https://ria.ru/20220907/odezhdy-1814998014.html
В Минпромторге рассказали о поддержке российских производителей одежды
В Минпромторге рассказали о поддержке российских производителей одежды - РИА Новости, 07.09.2022
В Минпромторге рассказали о поддержке российских производителей одежды
Российские производители одежды и обуви получают максимальную поддержку и должны использовать "окно возможностей", заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T05:41
2022-09-07T05:41
2022-09-07T06:06
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российские производители одежды и обуви получают максимальную поддержку и должны использовать "окно возможностей", заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."У наших компаний появляется "окно возможностей" - смогут использовать, замечательно. Поддержку максимальную они получают", - сообщил он в беседе в кулуарах ВЭФ, рассуждая об импортозамещении в сфере одежды и обуви.При этом, по его словам, министерство не видит необходимости в полном импортозамещении в этих сегментах. "У нас есть дружественные страны, которые с удовольствием работают на нашем рынке не первый год", - добавил Евтухов, отвечая на вопрос о возможности полного импортозамещения.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
05:41 07.09.2022 (обновлено: 06:06 07.09.2022)
В Минпромторге рассказали о поддержке российских производителей одежды
Евтухов: российские производители одежды должны использовать "окно возможностей"
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российские производители одежды и обуви получают максимальную поддержку и должны использовать "окно возможностей", заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"У наших компаний появляется "окно возможностей" - смогут использовать, замечательно. Поддержку максимальную они получают", - сообщил он в беседе в кулуарах ВЭФ, рассуждая об импортозамещении в сфере одежды и обуви.
При этом, по его словам, министерство не видит необходимости в полном импортозамещении в этих сегментах. "У нас есть дружественные страны, которые с удовольствием работают на нашем рынке не первый год", - добавил Евтухов, отвечая на вопрос о возможности полного импортозамещения.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.