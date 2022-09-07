Никишина: иранская продукция может занять заметное место в России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Промышленная продукция Ирана имеет огромный потенциал и перспективы для того, чтобы занять заметное место на российском рынке, емкость которого очень высока, заявила на открытии специализированной выставки Исламской Республики Иран в Москве генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Ассортимент и качество иранской продукции заслуживают всяческих похвал, поэтому российский бизнес с большим интересом смотрит на предложения иранских коллег. Сегодняшняя выставка станет важным шагом к увеличению количества товаров, которые расширят список продукции, поставляемой из Ирана в Россию и из России в Иран. В том числе я говорю о строительной промышленности Ирана, которую характеризует не только высокое качество, но и отличный дизайн", - сказала Никишина.
Специализированная выставка Исламской Республики Иран открылась 7 сентября в Москве в "Крокус Экспо". На ней свою продукцию представляют более 45 компаний из этой страны. В том числе это строительные материалы, товары для дома, продукция металлургов и химической промышленности. Организатор выставки - Палата кооперативов Ирана (ICC).