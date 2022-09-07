https://ria.ru/20220907/obogrevateli-1814997496.html
Спрос россиян на обогреватели вырос за неделю в разы
Спрос россиян на обогреватели вырос за неделю в разы - РИА Новости, 07.09.2022
Спрос россиян на обогреватели вырос за неделю в разы
Спрос россиян на масляные радиаторы за неделю с 29 августа по 4 сентября вырос в 5,5 раза, на тепловентиляторы - в 4 раза, следует из данных сервиса облачной... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T05:35
2022-09-07T05:35
2022-09-07T05:35
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Спрос россиян на масляные радиаторы за неделю с 29 августа по 4 сентября вырос в 5,5 раза, на тепловентиляторы - в 4 раза, следует из данных сервиса облачной фискализации "Атол Онлайн", которые есть у РИА Новости.Резкое похолодание с 1 сентября вызвало взрыв интереса к обогревателям, например, в Москве. Так, за прошлую неделю спрос на тепловентиляторы вырос в 8 раз, на масляные радиаторы – в 7,6 раза, на конвекторы – в 3,2 раза. При этом средняя стоимость этих товаров в московских онлайн-магазинах практически не отличается от цен в других регионах.Чаще всего на прошлой неделе жители России покупали конвекторы (51% от всех подобных покупок) и тепловентиляторы (36%).В сентябре аналитики ожидают пикового спроса: в прошлом году сентябрьский спрос на тепловентиляторы был в 7,9 раз выше августовского, на масляные обогреватели – в 4,8 раза, на конвекторы – в 4,1 раза. В октябре он уменьшился в 2-3 раза.
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экономика, россия, москва, осень
Экономика, Россия, Москва, Осень
Спрос россиян на обогреватели вырос за неделю в разы
Спрос россиян на масляные радиаторы за неделю вырос в 5,5 раза, на конвекторы — в 2,6 раза
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Спрос россиян на масляные радиаторы за неделю с 29 августа по 4 сентября вырос в 5,5 раза, на тепловентиляторы - в 4 раза, следует из данных сервиса облачной фискализации "Атол Онлайн", которые есть у РИА Новости.
"Россияне ждут центрального отопления, скупая обогреватели… За неделю спрос на масляные радиаторы в России вырос в 5,5 раза. На тепловентиляторы – в 4 раза. На конвекторы – в 2,6 раза. Плавно подрос спрос на все виды грелок – в 1,4 раза", - говорится в материалах.
Резкое похолодание с 1 сентября вызвало взрыв интереса к обогревателям, например, в Москве
. Так, за прошлую неделю спрос на тепловентиляторы вырос в 8 раз, на масляные радиаторы – в 7,6 раза, на конвекторы – в 3,2 раза. При этом средняя стоимость этих товаров в московских онлайн-магазинах практически не отличается от цен в других регионах.
Чаще всего на прошлой неделе жители России покупали конвекторы (51% от всех подобных покупок) и тепловентиляторы (36%).
В сентябре аналитики ожидают пикового спроса: в прошлом году сентябрьский спрос на тепловентиляторы был в 7,9 раз выше августовского, на масляные обогреватели – в 4,8 раза, на конвекторы – в 4,1 раза. В октябре он уменьшился в 2-3 раза.