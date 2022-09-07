https://ria.ru/20220907/neft-1815274962.html

Brent опустилась ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля

Brent опустилась ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля - РИА Новости, 07.09.2022

Brent опустилась ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля

Мировые цены на нефть падают более чем на 5%, Brent торгуется ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T21:36

2022-09-07T21:36

2022-09-07T21:40

экономика

цены на нефть

brent

wti (нефть)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть падают более чем на 5%, Brent торгуется ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 21.31 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 5,25%, до 87,96 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 5,77%, до 81,87 доллара.

https://ria.ru/20220907/neft-1815274811.html

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2022

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экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть)