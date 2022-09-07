https://ria.ru/20220907/musulmanskoe-1814923750.html

Международный фестиваль мусульманского кино откроется в Казани

Международный фестиваль мусульманского кино откроется в Казани - РИА Новости, 07.09.2022

Международный фестиваль мусульманского кино откроется в Казани

В Казанском международном фестивале мусульманского кино, который откроется в четверг в столице Республики Татарстан, примут участие фильмы из Турции, Индии,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T00:00

2022-09-07T00:00

2022-09-07T00:00

религия

владимир мотыль

андрей тарковский

рустам минниханов

россия

республика татарстан (татарстан)

турция

религиозные праздники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781323_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_23a2273d86bdf986e8b8d1f903ebab9f.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Казанском международном фестивале мусульманского кино, который откроется в четверг в столице Республики Татарстан, примут участие фильмы из Турции, Индии, Ирана, Казахстана, Бангладеш, России, Египта, Шри-Ланки, Татарстана и других стран, всего в конкурсных программах будет представлено 50 фильмов, сообщила пресс-служба фестиваля."По регламенту конкурсная программа состоит из 10 фильмов в каждой номинации – конкурс игровых полнометражных и короткометражных, документальных полнометражных и короткометражных, а также национальный конкурс. В основной конкурсной программе полнометражных игровых фильмов представлены фильмы из Турции, Индии, Ирана, Казахстана, Бангладеш, России, Египта и Шри-Ланки, а также две ленты, снятые в копродукции — Ливан-Германия и Республика Татарстан-Казахстан", - говорится в сообщении.В конкурсе "Игровое полнометражное кино", в частности, заявлены фильм "Гнев" российско-ливанского режиссера Марии Ивановой, посвященный проблеме терроризма, драма "Долг Хасана" известного турецкого режиссера Семиха Капланоглу, дебютная работа индийского режиссера Натеша Хегде "Педро", иранская картина "Тихая слава" Нахида Хассанзаде, казахстанская картина Болата Калымбетова "Мукагали".В рамках конкурса пройдет мировая премьера фильма российского режиссера Александра Галибина "Приключения маленького Бахи" о жизни мальчика из дагестанского аула."Все картины конкурсной программы имеют глубокую связь с этническими, национальными, культурными и религиозными традициями, которые приняты на территории разных стран. В них прослеживаются изменения и трансформация главных героев, которые вступают во взаимоотношения с принятыми этическими и моральными нормами, которые в свою очередь оказывают влияние на дальнейшие судьбу каждого из персонажей", - сообщила пресс-служба.Зрители увидят внеконкурсные программы: "Россия – исламский мир","Тюркский мир", "Этническое кино: точки роста", "Казанские премьеры", программу посвященную 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, ретроспективы приуроченные к 95-летию режиссера Владимира Мотыля и 90-летию режиссера Андрея Тарковского.Деловая площадка кинофестиваля будет организована в стенах Казанского института культуры. Здесь пройдут Казанский региональный кинорынок, Международный питчинг кинопроектов, Форум киношкол, а также мастер-классы от выдающихся деятелей в области киноиндустрии.XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 7 по 11 сентября при поддержке президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и в партнерстве с группой стратегического видения "Россия – Исламский мир".Казанский международный фестиваль мусульманского кино был основан в 2005 году по инициативе Совета муфтиев России. Бессменным президентом КМФМК является председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин.

https://ria.ru/20220828/film-1812698059.html

россия

республика татарстан (татарстан)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

владимир мотыль, андрей тарковский, рустам минниханов, россия, республика татарстан (татарстан), турция, религиозные праздники