https://ria.ru/20220907/odezhdy-1814998014.html

В Минпромторге рассказали о поддержке российских производителей одежды

В Минпромторге рассказали о поддержке российских производителей одежды - РИА Новости, 07.09.2022

В Минпромторге рассказали о поддержке российских производителей одежды

Российские производители одежды и обуви получают максимальную поддержку и должны использовать "окно возможностей", заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T05:41

2022-09-07T05:41

2022-09-07T06:06

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российские производители одежды и обуви получают максимальную поддержку и должны использовать "окно возможностей", заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."У наших компаний появляется "окно возможностей" - смогут использовать, замечательно. Поддержку максимальную они получают", - сообщил он в беседе в кулуарах ВЭФ, рассуждая об импортозамещении в сфере одежды и обуви.При этом, по его словам, министерство не видит необходимости в полном импортозамещении в этих сегментах. "У нас есть дружественные страны, которые с удовольствием работают на нашем рынке не первый год", - добавил Евтухов, отвечая на вопрос о возможности полного импортозамещения.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/podderzhka-1814652900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, восточный экономический форум — 2022 (вэф)