https://ria.ru/20220907/rubl-1814983727.html
Эксперт объяснил, почему нельзя ставить на укрепление рубля
Эксперт объяснил, почему нельзя ставить на укрепление рубля - РИА Новости, 07.09.2022
Эксперт объяснил, почему нельзя ставить на укрепление рубля
Несмотря на то, что рубль сейчас выглядит крепким, есть ряд фундаментальных факторов его ослабления, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T01:16
2022-09-07T01:16
2022-09-07T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
богдан зварич
банки.ру
рубль
россия
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Несмотря на то, что рубль сейчас выглядит крепким, есть ряд фундаментальных факторов его ослабления, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич.Один из этих факторов – снижение цен на нефть, которое приведет к снижению предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, у которых сократится выручка. Кроме того, вскоре ожидается начало покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также возможное восстановление импорта, которое поспособствует росту спроса на валюту, отмечает эксперт.Таким образом, при реализации этих факторов уже к декабрю возможен курс доллара в диапазоне 70-75 рублей, прогнозирует специалист.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, богдан зварич, банки.ру, рубль, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Богдан Зварич, Банки.ру, Рубль, Россия
Эксперт объяснил, почему нельзя ставить на укрепление рубля
Аналитик Зварич спрогнозировал ослабление рубля из-за падения цен на нефть и роста импорта