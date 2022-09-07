Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему нельзя ставить на укрепление рубля - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220907/rubl-1814983727.html
Эксперт объяснил, почему нельзя ставить на укрепление рубля
Эксперт объяснил, почему нельзя ставить на укрепление рубля - РИА Новости, 07.09.2022
Эксперт объяснил, почему нельзя ставить на укрепление рубля
Несмотря на то, что рубль сейчас выглядит крепким, есть ряд фундаментальных факторов его ослабления, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T01:16
2022-09-07T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
богдан зварич
банки.ру
рубль
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152649/08/1526490862_0:315:6000:3690_1920x0_80_0_0_de054bde787ca4322fcc1464c991495d.jpg
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Несмотря на то, что рубль сейчас выглядит крепким, есть ряд фундаментальных факторов его ослабления, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич.Один из этих факторов – снижение цен на нефть, которое приведет к снижению предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, у которых сократится выручка. Кроме того, вскоре ожидается начало покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также возможное восстановление импорта, которое поспособствует росту спроса на валюту, отмечает эксперт.Таким образом, при реализации этих факторов уже к декабрю возможен курс доллара в диапазоне 70-75 рублей, прогнозирует специалист.
https://ria.ru/20220906/kurs-1814943464.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152649/08/1526490862_331:0:5670:4004_1920x0_80_0_0_28fb33bb376ce2ecfb296bbfef11c667.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, богдан зварич, банки.ру, рубль, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Богдан Зварич, Банки.ру, Рубль, Россия
01:16 07.09.2022
 
Эксперт объяснил, почему нельзя ставить на укрепление рубля

Аналитик Зварич спрогнозировал ослабление рубля из-за падения цен на нефть и роста импорта

© Depositphotos / valphotoРоссийские рубли и доллары США
Российские рубли и доллары США - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Depositphotos / valphoto
Российские рубли и доллары США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Несмотря на то, что рубль сейчас выглядит крепким, есть ряд фундаментальных факторов его ослабления, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич.
Один из этих факторов – снижение цен на нефть, которое приведет к снижению предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, у которых сократится выручка. Кроме того, вскоре ожидается начало покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также возможное восстановление импорта, которое поспособствует росту спроса на валюту, отмечает эксперт.
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 19:18Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже превысил 61 рубль
Таким образом, при реализации этих факторов уже к декабрю возможен курс доллара в диапазоне 70-75 рублей, прогнозирует специалист.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаБогдан ЗваричБанки.руРубльРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала