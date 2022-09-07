https://ria.ru/20220907/pogoda-1815008859.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 07.09.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная и дождливая погода, порывистый ветер и не выше плюс 12 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:09
2022-09-07T08:09
2022-09-07T08:09
общество
москва
елена волосюк
погода
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801044370_0:130:2793:1701_1920x0_80_0_0_54b6a3b21c697f576ec3e049d5621684.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Облачная и дождливая погода, порывистый ветер и не выше плюс 12 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня в столичный регион проникнет новая порция арктического воздуха, так что нас ожидает преобладание облачной погоды, во второй половине дня повсеместно будут идти дожди. Температурный режим на 4-5 градусов ниже средних многолетних значений, максимальная температура в Москве прогнозируется в диапазоне плюс 10 - плюс 12 градусов, в столичном регионе - плюс 8 - плюс 13", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 метров в секунду, его порывы могут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 745 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220901/pogoda-1813620978.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801044370_333:0:2793:1845_1920x0_80_0_0_7f280b606460184943a7599c31fae8c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, елена волосюк, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Елена Волосюк, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик Волосюк: дождливая ветреная погода и не выше плюс 12 ожидается в Москве в среду
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Облачная и дождливая погода, порывистый ветер и не выше плюс 12 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня в столичный регион проникнет новая порция арктического воздуха, так что нас ожидает преобладание облачной погоды, во второй половине дня повсеместно будут идти дожди. Температурный режим на 4-5 градусов ниже средних многолетних значений, максимальная температура в Москве прогнозируется в диапазоне плюс 10 - плюс 12 градусов, в столичном регионе - плюс 8 - плюс 13", - рассказала Волосюк.
По словам синоптика, ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 метров в секунду, его порывы могут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 745 миллиметров ртутного столба.