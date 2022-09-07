https://ria.ru/20220907/pribyl-1814994249.html
Костин спрогнозировал, что банковский сектор в 2023 году будет прибыльным
Костин спрогнозировал, что банковский сектор в 2023 году будет прибыльным - РИА Новости, 07.09.2022
Костин спрогнозировал, что банковский сектор в 2023 году будет прибыльным
Банковский сектор РФ в 2023 году будет прибыльным, если не будет никаких неожиданных потрясений, но не таким прибыльным, как в 2021 году, заявил глава ВТБ... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T04:25
2022-09-07T04:25
2022-09-07T04:25
экономика
андрей костин (банкир)
россия
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
втб
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Банковский сектор РФ в 2023 году будет прибыльным, если не будет никаких неожиданных потрясений, но не таким прибыльным, как в 2021 году, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума."Я думаю, что банковский сектор в этом году точно будет в убытке, в следующем году, мы считаем, наши прогнозы, что он будет прибыльным. Я не думаю, что он будет таким прибыльным, как 2021 год, конечно, но, мы считаем, в половину прибыли можно выйти, в принципе. Опять же, если не будет каких-то неожиданных потрясений", - сказал Костин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, андрей костин (банкир), россия, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, втб, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Андрей Костин (банкир), Россия, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВТБ, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Костин спрогнозировал, что банковский сектор в 2023 году будет прибыльным
Глава ВТБ Кости спрогнозировал, что банковский сектор в 2023 году будет прибыльным