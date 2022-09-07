07:28 07.09.2022 (обновлено: 10:04 08.09.2022)
"Удоканская медь" планирует расширять логистику для поставок в Азию
"Удоканская медь" намерена расширять логистические мощности азиатского направления
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Удоканская медь" планирует перевозить до 1,5 миллиона тонн продукции в год, для чего нуждается в расширении логистических мощностей азиатского направления, заявил председатель совета директоров компании Еркожа Акылбек.
"При развороте большого бизнеса на восток возникают пробки. Наш грузопоток увеличится, с запуском первой очереди это будет порядка 600 тысяч тонн в год, с запуском второй - порядка 1,2-1,5 миллиона тонн в год, но на текущий момент дефицит пропускных мощностей превышает 70 миллионов тонн, и по данным Минвостокразвития он будет расти кратно в ближайшие несколько лет", - сказал Акылбек на сессии "Логистические мосты Дальнего Востока: бесшовные технологии в действии" в рамках Восточного экономического форума.
Он добавил, что пограничные переходы Забайкальска нуждаются в модернизации, а внедрение цифрового документооборота позволит ускорить этот процесс. "Опыт Китая показал, что при внедрении цифровизации удалось сократить время обработки документов с 12 часов до получаса", - пояснил глава совета директоров компании.
"Удоканская медь" была создана для реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди, входит в холдинг USM Алишера Усманова. Удокан с ресурсами свыше 26 миллионов тонн меди является крупнейшим неразработанным месторождением в России и третьим по величине в мире. Его ресурсы, в соответствии с классификацией JORC, - 26,7 миллиона тонн меди с содержанием в руде 1%. Содержатся также запасы серебра. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края в 30 километрах от станции "Новая Чара" Байкало-Амурской магистрали.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.