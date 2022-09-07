https://ria.ru/20220907/magate-1815066250.html

МАГАТЭ не подтвердило обстрелы ЗАЭС из-за ангажированности, считает эксперт

МАГАТЭ не подтвердило обстрелы ЗАЭС из-за ангажированности, считает эксперт - РИА Новости, 07.09.2022

МАГАТЭ не подтвердило обстрелы ЗАЭС из-за ангажированности, считает эксперт

МАГАТЭ не указало, что Киев обстреливает Запорожскую АЭС, так как находится под влиянием Запада, а создание вокруг АЭС охранной зоны ядерной безопасности... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:08

2022-09-07T11:08

2022-09-07T11:08

магатэ

оон

запорожская аэс

россия

украина

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814254689_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cb911684d605b8bb9e773032c5ad6676.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. МАГАТЭ не указало, что Киев обстреливает Запорожскую АЭС, так как находится под влиянием Запада, а создание вокруг АЭС охранной зоны ядерной безопасности маловероятно, считает доцент РГГУ Александр Гущин."При чтении доклада миссии бросается в глаза, что она не указала Украину как инициатора этих обстрелов. Это говорит о том, что доклад миссии носит общий характер, и конкретные причины ситуации, которая происходит вокруг ЗАЭС, не устанавливается… Там (в миссии) все достаточно компетентно, и вполне можно было установить, кто посылает беспилотники", - заявил эксперт РИА Новости.По его предположению, это происходит потому, что МАГАТЭ находится под сильным воздействием США и Запада в целом, ее можно даже назвать ангажированной."Внешние патроны Украины не хотят сейчас в информационном плане наносить никакой имиджевый удар по украинской стороне. Потому что если бы это было объявлено (что Украина обстреливает ЗАЭС - ред.), это бы вызвало негативные движения среди европейских общественных организаций. Есть организации, профильные и экологические, которые бы подняли этот вопрос", - считает Гущин.Что касается идеи создания вокруг ЗАЭС зоны безопасности, то "она не конкретизирована и носит размытый характер", отметил он."Пока к идее создания такой зоны можно отнестись скептически. В ближайшее время Россия и Украина не готовы идти на (компромиссы) в серьезных вопросах, даже при наличии таких серьезных посредников, как МАГАТЭ. Потому что доверия (к Украине) никакого нет… Вполне вероятно, что любое решение, которое будет создано, будет нарушаться украинской стороной. Определенные действия (то есть обстрелы со стороны Киева, - ред.) мы уже видели в период заезда туда миссии", - отметил эксперт.Кроме того, Россия опасается, что если она снимет охрану с ЗАЭС, то туда введет войска Украина или даже сам Запад, указал он."Демилитаризация станции – это одно из требований, которое выдвигали американцы… Вполне вероятно, что западники туда захотят завести каких-то других (военных), каких-то миротворцев или военных других стран", - предполагает эксперт.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на Запорожской АЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220906/guterresh-1814979120.html

https://ria.ru/20220906/obstrel-1814918411.html

https://ria.ru/20220906/zaes-1814908433.html

https://ria.ru/20220907/podderzhka-1815002634.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магатэ, оон, запорожская аэс, россия, украина, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире