https://ria.ru/20220907/obogrevateli-1814997496.html

Спрос россиян на обогреватели вырос за неделю в разы

Спрос россиян на обогреватели вырос за неделю в разы - РИА Новости, 07.09.2022

Спрос россиян на обогреватели вырос за неделю в разы

Спрос россиян на масляные радиаторы за неделю с 29 августа по 4 сентября вырос в 5,5 раза, на тепловентиляторы - в 4 раза, следует из данных сервиса облачной... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T05:35

2022-09-07T05:35

2022-09-07T05:35

экономика

россия

москва

осень

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Спрос россиян на масляные радиаторы за неделю с 29 августа по 4 сентября вырос в 5,5 раза, на тепловентиляторы - в 4 раза, следует из данных сервиса облачной фискализации "Атол Онлайн", которые есть у РИА Новости.Резкое похолодание с 1 сентября вызвало взрыв интереса к обогревателям, например, в Москве. Так, за прошлую неделю спрос на тепловентиляторы вырос в 8 раз, на масляные радиаторы – в 7,6 раза, на конвекторы – в 3,2 раза. При этом средняя стоимость этих товаров в московских онлайн-магазинах практически не отличается от цен в других регионах.Чаще всего на прошлой неделе жители России покупали конвекторы (51% от всех подобных покупок) и тепловентиляторы (36%).В сентябре аналитики ожидают пикового спроса: в прошлом году сентябрьский спрос на тепловентиляторы был в 7,9 раз выше августовского, на масляные обогреватели – в 4,8 раза, на конвекторы – в 4,1 раза. В октябре он уменьшился в 2-3 раза.

https://realty.ria.ru/20220729/obogrevateli-1805643746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, москва, осень