https://ria.ru/20220907/prodovolstvie-1815038291.html

Путин: нехватку продовольствия в мире испытывают 345 миллионов человек

Путин: нехватку продовольствия в мире испытывают 345 миллионов человек - РИА Новости, 07.09.2022

Путин: нехватку продовольствия в мире испытывают 345 миллионов человек

Нехватку продовольствия в мире испытывают уже 345 миллионов человек - в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:47

2022-09-07T09:47

2022-09-07T09:47

экономика

россия

вэф-2022

владимир путин

русский (остров)

владивосток

оон

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Нехватку продовольствия в мире испытывают уже 345 миллионов человек - в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ)."Рост цен на глобальных рынках может стать настоящей трагедией для большинства беднейших стран, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия, энергоресурсов, других жизненно важных товаров. Назову цифры, которые подчеркивают опасность проблемы: если в 2019 году, по данным ООН, 135 миллионов человек в мире испытывали острую нехватку продовольствия, то сейчас их количество возросло в 2,5 раза и составляет 345 миллионов человек", - подчеркнул Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, вэф-2022, владимир путин, русский (остров), владивосток, оон, восточный экономический форум — 2022 (вэф)