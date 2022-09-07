https://ria.ru/20220907/naemniki-1815225382.html

В Раде предложили признать наемников участниками боевых действий

В Раде предложили признать наемников участниками боевых действий - РИА Новости, 07.09.2022

В Раде предложили признать наемников участниками боевых действий

Законопроект, согласно которому наемники, воевавшие на стороне Киева, но не входившие в ряды официальных структур, получат статус участников боевых действий,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:48

2022-09-07T17:48

2022-09-07T17:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

верховная рада украины

партия "слуга народа"

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Законопроект, согласно которому наемники, воевавшие на стороне Киева, но не входившие в ряды официальных структур, получат статус участников боевых действий, принят Верховной радой в первом чтении, сообщает правящая партия "Слуга народа"."Добровольцев, которые не вступили в вооруженные силы Украины, МВД, нацполицию, нацгвардию, службу безопасности Украины, но принимали участие в обеспечении обороны Украины.., могут признать участниками боевых действий. Верховная рада приняла сегодня за основу соответствующий законопроект №7322", - говорится на сайте партии. По заявлению главы партии Елены Шуляк, речь идет о "добровольцах" не только с Украины, но и иностранцах, которые воевали в составе вооруженных формирований, не имеющих государственной регистрации.Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, партия "слуга народа", ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины