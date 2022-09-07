https://ria.ru/20220907/politika-1815197625.html

Володин посоветовал молодым политикам вместо Охотного Ряда идти к людям

Володин посоветовал молодым политикам вместо Охотного Ряда идти к людям - РИА Новости, 07.09.2022

Володин посоветовал молодым политикам вместо Охотного Ряда идти к людям

Председатель ГД Вячеслав Володин, выступая на выездном заседании Молодежного парламента при Госдуме в Нижнем Новгороде, сообщил, что для роста молодым политикам РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:49

2022-09-07T16:49

2022-09-07T16:49

вячеслав володин

нижний новгород

госдума рф

политика

москва

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин, выступая на выездном заседании Молодежного парламента при Госдуме в Нижнем Новгороде, сообщил, что для роста молодым политикам надо не на Охотный Ряд, а к людям."Нам важно, чтобы ребята, которые хотят заниматься политикой, все-таки понимали, что главное — это люди, это страна, и если хочешь расти — в первую очередь иди к людям, а не на Охотный Ряд", — цитирует Володина Telegram-канал Госдумы.Также он сообщил, что политика — "это не собес". "Поэтому не уповайте на то, что "вот мы молодые, дайте нам политические льготы", — сказал он.

https://ria.ru/20220902/putin-1813986912.html

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Кирилл Волков

вячеслав володин, нижний новгород, госдума рф, политика, москва