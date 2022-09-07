12:38 07.09.2022 (обновлено: 13:37 07.09.2022)
Путин прокомментировал приговор Сафронову
Владимир Путин не стал судить о справедливости приговора журналисту Ивану Сафронову
Иван Сафронов в суде. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что осужденный по делу о госизмене журналист Иван Сафронов, по имеющейся у него информации, собирал материалы и передавал их западной разведке, суд посчитал это доказанным, но отметил, что назначенный судом срок можно обжаловать.
"Что касается 22 лет, то журналист получил этот срок, этот приговор, насколько я понимаю, я там деталей не знаю… знаю только, что он был не только журналистом, он еще был советником руководителя "Роскосмоса" и зарабатывал не только журналистской деятельностью, а тем, что собирал соответствующие материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок. Контрразведка работала в течение нескольких лет, сидела на каналах его связи с теми, кто платил ему эту информацию – закрытую секретную информацию, деньги", - сказал он на пленарной сессии ВЭФ.
"Суд посчитал это доказанным и принял соответствующее судебное решение. Насколько оно справедливо с точки зрения срока, который он получил за содеянное, я не берусь судить. Здесь вот генеральный прокурор есть, если он считает, что это избыточное, слишком суровое наказание, прокурор всегда может опротестовать, а адвокаты осужденного могут подать соответствующие документы в вышестоящую судебную инстанцию", - добавил президент.
Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной части, опустив описательную и мотивировочную части.
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