15:51 07.09.2022 (обновлено: 17:09 07.09.2022)
Врио губернатора заявил об отсутствии открытого горения в рязанских лесах
Малков: лесные пожары в Рязанской области полностью ликвидируют в течение нескольких дней
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар в Рязанской области
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Рязанской области. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Открытого горения в лесах Рязанских области уже нет, о полной ликвидации пожаров можно будет говорить в течение нескольких дней, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Информация о крупном лесном пожаре в Рязанской области появилась в середине августа. Режим ЧС вводился в трех районах региона, а затем – в области. Дым и запах гари в разное время ощущались в Москве и нескольких граничащих с Рязанской областью регионах. Накануне Малков сообщал о полной локализации пожара.
"С ситуацией справились. Пожар полностью локализован, открытого горения нет вообще нигде. Я думаю, что о полной ликвидации можно будет заявить уже в течение одного, максимум двух дней", - заявил врио губернатора.
Он отметил, что огонь тушили при неблагоприятной погоде: сильном ветре и отсутствии дождей. По его словам, ни одного дома и строения не потеряно из-за лесных пожаров, хотя временами угроза была серьезная. "И самое главное, сохранили всех людей", - добавил Малков.
По его словам, справиться с ситуацией удалось благодаря вниманию президента РФ, поддержке кабмина РФ и правительства Москвы, федеральных министерств и ведомств, МЧС эффективно организовало защиту населённых пунктов, на месте постоянно находился заместитель министра природных ресурсов Сергей Аноприенко, на связи круглосуточно был вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"Мы сейчас по-прежнему на связи, уже по подготовке комплекса мер для того, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не допускать", - подчеркнул Малков.