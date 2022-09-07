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Никишина: иранская продукция может занять заметное место в России - РИА Новости, 07.09.2022
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Никишина: иранская продукция может занять заметное место в России
Никишина: иранская продукция может занять заметное место в России - РИА Новости, 07.09.2022
Никишина: иранская продукция может занять заметное место в России
Промышленная продукция Ирана имеет огромный потенциал и перспективы для того, чтобы занять заметное место на российском рынке, емкость которого очень высока,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:27
2022-09-07T16:27
россия
иран
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Промышленная продукция Ирана имеет огромный потенциал и перспективы для того, чтобы занять заметное место на российском рынке, емкость которого очень высока, заявила на открытии специализированной выставки Исламской Республики Иран в Москве генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Ассортимент и качество иранской продукции заслуживают всяческих похвал, поэтому российский бизнес с большим интересом смотрит на предложения иранских коллег. Сегодняшняя выставка станет важным шагом к увеличению количества товаров, которые расширят список продукции, поставляемой из Ирана в Россию и из России в Иран. В том числе я говорю о строительной промышленности Ирана, которую характеризует не только высокое качество, но и отличный дизайн", - сказала Никишина.Специализированная выставка Исламской Республики Иран открылась 7 сентября в Москве в "Крокус Экспо". На ней свою продукцию представляют более 45 компаний из этой страны. В том числе это строительные материалы, товары для дома, продукция металлургов и химической промышленности. Организатор выставки - Палата кооперативов Ирана (ICC).
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россия, иран, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина
Россия, Иран, Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина
16:27 07.09.2022
 

Никишина: иранская продукция может занять заметное место в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Промышленная продукция Ирана имеет огромный потенциал и перспективы для того, чтобы занять заметное место на российском рынке, емкость которого очень высока, заявила на открытии специализированной выставки Исламской Республики Иран в Москве генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Ассортимент и качество иранской продукции заслуживают всяческих похвал, поэтому российский бизнес с большим интересом смотрит на предложения иранских коллег. Сегодняшняя выставка станет важным шагом к увеличению количества товаров, которые расширят список продукции, поставляемой из Ирана в Россию и из России в Иран. В том числе я говорю о строительной промышленности Ирана, которую характеризует не только высокое качество, но и отличный дизайн", - сказала Никишина.
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Специализированная выставка Исламской Республики Иран открылась 7 сентября в Москве в "Крокус Экспо". На ней свою продукцию представляют более 45 компаний из этой страны. В том числе это строительные материалы, товары для дома, продукция металлургов и химической промышленности. Организатор выставки - Палата кооперативов Ирана (ICC).
 
РоссияИранРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Вероника Никишина
 
 
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