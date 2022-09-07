https://ria.ru/20220907/oruzhie-1815079319.html

ФСБ изъяла ракеты и огнеметы при облаве на подпольных оружейников

ФСБ изъяла ракеты и огнеметы при облаве на подпольных оружейников - РИА Новости, 07.09.2022

ФСБ изъяла ракеты и огнеметы при облаве на подпольных оружейников

Почти 350 образцов оружия, в том числе пусковую установку для противотанковых ракет и огнеметы, изъяли во время облавы на подпольных оружейников в 40 регионах... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:58

2022-09-07T11:58

2022-09-07T12:50

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Почти 350 образцов оружия, в том числе пусковую установку для противотанковых ракет и огнеметы, изъяли во время облавы на подпольных оружейников в 40 регионах России, сообщили в ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена в 40 субъектах страны преступная деятельность более 90 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. <...> В результате из незаконного оборота изъято 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства", — отметили в ведомстве.Всего удалось обнаружить 35 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.Среди изъятого оружия как винтажные образцы времен Великой Отечественной войны и еще старее (винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы ППС, ППШ, MP-38, Наганы), так и современные, в том числе пусковая установка ПТУР-9М-112 и 14 ракет к ней, а также огнеметы РПО-А "Шмель".

https://ria.ru/20220906/obyski-1814744152.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность