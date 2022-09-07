Артамонов: в Липецкой области запустят производство средств защиты семян
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
ЛИПЕЦК, 7 сен – РИА Новости. До конца года в Липецкой области планируется запустить предприятие по производству средств зашиты семян и растений, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с руководителями инвестиционных сельскохозпредприятий области.
По словам главы региона, на площадке расположенного на Елецком участке особой экономической зоны "Липецк" предприятия завершены все строительные работы, идет процесс оформления разрешительной документации, после чего предприятие приступит к производству средств защиты растений, переработке давальческого сырья, упаковке и фасовке средств защиты растений. Обслуживать производство будет 42 сотрудника. Объем инвестиционных средств составил 2,3 миллиарда рублей.
"Мы обсудили текущую работу предприятий в непростых экономических условиях и планы развития производств. Компании стабильно работают, уходить с рынка никто не собирается. Мы готовы оказывать им максимальную поддержку и оперативно решать любые вопросы", – сказал Артамонов.