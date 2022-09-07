https://ria.ru/20220907/rakova-1815164335.html

Ракова: сотрудников скоропомощных комплексов Москвы обучат по 70 программам

Ракова: сотрудников скоропомощных комплексов Москвы обучат по 70 программам - РИА Новости, 07.09.2022

Ракова: сотрудников скоропомощных комплексов Москвы обучат по 70 программам

Все сотрудники будущих скоропомощных стационарных комплексов в Москве будут проходить уникальную комплексную программу обучения, включающую в общей сложности... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:35

2022-09-07T15:35

2022-09-07T15:35

москва

общество

анастасия ракова

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Все сотрудники будущих скоропомощных стационарных комплексов в Москве будут проходить уникальную комплексную программу обучения, включающую в общей сложности более 70 различных образовательных программ и тренингов, сообщила журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Новые скоропомощные стационарные комплексы – это не просто современные и хорошо оснащенные больничные корпуса, это переосмысление всего процесса оказания экстренной медицинской помощи. Чтобы сформулировать эти принципы, мы внимательно изучали лучшие мировые практики, консультировались с ведущими специалистами, проводили точечную донастройку внешних и внутрибольничных процессов. Реализация проекта подобного масштаба невозможна без предварительной подготовки специалистов, поэтому разработка специальных образовательных программ стала одним из ключевых направлений нашей деятельности. Всего было подготовлено более 70 программ и тренингов, учитывающих специфику каждой специальности", – отметила вице-мэр.По ее словам, помимо прохождения образовательных программ, все сотрудники скоропомощных комплексов пройдут дополнительную подготовку по формированию коммуникативных навыков, общению с пациентом в стрессовой ситуации, усовершенствуют навыки работы в команде. Обучение будет проходить в разных форматах и на нескольких площадках. Предусмотрены как дистанционные занятия, так и очное обучение.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва готовится к переходу на новый стандарт экстренной помощи, уже в следующем году в шести ведущих столичных больницах будут введены новые корпуса скорой помощи.

https://ria.ru/20220907/popova-1814999083.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, общество, анастасия ракова