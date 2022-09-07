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Экскурсии, фешен-маркет, викторины: как в Москве отметят День города - РИА Новости, 07.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220907/moskva-1815150973.html
Экскурсии, фешен-маркет, викторины: как в Москве отметят День города
Экскурсии, фешен-маркет, викторины: как в Москве отметят День города - РИА Новости, 07.09.2022
Экскурсии, фешен-маркет, викторины: как в Москве отметят День города
Столичные культурные площадки подготовили ко Дню города более 420 мероприятий, сообщается на сайте mos.ru. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:07
2022-09-07T15:21
культура
новости культуры
наталья сергунина
москва
музей москвы
москино
день города москвы
праздник
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Столичные культурные площадки подготовили ко Дню города более 420 мероприятий, сообщается на сайте mos.ru. Например, в библиотеке № 98 9 сентября пройдут выставки иллюстрированных книг, детских рисунков и картин художников, посвященные городу, и викторина об улицах и переулках. Центральная детская библиотека № 104 в субботу проведет литературную викторину на знание истории Москвы, творческий мастер-класс по изготовлению подарочных сувениров. Также в программе семейные турниры по настольным играм и собиранию пазлов.Музей Москвы проведет "Москвоведческий марафон". Запланировано пять пешеходных экскурсий, на которых можно познакомиться с историко-архитектурным наследием разных районов столицы. Кинотеатры сети "Москино" 10 и 12 сентября покажут советские фильмы, действие которых происходит в столице: "Покровские ворота", "Три тополя на Плющихе" и "Горожане".На Тверском бульваре 9, 10 и 11 сентября — народные гуляния на фестивале "День города". Проведут более 30 лекций российских дизайнеров, турнир по шахматам и создание арт-объектов.Еще там будет фешен-маркет. Можно присмотреть одежду локальных брендов, аксессуары от российских дизайнеров и получить советы визажистов и барберов. Для владельцов домашних животных и их любимцев организуют занятия на кинологической площадке с опытными дрессировщиками. Также здесь будут работать буккроссинг, локация для игр. В лаунж-зоне можно будет отдохнуть, послушать музыку и лекции дизайнеров, почитать или пообщаться с друзьями. Праздничное настроение создадут диджей-сеты.
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новости культуры, наталья сергунина, москва, музей москвы, москино, день города москвы, праздник, куда сходить
Культура, Новости культуры, Наталья Сергунина, Москва, Музей Москвы, Москино, День города Москвы, Праздник, куда сходить
15:07 07.09.2022 (обновлено: 15:21 07.09.2022)
 
Экскурсии, фешен-маркет, викторины: как в Москве отметят День города

Культурные площадки Москвы подготовили ко Дню города более 420 мероприятий

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Столичные культурные площадки подготовили ко Дню города более 420 мероприятий, сообщается на сайте mos.ru.
"Экскурсии, лекции, концерты, познавательные викторины пройдут во всех районах города. Москвичей с детьми ждут мастер-классы и конкурсы, а для любителей кино подготовили показы отечественных фильмов, снятых в столице", — говорит заммэра Наталья Сергунина.
Например, в библиотеке № 98 9 сентября пройдут выставки иллюстрированных книг, детских рисунков и картин художников, посвященные городу, и викторина об улицах и переулках. Центральная детская библиотека № 104 в субботу проведет литературную викторину на знание истории Москвы, творческий мастер-класс по изготовлению подарочных сувениров. Также в программе семейные турниры по настольным играм и собиранию пазлов.
Музей Москвы проведет "Москвоведческий марафон". Запланировано пять пешеходных экскурсий, на которых можно познакомиться с историко-архитектурным наследием разных районов столицы.
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в медиабанкМузей Москвы на Зубовском бульваре
Музей Москвы на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в медиабанк
Музей Москвы на Зубовском бульваре
Кинотеатры сети "Москино" 10 и 12 сентября покажут советские фильмы, действие которых происходит в столице: "Покровские ворота", "Три тополя на Плющихе" и "Горожане".
На Тверском бульваре 9, 10 и 11 сентября — народные гуляния на фестивале "День города". Проведут более 30 лекций российских дизайнеров, турнир по шахматам и создание арт-объектов.
Еще там будет фешен-маркет. Можно присмотреть одежду локальных брендов, аксессуары от российских дизайнеров и получить советы визажистов и барберов.
© Евгения ПетроваВид на Тверской бульвар
Вид на Тверской бульвар
© Евгения Петрова
Вид на Тверской бульвар
Для владельцов домашних животных и их любимцев организуют занятия на кинологической площадке с опытными дрессировщиками.
Также здесь будут работать буккроссинг, локация для игр. В лаунж-зоне можно будет отдохнуть, послушать музыку и лекции дизайнеров, почитать или пообщаться с друзьями. Праздничное настроение создадут диджей-сеты.
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КультураНовости культурыНаталья СергунинаМоскваМузей МосквыМоскиноДень города МосквыПраздниккуда сходить
 
 
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