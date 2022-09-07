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Врио губернатора заявил об отсутствии открытого горения в рязанских лесах

Врио губернатора заявил об отсутствии открытого горения в рязанских лесах - РИА Новости, 07.09.2022

Врио губернатора заявил об отсутствии открытого горения в рязанских лесах

Открытого горения в лесах Рязанских области уже нет, о полной ликвидации пожаров можно будет говорить в течение нескольких дней, сообщил временно исполняющий... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:51

2022-09-07T15:51

2022-09-07T17:09

рязанская область

природные пожары в россии

происшествия

павел малков

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Открытого горения в лесах Рязанских области уже нет, о полной ликвидации пожаров можно будет говорить в течение нескольких дней, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Информация о крупном лесном пожаре в Рязанской области появилась в середине августа. Режим ЧС вводился в трех районах региона, а затем – в области. Дым и запах гари в разное время ощущались в Москве и нескольких граничащих с Рязанской областью регионах. Накануне Малков сообщал о полной локализации пожара."С ситуацией справились. Пожар полностью локализован, открытого горения нет вообще нигде. Я думаю, что о полной ликвидации можно будет заявить уже в течение одного, максимум двух дней", - заявил врио губернатора.Он отметил, что огонь тушили при неблагоприятной погоде: сильном ветре и отсутствии дождей. По его словам, ни одного дома и строения не потеряно из-за лесных пожаров, хотя временами угроза была серьезная. "И самое главное, сохранили всех людей", - добавил Малков.По его словам, справиться с ситуацией удалось благодаря вниманию президента РФ, поддержке кабмина РФ и правительства Москвы, федеральных министерств и ведомств, МЧС эффективно организовало защиту населённых пунктов, на месте постоянно находился заместитель министра природных ресурсов Сергей Аноприенко, на связи круглосуточно был вице-премьер Дмитрий Григоренко."Мы сейчас по-прежнему на связи, уже по подготовке комплекса мер для того, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не допускать", - подчеркнул Малков.

https://ria.ru/20220907/turtsiya-1815143554.html

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Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ 2022-09-07T15:51 true PT0M39S

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рязанская область, природные пожары в россии, происшествия, павел малков, михаил мишустин, россия, москва