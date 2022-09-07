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Brent опустилась ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля - РИА Новости, 07.09.2022
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Brent опустилась ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля
Brent опустилась ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля - РИА Новости, 07.09.2022
Brent опустилась ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля
Мировые цены на нефть падают более чем на 5%, Brent торгуется ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T21:36
2022-09-07T21:40
экономика
цены на нефть
brent
wti (нефть)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть падают более чем на 5%, Brent торгуется ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 21.31 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 5,25%, до 87,96 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 5,77%, до 81,87 доллара.
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экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть)
Экономика, Цены на нефть, Brent, WTI (нефть)
21:36 07.09.2022 (обновлено: 21:40 07.09.2022)
 
Brent опустилась ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля

Стоимость нефти Brent опустилась ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть падают более чем на 5%, Brent торгуется ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.31 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 5,25%, до 87,96 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 5,77%, до 81,87 доллара.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 21:34
Эксперт назвал падение цен на нефть эйфорией от победы политики
 
ЭкономикаЦены на нефтьBrentWTI (нефть)
 
 
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