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Артамонов: в Липецкой области запустят производство средств защиты семян - РИА Новости, 07.09.2022
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Липецкая область
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Артамонов: в Липецкой области запустят производство средств защиты семян
Артамонов: в Липецкой области запустят производство средств защиты семян - РИА Новости, 07.09.2022
Артамонов: в Липецкой области запустят производство средств защиты семян
До конца года в Липецкой области планируется запустить предприятие по производству средств зашиты семян и растений, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:20
2022-09-07T11:20
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
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ЛИПЕЦК, 7 сен – РИА Новости. До конца года в Липецкой области планируется запустить предприятие по производству средств зашиты семян и растений, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с руководителями инвестиционных сельскохозпредприятий области.По словам главы региона, на площадке расположенного на Елецком участке особой экономической зоны "Липецк" предприятия завершены все строительные работы, идет процесс оформления разрешительной документации, после чего предприятие приступит к производству средств защиты растений, переработке давальческого сырья, упаковке и фасовке средств защиты растений. Обслуживать производство будет 42 сотрудника. Объем инвестиционных средств составил 2,3 миллиарда рублей."Мы обсудили текущую работу предприятий в непростых экономических условиях и планы развития производств. Компании стабильно работают, уходить с рынка никто не собирается. Мы готовы оказывать им максимальную поддержку и оперативно решать любые вопросы", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, "липецк"
Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк"
11:20 07.09.2022
 

Артамонов: в Липецкой области запустят производство средств защиты семян

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 7 сен – РИА Новости. До конца года в Липецкой области планируется запустить предприятие по производству средств зашиты семян и растений, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с руководителями инвестиционных сельскохозпредприятий области.
По словам главы региона, на площадке расположенного на Елецком участке особой экономической зоны "Липецк" предприятия завершены все строительные работы, идет процесс оформления разрешительной документации, после чего предприятие приступит к производству средств защиты растений, переработке давальческого сырья, упаковке и фасовке средств защиты растений. Обслуживать производство будет 42 сотрудника. Объем инвестиционных средств составил 2,3 миллиарда рублей.
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"Мы обсудили текущую работу предприятий в непростых экономических условиях и планы развития производств. Компании стабильно работают, уходить с рынка никто не собирается. Мы готовы оказывать им максимальную поддержку и оперативно решать любые вопросы", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов"Липецк"
 
 
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