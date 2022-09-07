https://ria.ru/20220907/rubl-1814983727.html

Эксперт объяснил, почему нельзя ставить на укрепление рубля

Эксперт объяснил, почему нельзя ставить на укрепление рубля - РИА Новости, 07.09.2022

Эксперт объяснил, почему нельзя ставить на укрепление рубля

Несмотря на то, что рубль сейчас выглядит крепким, есть ряд фундаментальных факторов его ослабления, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T01:16

2022-09-07T01:16

2022-09-07T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

богдан зварич

банки.ру

рубль

россия

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Несмотря на то, что рубль сейчас выглядит крепким, есть ряд фундаментальных факторов его ослабления, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич.Один из этих факторов – снижение цен на нефть, которое приведет к снижению предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, у которых сократится выручка. Кроме того, вскоре ожидается начало покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также возможное восстановление импорта, которое поспособствует росту спроса на валюту, отмечает эксперт.Таким образом, при реализации этих факторов уже к декабрю возможен курс доллара в диапазоне 70-75 рублей, прогнозирует специалист.

https://ria.ru/20220906/kurs-1814943464.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, богдан зварич, банки.ру, рубль, россия