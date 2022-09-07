https://ria.ru/20220907/pnevmoniya-1814911991.html

"Поставила мир в тупик". Выяснена причина загадочной пневмонии в Аргентине

"Поставила мир в тупик". Выяснена причина загадочной пневмонии в Аргентине - РИА Новости, 07.09.2022

"Поставила мир в тупик". Выяснена причина загадочной пневмонии в Аргентине

Ученые установили причину "загадочной пневмонии", от которой в Аргентине умерли шесть человек. Оказалось, виной всему — бактерия-легионелла, распространяющаяся... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:00

2022-09-07T08:00

2022-09-07T08:15

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бактерии

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Ученые установили причину "загадочной пневмонии", от которой в Аргентине умерли шесть человек. Оказалось, виной всему — бактерия-легионелла, распространяющаяся через водопровод и системы кондиционирования. От человека к человеку она не передается, однако вызывает заболевание, которое нередко приводит к смертельному исходу."Неизвестный" микробВ конце августа Министерство здравоохранения аргентинской провинции Тукуман объявило, что у одного пациента и пяти медицинских работников частной клиники в городе Сан-Мигель-де-Тукуман обнаружили двустороннюю пневмонию неизвестной причины. Сопутствующие симптомы — миалгия, боль в животе и одышка. Через три дня выявили еще пять случаев: три — среди медперсонала того же заведения и два — у госпитализированных пожилых мужчин. На сегодняшний день министерство сообщает о 22 заболевших и шести умерших.Было очевидно, что это вспышка инфекции. Подозревали COVID-19, грипп А или В, даже хантавирус. Ни один вариант не подтвердился. Расширенный анализ на 25 самых распространенных вирусов и бактерий тоже не дал результатов.Образцы отправили в Национальный институт микробиологии и Национальный институт вирусных заболеваний. В четырех из них — трех респираторных пробах и пункционной биопсии одного из умерших — ученые нашли бактерию Legionella, которая распространяется в системах водоснабжения и кондиционирования зданий.На пресс-конференции, посвященной результатам исследования, министр здравоохранения провинции доктор Луис Медина Руис сказал: "Сегодня мы можем всех успокоить. Благодаря быстрой и эффективной работе мы смогли диагностировать причину вспышки, которая первоначально поставила нацию и мир в тупик. Говорили даже о новом вирусе. Но мы обнаружили, что это бактерия, которая не передается от человека к человеку и успешно лечится антибиотиками".Сейчас эпидемиологи продолжают работу. Все, кто контактировал с зараженными, изолированы и находятся под наблюдением медиков.Болезнь легионеровВОЗ на своем сайте официально подтвердила, что возбудителем "загадочной пневмонии" в Тукумане стала бактерия Legionella spp. Вызываемое ей заболевание — легионеллез, или болезнь легионеров — по проявлениям похоже на пневмонию, поскольку патоген в первую очередь поражает легкие.Впервые об этой инфекции узнали в 1976-м, когда после съезда Американского легиона ветеранов в Филадельфии заболели более двухсот человек, а 34 из них скончались. Через полгода американские биологи Джозеф Мак-Дейд и Чарльз Шепард идентифицировали сам патоген — грамотрицательную бактерию, названную Legionella pneumophila. Вспышку, по мнению ученых, спровоцировали колонии легионелл, размножавшиеся в жидкости вентиляционной системы гостиницы, где остановились участники съезда.После того как был открыт возбудитель легионеллеза, специалисты начали выяснять причины других вспышек пневмонии неясной этиологии, отмечавшиеся в США в 1957, 1959, 1965 и 1974 годах. Во всех случаях возбудителем оказалась Legionella pneumophila.Техногенная бактерияВ природе легионелла обитает в пресноводных водоемах в симбиозе с сине-зелеными водорослями или паразитируя на некоторых организмах. Несмотря на это, ученые относят ее к техногенным патогенам, преимущественно развивающимся в созданных человеком искусственных нишах. Все известные случаи массового заражения происходили воздушно-капельным путем в помещениях, где размножались бактерии."Эта болезнь распространяется через водяной пар, кондиционер или душ, когда он рассеивает воду и ею дышат, — объясняет доктор Луис Медина Руис. — Бактерии не проникают в организм через воду, которую вы набираете в рот, у них особый путь. Для заражения нужно облако частиц, попадающих в легкие".По степени тяжести болезнь легионеров варьирует от легкого кашля до приводящей к летальному исходу пневмонии. Без лечения антибиотиками состояние обычно резко ухудшается в течение недели. Смертность зависит от своевременно назначенной терапии и наличия сопутствующих заболеваний.В группе риска — пожилые старше шестидесяти, курильщики, диабетики, люди с ослабленным иммунитетом или респираторными заболеваниями. В целом смертность составляет пять-десять процентов, но без лечения и у пациентов с иммунодефицитом может достигать 40-80 процентов.Локальные вспышки легионеллеза — не редкость. Недавно десять случаев заражения зарегистрировали в испанском городе Касерес в автономном сообществе Эстремадура, двое больных скончались. Ситуация в Тукумане оказалась в центре мирового внимания в основном потому, что источник инфекции определили не сразу: возникло подозрение, что это какой-то новый респираторный вирус.Как защититьсяУчитывая то, что до сих пор не зафиксировали ни одного случая прямой передачи инфекции от человека к человеку, ВОЗ оценивает риск распространения нынешней вспышки как умеренный на региональном уровне и низкий в глобальном масштабе. Организация рекомендует продолжать лабораторные анализы для выявления заболевших и отслеживать контакты, а также призывает принять все меры для предотвращения дальнейшего инфицирования.Контроль над размножением легионелл обычно проводят химическими или термическими методами. Оптимальный диапазон существования для этих бактерий — от 25 до 45 градусов Цельсия. Поэтому самый простой способ профилактики — поддерживать температуру холодной воды ниже, а горячей — выше этого уровня.Действенным химическим средством контроля над Legionella ВОЗ считает ионизацию водопроводной воды медью-серебром в промышленных масштабах. Не менее эффективно и хлорирование. В России это основной способ дезинфекции воды.От болезни легионеров пока нет вакцины — исследования по ее разработке сейчас на промежуточных этапах.

https://ria.ru/20220817/superbakterii-1810016166.html

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

https://ria.ru/20220729/vaktsina-1805411060.html

аргентина

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2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, воз, аргентина, бактерии