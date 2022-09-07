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Киев исчерпал возможности для переговоров, заявил глава парламента Крыма - РИА Новости, 07.09.2022
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Киев исчерпал возможности для переговоров, заявил глава парламента Крыма
Киев исчерпал возможности для переговоров, заявил глава парламента Крыма - РИА Новости, 07.09.2022
Киев исчерпал возможности для переговоров, заявил глава парламента Крыма
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Киев исчерпал все возможности для переговоров. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:13
2022-09-07T17:13
владимир зеленский
владимир путин
владимир константинов
украина
россия
киев
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Киев исчерпал все возможности для переговоров."Нынешняя киевская власть исчерпала все свои возможности для переговоров. Сегодня с ними невозможно садиться за один стол. Они сами загнали себя в угол. Их преступления можно перечислять бесконечно", - сказал РИА Новости Константинов.По его мнению, Владимир Зеленский и его команда должны быть сметены, а нацизм отправлен на кладбище истории, "только после этого возможен диалог".При этом, добавил Константинов, только контроль российской армией всей территории юго-востока Украины может гарантировать безопасность границ РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
https://ria.ru/20220906/krym-1814864155.html
https://ria.ru/20220902/prizyvy-1814014337.html
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владимир зеленский, владимир путин, владимир константинов, украина, россия, киев, республика крым
Владимир Зеленский, Владимир Путин, Владимир Константинов, Украина, Россия, Киев, Республика Крым
17:13 07.09.2022
 
Киев исчерпал возможности для переговоров, заявил глава парламента Крыма

Глава парламента Крыма Константинов: Киев исчерпал все возможности для переговоров

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Киев исчерпал все возможности для переговоров.
"Нынешняя киевская власть исчерпала все свои возможности для переговоров. Сегодня с ними невозможно садиться за один стол. Они сами загнали себя в угол. Их преступления можно перечислять бесконечно", - сказал РИА Новости Константинов.
Украинский танк в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 15:25
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По его мнению, Владимир Зеленский и его команда должны быть сметены, а нацизм отправлен на кладбище истории, "только после этого возможен диалог".
При этом, добавил Константинов, только контроль российской армией всей территории юго-востока Украины может гарантировать безопасность границ РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
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Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинВладимир КонстантиновУкраинаРоссияКиевРеспублика Крым
 
 
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