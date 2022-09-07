https://ria.ru/20220907/medoborudovanie-1815227640.html
Более 1,3 тысяч единиц медоборудования получили медорганизации Подмосковья
Более 1,3 тысяч единиц медоборудования получили медорганизации Подмосковья - РИА Новости, 07.09.2022
Более 1,3 тысяч единиц медоборудования получили медорганизации Подмосковья
Свыше 1,3 тысячи единиц медицинского оборудования ввели в эксплуатацию в Московской области за нынешнее лето в рамках работы по оснащению современной... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:54
2022-09-07T17:54
2022-09-07T17:54
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи единиц медицинского оборудования ввели в эксплуатацию в Московской области за нынешнее лето в рамках работы по оснащению современной медтехникой больниц, поликлиник и амбулаторий, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Продолжаем менять оборудование в наших поликлиниках и больницах. За лето поставили более 1,3 тысячи единиц медтехники. В том числе это тяжелое оборудование, аппараты диагностики – рентгены, УЗИ, офтальмологические микроскопы, оснащение фельдшерско-акушерских пунктов и лабораторий", - сказал Воробьев, слова которого приводят в пресс-службе правительства Московской области.Всего с начала года для медицинских учреждений Подмосковья введено в эксплуатацию более 1,8 тысячи единиц оборудования, отмечают власти.
https://ria.ru/20220902/zdorove-1814132403.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев