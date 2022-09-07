https://ria.ru/20220907/moskva-1815147788.html

Мосприрода зафиксировала активность змей на природных территориях столицы

Мосприрода зафиксировала активность змей на природных территориях столицы - РИА Новости, 07.09.2022

Мосприрода зафиксировала активность змей на природных территориях столицы

Специалисты Мосприроды зафиксировали высокую активность змей на природных территориях столицы, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:47

2022-09-07T14:47

2022-09-07T14:47

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Специалисты Мосприроды зафиксировали высокую активность змей на природных территориях столицы, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы."Специалисты Мосприроды обнаружили в Троекуровском лесу природного заказника "Долина реки Сетунь" сразу шесть пресмыкающихся. Обыкновенный уж – один из видов пресмыкающихся, занесенных в Красную книгу Москвы. Ему присвоена вторая категория редкости. В 2022 году сотрудники Мосприроды отметили высокую активность ужей, которые были замечены в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Косинский", "Царицыно", "Битцевский лес", "Тушинский", в фаунистическом заказнике "Долгие пруды", природных заказниках "Долина реки Сетунь" и "Жулебинский", ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни в Куркино" и на других природных территориях. А в Троекуровском лесу природного заказника "Долина реки Сетунь" специалисты Мосприроды одновременно встретили сразу шесть ужей", - сказано в сообщении.В департаменте рассказали, что специалисты Мосприроды отмечают, что в связи с теплым летом и обилием кормовой базы для змей в этом году сложились благоприятные условия для размножения. Но уже совсем скоро ужи уползут на зимовку. С наступлением устойчивых заморозков они укрываются в убежищах из веток, листвы, под корягами, в старых норах, которые не промерзают под снегом. Обычно там могут одновременно зимовать несколько ужей. Спячка у змей длится, как правило, до середины весны, но в зависимости от погодных условий время пробуждения может варьироваться.Москвичам рекомендуется не приближаться к змеям и не трогать их, внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на рептилию, собираясь на прогулку по природной территории, надевать высокую и плотную обувь, которая защитит от укуса.

https://realty.ria.ru/20220906/voda-1814623398.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода, дикие животные