Рейтинг@Mail.ru
В Раде предложили признать наемников участниками боевых действий - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/naemniki-1815225382.html
В Раде предложили признать наемников участниками боевых действий
В Раде предложили признать наемников участниками боевых действий - РИА Новости, 07.09.2022
В Раде предложили признать наемников участниками боевых действий
Законопроект, согласно которому наемники, воевавшие на стороне Киева, но не входившие в ряды официальных структур, получат статус участников боевых действий,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:48
2022-09-07T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
партия "слуга народа"
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Законопроект, согласно которому наемники, воевавшие на стороне Киева, но не входившие в ряды официальных структур, получат статус участников боевых действий, принят Верховной радой в первом чтении, сообщает правящая партия "Слуга народа"."Добровольцев, которые не вступили в вооруженные силы Украины, МВД, нацполицию, нацгвардию, службу безопасности Украины, но принимали участие в обеспечении обороны Украины.., могут признать участниками боевых действий. Верховная рада приняла сегодня за основу соответствующий законопроект №7322", - говорится на сайте партии. По заявлению главы партии Елены Шуляк, речь идет о "добровольцах" не только с Украины, но и иностранцах, которые воевали в составе вооруженных формирований, не имеющих государственной регистрации.Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, партия "слуга народа", ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Партия "Слуга народа", Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
17:48 07.09.2022
 
В Раде предложили признать наемников участниками боевых действий

Рада приняла в первом чтении проект признания наемников участниками боевых действий

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Законопроект, согласно которому наемники, воевавшие на стороне Киева, но не входившие в ряды официальных структур, получат статус участников боевых действий, принят Верховной радой в первом чтении, сообщает правящая партия "Слуга народа".
"Добровольцев, которые не вступили в вооруженные силы Украины, МВД, нацполицию, нацгвардию, службу безопасности Украины, но принимали участие в обеспечении обороны Украины.., могут признать участниками боевых действий. Верховная рада приняла сегодня за основу соответствующий законопроект №7322", - говорится на сайте партии. По заявлению главы партии Елены Шуляк, речь идет о "добровольцах" не только с Украины, но и иностранцах, которые воевали в составе вооруженных формирований, не имеющих государственной регистрации.
Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала