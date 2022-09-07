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ФСБ изъяла ракеты и огнеметы при облаве на подпольных оружейников - РИА Новости, 07.09.2022
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ФСБ изъяла ракеты и огнеметы при облаве на подпольных оружейников
ФСБ изъяла ракеты и огнеметы при облаве на подпольных оружейников - РИА Новости, 07.09.2022
ФСБ изъяла ракеты и огнеметы при облаве на подпольных оружейников
Почти 350 образцов оружия, в том числе пусковую установку для противотанковых ракет и огнеметы, изъяли во время облавы на подпольных оружейников в 40 регионах... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:58
2022-09-07T12:50
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Почти 350 образцов оружия, в том числе пусковую установку для противотанковых ракет и огнеметы, изъяли во время облавы на подпольных оружейников в 40 регионах России, сообщили в ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена в 40 субъектах страны преступная деятельность более 90 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. &lt;...&gt; В результате из незаконного оборота изъято 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства", — отметили в ведомстве.Всего удалось обнаружить 35 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.Среди изъятого оружия как винтажные образцы времен Великой Отечественной войны и еще старее (винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы ППС, ППШ, MP-38, Наганы), так и современные, в том числе пусковая установка ПТУР-9М-112 и 14 ракет к ней, а также огнеметы РПО-А "Шмель".
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
11:58 07.09.2022 (обновлено: 12:50 07.09.2022)
 
ФСБ изъяла ракеты и огнеметы при облаве на подпольных оружейников

ФСБ пресекла деятельность 35 подпольных мастерских по модернизации оружия и боеприпасов

© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в медиабанкЗадержание сотрудниками ФСБ России лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту
Задержание сотрудниками ФСБ России лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Задержание сотрудниками ФСБ России лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Почти 350 образцов оружия, в том числе пусковую установку для противотанковых ракет и огнеметы, изъяли во время облавы на подпольных оружейников в 40 регионах России, сообщили в ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена в 40 субъектах страны преступная деятельность более 90 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. <...> В результате из незаконного оборота изъято 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства", — отметили в ведомстве.
Всего удалось обнаружить 35 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
Среди изъятого оружия как винтажные образцы времен Великой Отечественной войны и еще старее (винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы ППС, ППШ, MP-38, Наганы), так и современные, в том числе пусковая установка ПТУР-9М-112 и 14 ракет к ней, а также огнеметы РПО-А "Шмель".
Нацистская атрибутика и холодное оружие, изъятые у сторонников запрещенного Колумбайна* - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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