Рейтинг@Mail.ru
Спрос россиян на обогреватели вырос за неделю в разы - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/obogrevateli-1814997496.html
Спрос россиян на обогреватели вырос за неделю в разы
Спрос россиян на обогреватели вырос за неделю в разы - РИА Новости, 07.09.2022
Спрос россиян на обогреватели вырос за неделю в разы
Спрос россиян на масляные радиаторы за неделю с 29 августа по 4 сентября вырос в 5,5 раза, на тепловентиляторы - в 4 раза, следует из данных сервиса облачной... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T05:35
2022-09-07T05:35
экономика
россия
москва
осень
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751140522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ec71b29a8ebc68eb8543fe70378023.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Спрос россиян на масляные радиаторы за неделю с 29 августа по 4 сентября вырос в 5,5 раза, на тепловентиляторы - в 4 раза, следует из данных сервиса облачной фискализации "Атол Онлайн", которые есть у РИА Новости.Резкое похолодание с 1 сентября вызвало взрыв интереса к обогревателям, например, в Москве. Так, за прошлую неделю спрос на тепловентиляторы вырос в 8 раз, на масляные радиаторы – в 7,6 раза, на конвекторы – в 3,2 раза. При этом средняя стоимость этих товаров в московских онлайн-магазинах практически не отличается от цен в других регионах.Чаще всего на прошлой неделе жители России покупали конвекторы (51% от всех подобных покупок) и тепловентиляторы (36%).В сентябре аналитики ожидают пикового спроса: в прошлом году сентябрьский спрос на тепловентиляторы был в 7,9 раз выше августовского, на масляные обогреватели – в 4,8 раза, на конвекторы – в 4,1 раза. В октябре он уменьшился в 2-3 раза.
https://realty.ria.ru/20220729/obogrevateli-1805643746.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751140522_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c42499dd91ce66c3d2d6b072612a9a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, осень
Экономика, Россия, Москва, Осень
05:35 07.09.2022
 
Спрос россиян на обогреватели вырос за неделю в разы

Спрос россиян на масляные радиаторы за неделю вырос в 5,5 раза, на конвекторы — в 2,6 раза

© Depositphotos / NewAfricaКонвектор
Конвектор - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Depositphotos / NewAfrica
Конвектор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Спрос россиян на масляные радиаторы за неделю с 29 августа по 4 сентября вырос в 5,5 раза, на тепловентиляторы - в 4 раза, следует из данных сервиса облачной фискализации "Атол Онлайн", которые есть у РИА Новости.
"Россияне ждут центрального отопления, скупая обогреватели… За неделю спрос на масляные радиаторы в России вырос в 5,5 раза. На тепловентиляторы – в 4 раза. На конвекторы – в 2,6 раза. Плавно подрос спрос на все виды грелок – в 1,4 раза", - говорится в материалах.
Резкое похолодание с 1 сентября вызвало взрыв интереса к обогревателям, например, в Москве. Так, за прошлую неделю спрос на тепловентиляторы вырос в 8 раз, на масляные радиаторы – в 7,6 раза, на конвекторы – в 3,2 раза. При этом средняя стоимость этих товаров в московских онлайн-магазинах практически не отличается от цен в других регионах.
Чаще всего на прошлой неделе жители России покупали конвекторы (51% от всех подобных покупок) и тепловентиляторы (36%).
В сентябре аналитики ожидают пикового спроса: в прошлом году сентябрьский спрос на тепловентиляторы был в 7,9 раз выше августовского, на масляные обогреватели – в 4,8 раза, на конвекторы – в 4,1 раза. В октябре он уменьшился в 2-3 раза.
Уличный обогреватель
29 июля, 03:00
Hoff: в России резко вырос спрос на уличные обогреватели
 
ЭкономикаРоссияМоскваОсень
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала