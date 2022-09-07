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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 07.09.2022
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Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 07.09.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная и дождливая погода, порывистый ветер и не выше плюс 12 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:09
2022-09-07T08:09
общество
москва
елена волосюк
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Облачная и дождливая погода, порывистый ветер и не выше плюс 12 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня в столичный регион проникнет новая порция арктического воздуха, так что нас ожидает преобладание облачной погоды, во второй половине дня повсеместно будут идти дожди. Температурный режим на 4-5 градусов ниже средних многолетних значений, максимальная температура в Москве прогнозируется в диапазоне плюс 10 - плюс 12 градусов, в столичном регионе - плюс 8 - плюс 13", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 метров в секунду, его порывы могут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, елена волосюк, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Елена Волосюк, Погода, Центр "Фобос"
08:09 07.09.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Волосюк: дождливая ветреная погода и не выше плюс 12 ожидается в Москве в среду

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЖенщина под зонтом во время дождя в Москве
Женщина под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина под зонтом во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Облачная и дождливая погода, порывистый ветер и не выше плюс 12 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня в столичный регион проникнет новая порция арктического воздуха, так что нас ожидает преобладание облачной погоды, во второй половине дня повсеместно будут идти дожди. Температурный режим на 4-5 градусов ниже средних многолетних значений, максимальная температура в Москве прогнозируется в диапазоне плюс 10 - плюс 12 градусов, в столичном регионе - плюс 8 - плюс 13", - рассказала Волосюк.
По словам синоптика, ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 метров в секунду, его порывы могут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваЕлена ВолосюкПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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