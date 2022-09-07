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В Москве в День города метро и МЦК будут работать круглосуточно

В Москве в День города метро и МЦК будут работать круглосуточно - РИА Новости, 07.09.2022

В Москве в День города метро и МЦК будут работать круглосуточно

Метро и МЦК в Москве во время празднования Дня города будут работать круглосуточно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:18

2022-09-07T19:18

2022-09-07T19:18

общество

городское хозяйство москвы

сергей собянин

москва

московское центральное кольцо (мцк)

московский метрополитен

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Метро и МЦК в Москве во время празднования Дня города будут работать круглосуточно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.День города в Москве пройдёт 10 и 11 сентября, столица отметит 875-летие со дня основания."В День города московский транспорт не будет закрываться на ночь: метро и МЦК будут открыты с 05.30 10 сентября до 01.00 12 сентября. Для удобства москвичей и гостей столицы также будут работать 16 ночных маршрутов автобусов и электробусов, три из них - круглосуточные", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

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общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва, московское центральное кольцо (мцк), московский метрополитен, россия