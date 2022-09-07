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Нижегородский губернатор показал Володину проекты развития города

Нижегородский губернатор показал Володину проекты развития города - РИА Новости, 07.09.2022

Нижегородский губернатор показал Володину проекты развития города

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю Государственной думы Вячеславу Володину проекты развития Нижнего Новгорода, сообщает... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:20

2022-09-07T19:20

2022-09-07T19:20

нижегородская область

общество

глеб никитин

вячеслав володин

нижегородская область

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю Государственной думы Вячеславу Володину проекты развития Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона.Одним из крупнейших направлений стала инфраструктурная программа подготовки к 800-летию города, который отмечался в 2021 году."Мы восстановили не только исторический центр и речной фасад города, но и многие локации по всему городу. Нам было важно, чтобы изменения почувствовал каждый житель и гость Нижнего. Основной акцент мы сделали на комплексном подходе к благоустройству ряда территорий и объектов Нижнего Новгорода, представляющих собой связанную маршрутную сеть", - цитирует пресс-служба слова Никитина.В числе обновленных пространств - территория ярмарки, Окская набережная, территория мыса Стрелки (места слияния Оки и Волги) с работами по сохранению старинных пакгаузов, Нижневолжская набережная, набережная Гребного канала, Александровский сад, Нижегородский кремль, улица Большая Покровская, набережная Федоровского, Почаинский бульвар, создание смотровой площадки вблизи территории трамплина в продолжение Казанской и Верхневолжской набережных, реконструкция судейской вышки на Гребном канале, создание скейт-парка как наследия первого в истории Чемпионата Европы по скейтбордингу."Помимо обновления общественных пространств, большое внимание было уделено реставрации объектов культурного наследия. Мы вдумчиво подошли к вопросу выбора этих объектов, советовались с экспертами и сделали акцент не только на крупных и самых очевидных, но и на локальных аутентичных объектах, которые в том числе формируют уникальную историческую архитектуру нашего города", - отметил губернатор Нижегородской области.Никитин добавил, что площадь проведённого благоустройства составила почти 500 гектаров. Благоустроено 11 значимых исторических территорий и 84 общественных пространства во всех районах города, 280 дворов, восстановлено 100 объектов культурного наследия. Реализованы 5 крупных инфраструктурных проектов, включая Кремль и парк "Швейцария"."Все эти усилия способствовали возвращению интереса к региону. Туристический поток ожидаемо вырос на 35%, по итогам 7 месяцев 2022 года – еще около 20%", - подчеркнул глава региона.Спикер Госдумы высоко оценил проделанную работу по благоустройству города. "Нижнему Новгороду удалось показать один из лучших примеров в стране по преобразованию общественных пространств. Важно продолжать эту работу", - приводятся в сообщении слова Володина.

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общество, глеб никитин, вячеслав володин, нижегородская область, нижний новгород, госдума рф