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Костин спрогнозировал, что банковский сектор в 2023 году будет прибыльным - РИА Новости, 07.09.2022
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Костин спрогнозировал, что банковский сектор в 2023 году будет прибыльным
Костин спрогнозировал, что банковский сектор в 2023 году будет прибыльным - РИА Новости, 07.09.2022
Костин спрогнозировал, что банковский сектор в 2023 году будет прибыльным
Банковский сектор РФ в 2023 году будет прибыльным, если не будет никаких неожиданных потрясений, но не таким прибыльным, как в 2021 году, заявил глава ВТБ... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T04:25
2022-09-07T04:25
экономика
андрей костин (банкир)
россия
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
втб
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Банковский сектор РФ в 2023 году будет прибыльным, если не будет никаких неожиданных потрясений, но не таким прибыльным, как в 2021 году, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума."Я думаю, что банковский сектор в этом году точно будет в убытке, в следующем году, мы считаем, наши прогнозы, что он будет прибыльным. Я не думаю, что он будет таким прибыльным, как 2021 год, конечно, но, мы считаем, в половину прибыли можно выйти, в принципе. Опять же, если не будет каких-то неожиданных потрясений", - сказал Костин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия
русский (остров)
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экономика, андрей костин (банкир), россия, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, втб, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Андрей Костин (банкир), Россия, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВТБ, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
04:25 07.09.2022
 
Костин спрогнозировал, что банковский сектор в 2023 году будет прибыльным

Глава ВТБ Кости спрогнозировал, что банковский сектор в 2023 году будет прибыльным

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкВЭФ
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Банковский сектор РФ в 2023 году будет прибыльным, если не будет никаких неожиданных потрясений, но не таким прибыльным, как в 2021 году, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума.
"Я думаю, что банковский сектор в этом году точно будет в убытке, в следующем году, мы считаем, наши прогнозы, что он будет прибыльным. Я не думаю, что он будет таким прибыльным, как 2021 год, конечно, но, мы считаем, в половину прибыли можно выйти, в принципе. Опять же, если не будет каких-то неожиданных потрясений", - сказал Костин.
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
03:49
Костин оценил необходимость системной докапитализации банковского сектора
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаАндрей Костин (банкир)РоссияРусский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университетВТБВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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