https://ria.ru/20220907/pogoda-1815075432.html
Москвичам пообещали комфортную, но прохладную погоду в День города
Москвичам пообещали комфортную, но прохладную погоду в День города - РИА Новости, 07.09.2022
Москвичам пообещали комфортную, но прохладную погоду в День города
Погода в праздничные выходные в Москве обещает быть довольно комфортной, но слегка прохладной - не выше плюс 15, в субботу без осадков и облаков, сообщила РИА... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:40
2022-09-07T11:40
2022-09-07T11:42
москва
общество
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Погода в праздничные выходные в Москве обещает быть довольно комфортной, но слегка прохладной - не выше плюс 15, в субботу без осадков и облаков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Погода обещает быть довольно комфортной, хотя, может быть, немного прохладнее, чем нам бы того хотелось, потому что при переменной облачности существенных осадков не ожидается, в субботу вообще без осадков в дневное время. Температура воздуха в ночные часы довольно низкая, плюс 3 - плюс 5 в субботу, на пару градусов потеплее будет ночь на воскресенье. Дневная температура плюс 13 - плюс 15 и в субботу, и в воскресенье. То есть, температура воздуха будет еще ниже климатической нормы", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что постепенно ветер с северного, северо-восточного сменится на восточный, юго-восточный, что придаст комфорт погоде. "Погода будет менее влажной, содержание кислорода в воздухе будет достаточным. И атмосферное давление будет довольно высокое, что не позволит облакам развиваться и не помешает празднику", - добавила она.
https://ria.ru/20220830/moskva-1813240274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, татьяна позднякова, погода
Москва, Общество, Татьяна Позднякова, Погода
11:40 07.09.2022 (обновлено: 11:42 07.09.2022)
Москвичам пообещали комфортную, но прохладную погоду в День города
Синоптик Позднякова: погода в Москве в День города обещает быть комфортной, но прохладной
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Погода в праздничные выходные в Москве обещает быть довольно комфортной, но слегка прохладной - не выше плюс 15, в субботу без осадков и облаков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погода обещает быть довольно комфортной, хотя, может быть, немного прохладнее, чем нам бы того хотелось, потому что при переменной облачности существенных осадков не ожидается, в субботу вообще без осадков в дневное время. Температура воздуха в ночные часы довольно низкая, плюс 3 - плюс 5 в субботу, на пару градусов потеплее будет ночь на воскресенье. Дневная температура плюс 13 - плюс 15 и в субботу, и в воскресенье. То есть, температура воздуха будет еще ниже климатической нормы", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что постепенно ветер с северного, северо-восточного сменится на восточный, юго-восточный, что придаст комфорт погоде. "Погода будет менее влажной, содержание кислорода в воздухе будет достаточным. И атмосферное давление будет довольно высокое, что не позволит облакам развиваться и не помешает празднику", - добавила она.