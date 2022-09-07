https://ria.ru/20220907/proizvodstvo-1815069193.html

Артамонов: в Липецкой области запустят производство средств защиты семян

Артамонов: в Липецкой области запустят производство средств защиты семян - РИА Новости, 07.09.2022

Артамонов: в Липецкой области запустят производство средств защиты семян

До конца года в Липецкой области планируется запустить предприятие по производству средств зашиты семян и растений, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:20

2022-09-07T11:20

2022-09-07T11:20

липецкая область

игорь артамонов

"липецк"

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ЛИПЕЦК, 7 сен – РИА Новости. До конца года в Липецкой области планируется запустить предприятие по производству средств зашиты семян и растений, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с руководителями инвестиционных сельскохозпредприятий области.По словам главы региона, на площадке расположенного на Елецком участке особой экономической зоны "Липецк" предприятия завершены все строительные работы, идет процесс оформления разрешительной документации, после чего предприятие приступит к производству средств защиты растений, переработке давальческого сырья, упаковке и фасовке средств защиты растений. Обслуживать производство будет 42 сотрудника. Объем инвестиционных средств составил 2,3 миллиарда рублей."Мы обсудили текущую работу предприятий в непростых экономических условиях и планы развития производств. Компании стабильно работают, уходить с рынка никто не собирается. Мы готовы оказывать им максимальную поддержку и оперативно решать любые вопросы", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220906/kompensatsiya-1814845599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, "липецк"