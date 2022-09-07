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Путин: нехватку продовольствия в мире испытывают 345 миллионов человек - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин: нехватку продовольствия в мире испытывают 345 миллионов человек
Путин: нехватку продовольствия в мире испытывают 345 миллионов человек - РИА Новости, 07.09.2022
Путин: нехватку продовольствия в мире испытывают 345 миллионов человек
Нехватку продовольствия в мире испытывают уже 345 миллионов человек - в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:47
2022-09-07T09:47
экономика
россия
вэф-2022
владимир путин
русский (остров)
владивосток
оон
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Нехватку продовольствия в мире испытывают уже 345 миллионов человек - в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ)."Рост цен на глобальных рынках может стать настоящей трагедией для большинства беднейших стран, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия, энергоресурсов, других жизненно важных товаров. Назову цифры, которые подчеркивают опасность проблемы: если в 2019 году, по данным ООН, 135 миллионов человек в мире испытывали острую нехватку продовольствия, то сейчас их количество возросло в 2,5 раза и составляет 345 миллионов человек", - подчеркнул Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, россия, вэф-2022, владимир путин, русский (остров), владивосток, оон, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Россия, ВЭФ-2022, Владимир Путин, Русский (остров), Владивосток, ООН, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
09:47 07.09.2022
 
Путин: нехватку продовольствия в мире испытывают 345 миллионов человек

Президент Путин: нехватку продовольствия в мире испытывают уже 345 миллионов человек

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Нехватку продовольствия в мире испытывают уже 345 миллионов человек - в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Рост цен на глобальных рынках может стать настоящей трагедией для большинства беднейших стран, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия, энергоресурсов, других жизненно важных товаров. Назову цифры, которые подчеркивают опасность проблемы: если в 2019 году, по данным ООН, 135 миллионов человек в мире испытывали острую нехватку продовольствия, то сейчас их количество возросло в 2,5 раза и составляет 345 миллионов человек", - подчеркнул Путин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
“Я посоветуюсь на эту тему с президентом Турции” – Путин обсудит с Эрдоганом ограничение вывоза зерна в Европу - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
09:24
Путин предупредил о гуманитарном кризисе из-за вывоза зерна только на Запад
 
ЭкономикаРоссияВЭФ-2022Владимир ПутинРусский (остров)ВладивостокООНВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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