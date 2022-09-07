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Патрушев провел переговоры с замгенсека совета нацбезопасности ОАЭ

Патрушев провел переговоры с замгенсека совета нацбезопасности ОАЭ - РИА Новости, 07.09.2022

Патрушев провел переговоры с замгенсека совета нацбезопасности ОАЭ

Глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев и заместитель генерального секретаря Высшего совета по нацбезопасности ОАЭ Али Аль Шамси в ходе встречи в Москве... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:39

2022-09-07T18:39

2022-09-07T18:39

николай патрушев

россия

оаэ

москва

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев и заместитель генерального секретаря Высшего совета по нацбезопасности ОАЭ Али Аль Шамси в ходе встречи в Москве обсудили вопросы безопасности и двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам международной повестки, заявили в среду в пресс-службе аппарата Совбеза."Секретарь Совета безопасности России провел в Москве рабочую встречу с заместителем генерального секретаря Высшего совета национальной безопасности ОАЭ. Николай Патрушев и Али Аль Шамси обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов в сфере безопасности, а также обменялись мнениями по различным темам международной повестки дня", - сообщили в Совбезе.

https://ria.ru/20220902/granitsa-1814049043.html

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николай патрушев, россия, оаэ, москва