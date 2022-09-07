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Володин посоветовал молодым политикам вместо Охотного Ряда идти к людям - РИА Новости, 07.09.2022
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Володин посоветовал молодым политикам вместо Охотного Ряда идти к людям
Володин посоветовал молодым политикам вместо Охотного Ряда идти к людям - РИА Новости, 07.09.2022
Володин посоветовал молодым политикам вместо Охотного Ряда идти к людям
Председатель ГД Вячеслав Володин, выступая на выездном заседании Молодежного парламента при Госдуме в Нижнем Новгороде, сообщил, что для роста молодым политикам РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:49
2022-09-07T16:49
вячеслав володин
нижний новгород
госдума рф
политика
москва
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин, выступая на выездном заседании Молодежного парламента при Госдуме в Нижнем Новгороде, сообщил, что для роста молодым политикам надо не на Охотный Ряд, а к людям."Нам важно, чтобы ребята, которые хотят заниматься политикой, все-таки понимали, что главное — это люди, это страна, и если хочешь расти — в первую очередь иди к людям, а не на Охотный Ряд", — цитирует Володина Telegram-канал Госдумы.Также он сообщил, что политика — "это не собес". "Поэтому не уповайте на то, что "вот мы молодые, дайте нам политические льготы", — сказал он.
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вячеслав володин, нижний новгород, госдума рф, политика, москва
Вячеслав Володин, Нижний Новгород, Госдума РФ, Политика, Москва
16:49 07.09.2022
 
Володин посоветовал молодым политикам вместо Охотного Ряда идти к людям

Володин заявил, что молодым политикам для роста вместо Госдумы стоит идти к людям

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин, выступая на выездном заседании Молодежного парламента при Госдуме в Нижнем Новгороде, сообщил, что для роста молодым политикам надо не на Охотный Ряд, а к людям.
"Нам важно, чтобы ребята, которые хотят заниматься политикой, все-таки понимали, что главное — это люди, это страна, и если хочешь расти — в первую очередь иди к людям, а не на Охотный Ряд", — цитирует Володина Telegram-канал Госдумы.
Также он сообщил, что политика — "это не собес". "Поэтому не уповайте на то, что "вот мы молодые, дайте нам политические льготы", — сказал он.
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Вячеслав ВолодинНижний НовгородГосдума РФПолитикаМосква
 
 
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