической сфере – это подбор команды, управляющей муниципальными финансами. У нас работают очень профессиональные люди, которые понимают, что нужно делать для уверенного роста бюджета – эту задачу ставит губернатор", - приводятся в сообщении слова Булгакова.
Важной составляющей работы является привлечение в округ новых налоговых резидентов.
"В предыдущем году и в этом мы одни из лучших по данному показателю - много новых инвесторов приходит на территорию. Благодаря этому у нас есть возможность направлять муниципальный бюджет на важные социальные проекты", - добавил Булгаков.