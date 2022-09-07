https://ria.ru/20220907/naemniki-1815225382.html
В Раде предложили признать наемников участниками боевых действий
В Раде предложили признать наемников участниками боевых действий - РИА Новости, 07.09.2022
В Раде предложили признать наемников участниками боевых действий
Законопроект, согласно которому наемники, воевавшие на стороне Киева, но не входившие в ряды официальных структур, получат статус участников боевых действий,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:48
2022-09-07T17:48
2022-09-07T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
партия "слуга народа"
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Законопроект, согласно которому наемники, воевавшие на стороне Киева, но не входившие в ряды официальных структур, получат статус участников боевых действий, принят Верховной радой в первом чтении, сообщает правящая партия "Слуга народа"."Добровольцев, которые не вступили в вооруженные силы Украины, МВД, нацполицию, нацгвардию, службу безопасности Украины, но принимали участие в обеспечении обороны Украины.., могут признать участниками боевых действий. Верховная рада приняла сегодня за основу соответствующий законопроект №7322", - говорится на сайте партии. По заявлению главы партии Елены Шуляк, речь идет о "добровольцах" не только с Украины, но и иностранцах, которые воевали в составе вооруженных формирований, не имеющих государственной регистрации.Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Раде предложили признать наемников участниками боевых действий
Рада приняла в первом чтении проект признания наемников участниками боевых действий