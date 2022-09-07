https://ria.ru/20220907/produktsiya-1815187678.html

Никишина: иранская продукция может занять заметное место в России

Никишина: иранская продукция может занять заметное место в России - РИА Новости, 07.09.2022

Никишина: иранская продукция может занять заметное место в России

Промышленная продукция Ирана имеет огромный потенциал и перспективы для того, чтобы занять заметное место на российском рынке, емкость которого очень высока,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:27

2022-09-07T16:27

2022-09-07T16:27

россия

иран

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750333570_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_91e5033a8de33aac0f314acc9df6025a.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Промышленная продукция Ирана имеет огромный потенциал и перспективы для того, чтобы занять заметное место на российском рынке, емкость которого очень высока, заявила на открытии специализированной выставки Исламской Республики Иран в Москве генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Ассортимент и качество иранской продукции заслуживают всяческих похвал, поэтому российский бизнес с большим интересом смотрит на предложения иранских коллег. Сегодняшняя выставка станет важным шагом к увеличению количества товаров, которые расширят список продукции, поставляемой из Ирана в Россию и из России в Иран. В том числе я говорю о строительной промышленности Ирана, которую характеризует не только высокое качество, но и отличный дизайн", - сказала Никишина.Специализированная выставка Исламской Республики Иран открылась 7 сентября в Москве в "Крокус Экспо". На ней свою продукцию представляют более 45 компаний из этой страны. В том числе это строительные материалы, товары для дома, продукция металлургов и химической промышленности. Организатор выставки - Палата кооперативов Ирана (ICC).

https://ria.ru/20220906/gospodderzhka-1814837603.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, иран, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина