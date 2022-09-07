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Володин посоветовал молодым политикам вместо Охотного Ряда идти к людям
Володин посоветовал молодым политикам вместо Охотного Ряда идти к людям - РИА Новости, 07.09.2022
Володин посоветовал молодым политикам вместо Охотного Ряда идти к людям
Председатель ГД Вячеслав Володин, выступая на выездном заседании Молодежного парламента при Госдуме в Нижнем Новгороде, сообщил, что для роста молодым политикам РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:49
2022-09-07T16:49
2022-09-07T16:49
вячеслав володин
нижний новгород
госдума рф
политика
москва
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин, выступая на выездном заседании Молодежного парламента при Госдуме в Нижнем Новгороде, сообщил, что для роста молодым политикам надо не на Охотный Ряд, а к людям."Нам важно, чтобы ребята, которые хотят заниматься политикой, все-таки понимали, что главное — это люди, это страна, и если хочешь расти — в первую очередь иди к людям, а не на Охотный Ряд", — цитирует Володина Telegram-канал Госдумы.Также он сообщил, что политика — "это не собес". "Поэтому не уповайте на то, что "вот мы молодые, дайте нам политические льготы", — сказал он.
https://ria.ru/20220902/putin-1813986912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, нижний новгород, госдума рф, политика, москва
Вячеслав Володин, Нижний Новгород, Госдума РФ, Политика, Москва
Володин посоветовал молодым политикам вместо Охотного Ряда идти к людям
Володин заявил, что молодым политикам для роста вместо Госдумы стоит идти к людям