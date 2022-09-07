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Будущих липецких машиностроителей будут готовить по передовым технологиям - РИА Новости, 07.09.2022
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Липецкая область
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Будущих липецких машиностроителей будут готовить по передовым технологиям
Будущих липецких машиностроителей будут готовить по передовым технологиям - РИА Новости, 07.09.2022
Будущих липецких машиностроителей будут готовить по передовым технологиям
Подготовить будущих машиностроителей по современным стандартам и передовым технологиям в Липецкой области теперь позволят мастерские, которые открылись на базе... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:50
2022-09-07T11:50
липецкая область
игорь артамонов
общество
образование - общество
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ЛИПЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Подготовить будущих машиностроителей по современным стандартам и передовым технологиям в Липецкой области теперь позволят мастерские, которые открылись на базе машиностроительного колледжа благодаря нацпроекту "Образование", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, мастерские оснащены по последнему слову техники. Студенты будут учится не только вытачивать детали, но и создавать 3D модели готового изделия из пластика и металла, восстанавливать картину поломки на 3D-сканере, учиться обнаруживать дефекты автомобильных изделий с помощью "умной" техники. Новые возможности обучения позволяют открыть на базе колледжа новые специальности, например "Аддитивное производство". "Современное оборудование позволит студентам во время обучения до совершенства отработать практические навыки. Это поможет готовить так нужные региону кадры с учетом запросов работодателей", – отметил Артамонов.Губернатор уточнил, что для реализации этого проекта из федерального и регионального бюджетов выделены более 21 миллиона рублей, приобретены 78 единиц современного оборудования, отремонтированы около 200 квадратных метров учебных площадей.-
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игорь артамонов, общество, образование - общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество, Образование - Общество
11:50 07.09.2022
 

Будущих липецких машиностроителей будут готовить по передовым технологиям

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Подготовить будущих машиностроителей по современным стандартам и передовым технологиям в Липецкой области теперь позволят мастерские, которые открылись на базе машиностроительного колледжа благодаря нацпроекту "Образование", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, мастерские оснащены по последнему слову техники. Студенты будут учится не только вытачивать детали, но и создавать 3D модели готового изделия из пластика и металла, восстанавливать картину поломки на 3D-сканере, учиться обнаруживать дефекты автомобильных изделий с помощью "умной" техники. Новые возможности обучения позволяют открыть на базе колледжа новые специальности, например "Аддитивное производство".
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Артамонов: в Липецкой области запустят производство средств защиты семян
"Современное оборудование позволит студентам во время обучения до совершенства отработать практические навыки. Это поможет готовить так нужные региону кадры с учетом запросов работодателей", – отметил Артамонов.
Губернатор уточнил, что для реализации этого проекта из федерального и регионального бюджетов выделены более 21 миллиона рублей, приобретены 78 единиц современного оборудования, отремонтированы около 200 квадратных метров учебных площадей.-
 
Липецкая областьИгорь АртамоновОбществоОбразование - Общество
 
 
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