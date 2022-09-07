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"Росатом" окажет поддержку членам миссии МАГАТЭ, остающимся на ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2022
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"Росатом" окажет поддержку членам миссии МАГАТЭ, остающимся на ЗАЭС
"Росатом" окажет поддержку членам миссии МАГАТЭ, остающимся на ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2022
"Росатом" окажет поддержку членам миссии МАГАТЭ, остающимся на ЗАЭС
"Росатом" окажет всяческую поддержку членам миссии МАГАТЭ, остающимся на Запорожской АЭС, чтобы обеспечить безопасность станции, заявил генеральный директор... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T07:19
2022-09-07T07:19
в мире
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
запорожская аэс
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Росатом" окажет всяческую поддержку членам миссии МАГАТЭ, остающимся на Запорожской АЭС, чтобы обеспечить безопасность станции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Конечно, мы готовы и обязаны оказать всяческую поддержку МАГАТЭ, специалистам, работающим на запорожской станции для безусловного обеспечения безопасности Запорожской АЭС", - сказал Лихачев в среду в эфире телеканала "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)."И до миссии, и во время (нее), и после мы - в непосредственном контакте с МАГАТЭ и взаимодействуем, в том числе решая практические вопросы... Мы делали, делаем и будем делать все возможное для безопасности Запорожской АЭС", - подчеркнул глава "Росатома".
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в мире, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
В мире, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
07:19 07.09.2022
 
"Росатом" окажет поддержку членам миссии МАГАТЭ, остающимся на ЗАЭС

Лихачев заявил, что "Росатом" окажет поддержку членам миссии МАГАТЭ, остающимся на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Росатом" окажет всяческую поддержку членам миссии МАГАТЭ, остающимся на Запорожской АЭС, чтобы обеспечить безопасность станции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Конечно, мы готовы и обязаны оказать всяческую поддержку МАГАТЭ, специалистам, работающим на запорожской станции для безусловного обеспечения безопасности Запорожской АЭС", - сказал Лихачев в среду в эфире телеканала "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Автомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
07:00
В "Росатоме" прокомментировали доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС
"И до миссии, и во время (нее), и после мы - в непосредственном контакте с МАГАТЭ и взаимодействуем, в том числе решая практические вопросы... Мы делали, делаем и будем делать все возможное для безопасности Запорожской АЭС", - подчеркнул глава "Росатома".
 
В миреАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЗапорожская АЭСВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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