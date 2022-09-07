https://ria.ru/20220907/logistika-1815324853.html

"Удоканская медь" планирует расширять логистику для поставок в Азию

"Удоканская медь" планирует расширять логистику для поставок в Азию - РИА Новости, 08.09.2022

"Удоканская медь" планирует расширять логистику для поставок в Азию

"Удоканская медь" планирует перевозить до 1,5 миллиона тонн продукции в год, для чего нуждается в расширении логистических мощностей азиатского направления,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-07T07:28

2022-09-07T07:28

2022-09-08T10:04

россия

экономика

китай

индия

вьетнам

дальневосточный федеральный университет

алишер усманов

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Удоканская медь" планирует перевозить до 1,5 миллиона тонн продукции в год, для чего нуждается в расширении логистических мощностей азиатского направления, заявил председатель совета директоров компании Еркожа Акылбек."При развороте большого бизнеса на восток возникают пробки. Наш грузопоток увеличится, с запуском первой очереди это будет порядка 600 тысяч тонн в год, с запуском второй - порядка 1,2-1,5 миллиона тонн в год, но на текущий момент дефицит пропускных мощностей превышает 70 миллионов тонн, и по данным Минвостокразвития он будет расти кратно в ближайшие несколько лет", - сказал Акылбек на сессии "Логистические мосты Дальнего Востока: бесшовные технологии в действии" в рамках Восточного экономического форума.Он добавил, что пограничные переходы Забайкальска нуждаются в модернизации, а внедрение цифрового документооборота позволит ускорить этот процесс. "Опыт Китая показал, что при внедрении цифровизации удалось сократить время обработки документов с 12 часов до получаса", - пояснил глава совета директоров компании.В начале недели Акылбек говорил РИА Новости, что "Удоканская медь" планирует поставлять основную часть продукции в Китай и рассматривает также возможность выхода на рынок Индии и Вьетнама."Удоканская медь" была создана для реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди, входит в холдинг USM Алишера Усманова. Удокан с ресурсами свыше 26 миллионов тонн меди является крупнейшим неразработанным месторождением в России и третьим по величине в мире. Его ресурсы, в соответствии с классификацией JORC, - 26,7 миллиона тонн меди с содержанием в руде 1%. Содержатся также запасы серебра. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края в 30 километрах от станции "Новая Чара" Байкало-Амурской магистрали.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220706/ekonomika-1800601072.html

https://ria.ru/20220907/biznes-1815036747.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, китай, индия, вьетнам, дальневосточный федеральный университет, алишер усманов, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф)