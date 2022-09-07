https://ria.ru/20220907/lukavstvo-1814987153.html

Носов назвал лукавством отношение некоторых стран к российскому золоту

Носов назвал лукавством отношение некоторых стран к российскому золоту - РИА Новости, 07.09.2022

Носов назвал лукавством отношение некоторых стран к российскому золоту

Отношение недружественных стран к российскому золоту – это лукавство, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T01:38

2022-09-07T01:38

2022-09-07T01:38

экономика

сергей носов

магаданская область

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

владивосток

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Отношение недружественных стран к российскому золоту – это лукавство, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.В Магаданской области золотодобывающая отрасль формирует значительную часть доходов регионального бюджета.По словам губернатора, после попадания российского золота, нефти и газа на международный рынок недружественные страны "делают вид, что это уже не российское"."Там не просто лукавство со стороны некоторых недружественных стран или группы недружественных стран, <…> они ничем не гнушаются, кодекс чести у них отсутствует", - сказал губернатор Колымы.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/almazy-1814986538.html

магаданская область

русский (остров)

владивосток

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Максим Горбачев

экономика, сергей носов, магаданская область, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф)