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В Ивановской области отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС - РИА Новости, 07.09.2022
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В Ивановской области отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС
В Ивановской области отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС - РИА Новости, 07.09.2022
В Ивановской области отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС
Режим ЧС, который ввели в Южском районе Ивановской области после возникновения лесного пожара, отменен, сообщила администрация района. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:04
2022-09-07T19:04
происшествия
южский район
ивановская область
талица
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 7 сен – РИА Новости. Режим ЧС, который ввели в Южском районе Ивановской области после возникновения лесного пожара, отменен, сообщила администрация района.Как ранее сообщало ГУ МЧС по региону, режим ЧС ввели в Южском районе 26 августа в связи с лесным пожаром в районе населенного пункта Талицы. Действовали ограничения на движение автотранспорта, а также отменен рок-фестиваль "Взлетная полоса"."С 17.00 7 сентября в Южском районе отменяется режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении на сайте администрации района.Власти выразили благодарность "за оперативное реагирование и грамотные действия при тушении пожаров" представителям более 30 организаций из разных регионов и добровольцам.
южский район
ивановская область
талица
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Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
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происшествия, южский район, ивановская область, талица, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Южский район, Ивановская область, Талица, Природные пожары в России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:04 07.09.2022
 
В Ивановской области отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

В Южском районе Ивановской области отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 7 сен – РИА Новости. Режим ЧС, который ввели в Южском районе Ивановской области после возникновения лесного пожара, отменен, сообщила администрация района.
Как ранее сообщало ГУ МЧС по региону, режим ЧС ввели в Южском районе 26 августа в связи с лесным пожаром в районе населенного пункта Талицы. Действовали ограничения на движение автотранспорта, а также отменен рок-фестиваль "Взлетная полоса".
"С 17.00 7 сентября в Южском районе отменяется режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении на сайте администрации района.
Власти выразили благодарность "за оперативное реагирование и грамотные действия при тушении пожаров" представителям более 30 организаций из разных регионов и добровольцам.
 
ПроисшествияЮжский районИвановская областьТалицаПриродные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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