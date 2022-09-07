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Патрушев провел переговоры с замгенсека совета нацбезопасности ОАЭ - РИА Новости, 07.09.2022
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Патрушев провел переговоры с замгенсека совета нацбезопасности ОАЭ
Патрушев провел переговоры с замгенсека совета нацбезопасности ОАЭ - РИА Новости, 07.09.2022
Патрушев провел переговоры с замгенсека совета нацбезопасности ОАЭ
Глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев и заместитель генерального секретаря Высшего совета по нацбезопасности ОАЭ Али Аль Шамси в ходе встречи в Москве... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:39
2022-09-07T18:39
николай патрушев
россия
оаэ
москва
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев и заместитель генерального секретаря Высшего совета по нацбезопасности ОАЭ Али Аль Шамси в ходе встречи в Москве обсудили вопросы безопасности и двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам международной повестки, заявили в среду в пресс-службе аппарата Совбеза."Секретарь Совета безопасности России провел в Москве рабочую встречу с заместителем генерального секретаря Высшего совета национальной безопасности ОАЭ. Николай Патрушев и Али Аль Шамси обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов в сфере безопасности, а также обменялись мнениями по различным темам международной повестки дня", - сообщили в Совбезе.
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николай патрушев, россия, оаэ, москва
Николай Патрушев, Россия, ОАЭ, Москва
18:39 07.09.2022
 
Патрушев провел переговоры с замгенсека совета нацбезопасности ОАЭ

Патрушев и замгенсека совета нацбезопасности ОАЭ Шамси обсудили совместное сотрудничество

© Sputnik / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев и заместитель генерального секретаря Высшего совета по нацбезопасности ОАЭ Али Аль Шамси в ходе встречи в Москве обсудили вопросы безопасности и двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам международной повестки, заявили в среду в пресс-службе аппарата Совбеза.
"Секретарь Совета безопасности России провел в Москве рабочую встречу с заместителем генерального секретаря Высшего совета национальной безопасности ОАЭ. Николай Патрушев и Али Аль Шамси обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов в сфере безопасности, а также обменялись мнениями по различным темам международной повестки дня", - сообщили в Совбезе.
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Николай ПатрушевРоссияОАЭМосква
 
 
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