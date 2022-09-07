https://ria.ru/20220907/moskva-1815150973.html

Экскурсии, фешен-маркет, викторины: как в Москве отметят День города

Экскурсии, фешен-маркет, викторины: как в Москве отметят День города - РИА Новости, 07.09.2022

Экскурсии, фешен-маркет, викторины: как в Москве отметят День города

Столичные культурные площадки подготовили ко Дню города более 420 мероприятий, сообщается на сайте mos.ru. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:07

2022-09-07T15:07

2022-09-07T15:21

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Столичные культурные площадки подготовили ко Дню города более 420 мероприятий, сообщается на сайте mos.ru. Например, в библиотеке № 98 9 сентября пройдут выставки иллюстрированных книг, детских рисунков и картин художников, посвященные городу, и викторина об улицах и переулках. Центральная детская библиотека № 104 в субботу проведет литературную викторину на знание истории Москвы, творческий мастер-класс по изготовлению подарочных сувениров. Также в программе семейные турниры по настольным играм и собиранию пазлов.Музей Москвы проведет "Москвоведческий марафон". Запланировано пять пешеходных экскурсий, на которых можно познакомиться с историко-архитектурным наследием разных районов столицы. Кинотеатры сети "Москино" 10 и 12 сентября покажут советские фильмы, действие которых происходит в столице: "Покровские ворота", "Три тополя на Плющихе" и "Горожане".На Тверском бульваре 9, 10 и 11 сентября — народные гуляния на фестивале "День города". Проведут более 30 лекций российских дизайнеров, турнир по шахматам и создание арт-объектов.Еще там будет фешен-маркет. Можно присмотреть одежду локальных брендов, аксессуары от российских дизайнеров и получить советы визажистов и барберов. Для владельцов домашних животных и их любимцев организуют занятия на кинологической площадке с опытными дрессировщиками. Также здесь будут работать буккроссинг, локация для игр. В лаунж-зоне можно будет отдохнуть, послушать музыку и лекции дизайнеров, почитать или пообщаться с друзьями. Праздничное настроение создадут диджей-сеты.

https://ria.ru/20220907/vystavka-1815090268.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, наталья сергунина, москва, музей москвы, москино, день города москвы, праздник, куда сходить