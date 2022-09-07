https://ria.ru/20220907/podderzhka-1815002634.html

"Росатом" окажет поддержку членам миссии МАГАТЭ, остающимся на ЗАЭС

"Росатом" окажет поддержку членам миссии МАГАТЭ, остающимся на ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2022

"Росатом" окажет поддержку членам миссии МАГАТЭ, остающимся на ЗАЭС

"Росатом" окажет всяческую поддержку членам миссии МАГАТЭ, остающимся на Запорожской АЭС, чтобы обеспечить безопасность станции, заявил генеральный директор... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T07:19

2022-09-07T07:19

2022-09-07T07:19

в мире

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

запорожская аэс

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Росатом" окажет всяческую поддержку членам миссии МАГАТЭ, остающимся на Запорожской АЭС, чтобы обеспечить безопасность станции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Конечно, мы готовы и обязаны оказать всяческую поддержку МАГАТЭ, специалистам, работающим на запорожской станции для безусловного обеспечения безопасности Запорожской АЭС", - сказал Лихачев в среду в эфире телеканала "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)."И до миссии, и во время (нее), и после мы - в непосредственном контакте с МАГАТЭ и взаимодействуем, в том числе решая практические вопросы... Мы делали, делаем и будем делать все возможное для безопасности Запорожской АЭС", - подчеркнул глава "Росатома".

https://ria.ru/20220907/zaes-1815001215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, восточный экономический форум — 2022 (вэф)