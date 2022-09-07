https://ria.ru/20220907/pozhary-1815247462.html

В Ивановской области отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

В Ивановской области отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС - РИА Новости, 07.09.2022

В Ивановской области отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

Режим ЧС, который ввели в Южском районе Ивановской области после возникновения лесного пожара, отменен, сообщила администрация района. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:04

2022-09-07T19:04

2022-09-07T19:04

происшествия

южский район

ивановская область

талица

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003409_0:215:3232:2033_1920x0_80_0_0_bbc312c0cc34b336124c10b132eed218.jpg

РЯЗАНЬ, 7 сен – РИА Новости. Режим ЧС, который ввели в Южском районе Ивановской области после возникновения лесного пожара, отменен, сообщила администрация района.Как ранее сообщало ГУ МЧС по региону, режим ЧС ввели в Южском районе 26 августа в связи с лесным пожаром в районе населенного пункта Талицы. Действовали ограничения на движение автотранспорта, а также отменен рок-фестиваль "Взлетная полоса"."С 17.00 7 сентября в Южском районе отменяется режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении на сайте администрации района.Власти выразили благодарность "за оперативное реагирование и грамотные действия при тушении пожаров" представителям более 30 организаций из разных регионов и добровольцам.

южский район

ивановская область

талица

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ 2022-09-07T19:04 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, южский район, ивановская область, талица, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)