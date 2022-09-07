https://ria.ru/20220907/pogoda-1815008859.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 07.09.2022

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная и дождливая погода, порывистый ветер и не выше плюс 12 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:09

2022-09-07T08:09

2022-09-07T08:09

общество

москва

елена волосюк

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Облачная и дождливая погода, порывистый ветер и не выше плюс 12 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня в столичный регион проникнет новая порция арктического воздуха, так что нас ожидает преобладание облачной погоды, во второй половине дня повсеместно будут идти дожди. Температурный режим на 4-5 градусов ниже средних многолетних значений, максимальная температура в Москве прогнозируется в диапазоне плюс 10 - плюс 12 градусов, в столичном регионе - плюс 8 - плюс 13", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 метров в секунду, его порывы могут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 745 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220901/pogoda-1813620978.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, елена волосюк, погода, центр "фобос"