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Щелково признано лидером в Подмосковье по управлению бюджетом - РИА Новости, 07.09.2022
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Новости Подмосковья
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Щелково признано лидером в Подмосковье по управлению бюджетом
Щелково признано лидером в Подмосковье по управлению бюджетом - РИА Новости, 07.09.2022
Щелково признано лидером в Подмосковье по управлению бюджетом
Городской округ Щелково признан лучшим в Московской области по управлению муниципальными финансами за два года, сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:23
2022-09-07T18:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
щелково
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Городской округ Щелково признан лучшим в Московской области по управлению муниципальными финансами за два года, сообщает пресс-служба администрации округа.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках празднования Дня финансиста в среду вручил награду за победу главе Щёлково Андрею Булгакову.Начальник финансового управления администрации Александр Фрыгин был удостоен медали "За службу в финансовых органах Российской Федерации" министерства финансов РФ.За победу в конкурсе округ получит из областного бюджета дотации в размере 50 миллионов рублей.Важной составляющей работы является привлечение в округ новых налоговых резидентов."В предыдущем году и в этом мы одни из лучших по данному показателю - много новых инвесторов приходит на территорию. Благодаря этому у нас есть возможность направлять муниципальный бюджет на важные социальные проекты", - добавил Булгаков.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, щелково, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Щелково, ЖКХ
18:23 07.09.2022
 

Щелково признано лидером в Подмосковье по управлению бюджетом

© Фото : пресс-служба администрации г.о. ЩелковоГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время вручения награды за победу главе Щелково Андрею Булгакову
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время вручения награды за победу главе Щелково Андрею Булгакову - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : пресс-служба администрации г.о. Щелково
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время вручения награды за победу главе Щелково Андрею Булгакову
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Городской округ Щелково признан лучшим в Московской области по управлению муниципальными финансами за два года, сообщает пресс-служба администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках празднования Дня финансиста в среду вручил награду за победу главе Щёлково Андрею Булгакову.
Начальник финансового управления администрации Александр Фрыгин был удостоен медали "За службу в финансовых органах Российской Федерации" министерства финансов РФ.
За победу в конкурсе округ получит из областного бюджета дотации в размере 50 миллионов рублей.
"Ключевое в финансово-экономической сфере – это подбор команды, управляющей муниципальными финансами. У нас работают очень профессиональные люди, которые понимают, что нужно делать для уверенного роста бюджета – эту задачу ставит губернатор", - приводятся в сообщении слова Булгакова.
Важной составляющей работы является привлечение в округ новых налоговых резидентов.
"В предыдущем году и в этом мы одни из лучших по данному показателю - много новых инвесторов приходит на территорию. Благодаря этому у нас есть возможность направлять муниципальный бюджет на важные социальные проекты", - добавил Булгаков.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЩелковоЖКХ
 
 
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