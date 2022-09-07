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Носов назвал лукавством отношение некоторых стран к российскому золоту - РИА Новости, 07.09.2022
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Носов назвал лукавством отношение некоторых стран к российскому золоту
Носов назвал лукавством отношение некоторых стран к российскому золоту - РИА Новости, 07.09.2022
Носов назвал лукавством отношение некоторых стран к российскому золоту
Отношение недружественных стран к российскому золоту – это лукавство, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T01:38
2022-09-07T01:38
экономика
сергей носов
магаданская область
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
владивосток
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Отношение недружественных стран к российскому золоту – это лукавство, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.В Магаданской области золотодобывающая отрасль формирует значительную часть доходов регионального бюджета.По словам губернатора, после попадания российского золота, нефти и газа на международный рынок недружественные страны "делают вид, что это уже не российское"."Там не просто лукавство со стороны некоторых недружественных стран или группы недружественных стран, &lt;…&gt; они ничем не гнушаются, кодекс чести у них отсутствует", - сказал губернатор Колымы.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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магаданская область
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экономика, сергей носов, магаданская область, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Сергей Носов, Магаданская область, Дальневосточный федеральный университет, Русский (остров), Владивосток, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
01:38 07.09.2022
 
Носов назвал лукавством отношение некоторых стран к российскому золоту

Губернатор Колымы Носов назвал лукавством отношение некоторых стран к российскому золоту

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкГубернатор Магаданской области Сергей Носов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Губернатор Магаданской области Сергей Носов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Отношение недружественных стран к российскому золоту – это лукавство, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
В Магаданской области золотодобывающая отрасль формирует значительную часть доходов регионального бюджета.
"В конечном итоге оно (золото – ред.) попадает на мировые рынки и не в золотые резервы дружественных стран. Выходит на мировые рынки - и так же, как и наша нефть сегодня, попадает в недружественные страны", - рассказал Носов.
По словам губернатора, после попадания российского золота, нефти и газа на международный рынок недружественные страны "делают вид, что это уже не российское".
"Там не просто лукавство со стороны некоторых недружественных стран или группы недружественных стран, <…> они ничем не гнушаются, кодекс чести у них отсутствует", - сказал губернатор Колымы.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Алмазы - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
01:31
Носов: верх цинизма называть российские алмазы "кровавыми", покупая их
 
ЭкономикаСергей НосовМагаданская областьДальневосточный федеральный университетРусский (остров)ВладивостокВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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