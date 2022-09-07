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Нижегородский губернатор показал Володину проекты развития города
Нижегородский губернатор показал Володину проекты развития города - РИА Новости, 07.09.2022
Нижегородский губернатор показал Володину проекты развития города
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю Государственной думы Вячеславу Володину проекты развития Нижнего Новгорода, сообщает... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:20
2022-09-07T19:20
2022-09-07T19:20
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю Государственной думы Вячеславу Володину проекты развития Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона.Одним из крупнейших направлений стала инфраструктурная программа подготовки к 800-летию города, который отмечался в 2021 году."Мы восстановили не только исторический центр и речной фасад города, но и многие локации по всему городу. Нам было важно, чтобы изменения почувствовал каждый житель и гость Нижнего. Основной акцент мы сделали на комплексном подходе к благоустройству ряда территорий и объектов Нижнего Новгорода, представляющих собой связанную маршрутную сеть", - цитирует пресс-служба слова Никитина.В числе обновленных пространств - территория ярмарки, Окская набережная, территория мыса Стрелки (места слияния Оки и Волги) с работами по сохранению старинных пакгаузов, Нижневолжская набережная, набережная Гребного канала, Александровский сад, Нижегородский кремль, улица Большая Покровская, набережная Федоровского, Почаинский бульвар, создание смотровой площадки вблизи территории трамплина в продолжение Казанской и Верхневолжской набережных, реконструкция судейской вышки на Гребном канале, создание скейт-парка как наследия первого в истории Чемпионата Европы по скейтбордингу."Помимо обновления общественных пространств, большое внимание было уделено реставрации объектов культурного наследия. Мы вдумчиво подошли к вопросу выбора этих объектов, советовались с экспертами и сделали акцент не только на крупных и самых очевидных, но и на локальных аутентичных объектах, которые в том числе формируют уникальную историческую архитектуру нашего города", - отметил губернатор Нижегородской области.Никитин добавил, что площадь проведённого благоустройства составила почти 500 гектаров. Благоустроено 11 значимых исторических территорий и 84 общественных пространства во всех районах города, 280 дворов, восстановлено 100 объектов культурного наследия. Реализованы 5 крупных инфраструктурных проектов, включая Кремль и парк "Швейцария"."Все эти усилия способствовали возвращению интереса к региону. Туристический поток ожидаемо вырос на 35%, по итогам 7 месяцев 2022 года – еще около 20%", - подчеркнул глава региона.Спикер Госдумы высоко оценил проделанную работу по благоустройству города. "Нижнему Новгороду удалось показать один из лучших примеров в стране по преобразованию общественных пространств. Важно продолжать эту работу", - приводятся в сообщении слова Володина.
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общество, глеб никитин, вячеслав володин, нижегородская область, нижний новгород, госдума рф
Нижегородская область, Общество, Глеб Никитин, Вячеслав Володин, Нижегородская область, Нижний Новгород, Госдума РФ
Нижегородский губернатор показал Володину проекты развития города
Нижегородский губернатор Никитин показал Володину проекты развития города
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю Государственной думы Вячеславу Володину проекты развития Нижнего Новгорода, сообщает
пресс-служба правительства региона.
Одним из крупнейших направлений стала инфраструктурная программа подготовки к 800-летию города, который отмечался в 2021 году.
"Мы восстановили не только исторический центр и речной фасад города, но и многие локации по всему городу. Нам было важно, чтобы изменения почувствовал каждый житель и гость Нижнего. Основной акцент мы сделали на комплексном подходе к благоустройству ряда территорий и объектов Нижнего Новгорода, представляющих собой связанную маршрутную сеть", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
В числе обновленных пространств - территория ярмарки, Окская набережная, территория мыса Стрелки (места слияния Оки и Волги) с работами по сохранению старинных пакгаузов, Нижневолжская набережная, набережная Гребного канала, Александровский сад, Нижегородский кремль, улица Большая Покровская, набережная Федоровского, Почаинский бульвар, создание смотровой площадки вблизи территории трамплина в продолжение Казанской и Верхневолжской набережных, реконструкция судейской вышки на Гребном канале, создание скейт-парка как наследия первого в истории Чемпионата Европы по скейтбордингу.
"Помимо обновления общественных пространств, большое внимание было уделено реставрации объектов культурного наследия. Мы вдумчиво подошли к вопросу выбора этих объектов, советовались с экспертами и сделали акцент не только на крупных и самых очевидных, но и на локальных аутентичных объектах, которые в том числе формируют уникальную историческую архитектуру нашего города", - отметил губернатор Нижегородской области.
Никитин добавил, что площадь проведённого благоустройства составила почти 500 гектаров. Благоустроено 11 значимых исторических территорий и 84 общественных пространства во всех районах города, 280 дворов, восстановлено 100 объектов культурного наследия. Реализованы 5 крупных инфраструктурных проектов, включая Кремль и парк "Швейцария".
"Все эти усилия способствовали возвращению интереса к региону. Туристический поток ожидаемо вырос на 35%, по итогам 7 месяцев 2022 года – еще около 20%", - подчеркнул глава региона.
Спикер Госдумы
высоко оценил проделанную работу по благоустройству города. "Нижнему Новгороду удалось показать один из лучших примеров в стране по преобразованию общественных пространств. Важно продолжать эту работу", - приводятся в сообщении слова Володина.