https://ria.ru/20220907/rakova-1815164335.html
Ракова: сотрудников скоропомощных комплексов Москвы обучат по 70 программам
Ракова: сотрудников скоропомощных комплексов Москвы обучат по 70 программам - РИА Новости, 07.09.2022
Ракова: сотрудников скоропомощных комплексов Москвы обучат по 70 программам
Все сотрудники будущих скоропомощных стационарных комплексов в Москве будут проходить уникальную комплексную программу обучения, включающую в общей сложности... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:35
2022-09-07T15:35
2022-09-07T15:35
москва
общество
анастасия ракова
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Все сотрудники будущих скоропомощных стационарных комплексов в Москве будут проходить уникальную комплексную программу обучения, включающую в общей сложности более 70 различных образовательных программ и тренингов, сообщила журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Новые скоропомощные стационарные комплексы – это не просто современные и хорошо оснащенные больничные корпуса, это переосмысление всего процесса оказания экстренной медицинской помощи. Чтобы сформулировать эти принципы, мы внимательно изучали лучшие мировые практики, консультировались с ведущими специалистами, проводили точечную донастройку внешних и внутрибольничных процессов. Реализация проекта подобного масштаба невозможна без предварительной подготовки специалистов, поэтому разработка специальных образовательных программ стала одним из ключевых направлений нашей деятельности. Всего было подготовлено более 70 программ и тренингов, учитывающих специфику каждой специальности", – отметила вице-мэр.По ее словам, помимо прохождения образовательных программ, все сотрудники скоропомощных комплексов пройдут дополнительную подготовку по формированию коммуникативных навыков, общению с пациентом в стрессовой ситуации, усовершенствуют навыки работы в команде. Обучение будет проходить в разных форматах и на нескольких площадках. Предусмотрены как дистанционные занятия, так и очное обучение.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва готовится к переходу на новый стандарт экстренной помощи, уже в следующем году в шести ведущих столичных больницах будут введены новые корпуса скорой помощи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, анастасия ракова
Москва, Общество, Анастасия Ракова
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Все сотрудники будущих скоропомощных стационарных комплексов в Москве будут проходить уникальную комплексную программу обучения, включающую в общей сложности более 70 различных образовательных программ и тренингов, сообщила журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Новые скоропомощные стационарные комплексы – это не просто современные и хорошо оснащенные больничные корпуса, это переосмысление всего процесса оказания экстренной медицинской помощи. Чтобы сформулировать эти принципы, мы внимательно изучали лучшие мировые практики, консультировались с ведущими специалистами, проводили точечную донастройку внешних и внутрибольничных процессов. Реализация проекта подобного масштаба невозможна без предварительной подготовки специалистов, поэтому разработка специальных образовательных программ стала одним из ключевых направлений нашей деятельности. Всего было подготовлено более 70 программ и тренингов, учитывающих специфику каждой специальности", – отметила вице-мэр.
По ее словам, помимо прохождения образовательных программ, все сотрудники скоропомощных комплексов пройдут дополнительную подготовку по формированию коммуникативных навыков, общению с пациентом в стрессовой ситуации, усовершенствуют навыки работы в команде. Обучение будет проходить в разных форматах и на нескольких площадках. Предусмотрены как дистанционные занятия, так и очное обучение.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что Москва готовится к переходу на новый стандарт экстренной помощи, уже в следующем году в шести ведущих столичных больницах будут введены новые корпуса скорой помощи.