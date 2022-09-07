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"Удоканская медь" планирует расширять логистику для поставок в Азию - РИА Новости, 08.09.2022
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"Удоканская медь" планирует расширять логистику для поставок в Азию
"Удоканская медь" планирует расширять логистику для поставок в Азию - РИА Новости, 08.09.2022
"Удоканская медь" планирует расширять логистику для поставок в Азию
"Удоканская медь" планирует перевозить до 1,5 миллиона тонн продукции в год, для чего нуждается в расширении логистических мощностей азиатского направления,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-07T07:28
2022-09-08T10:04
россия
экономика
китай
индия
вьетнам
дальневосточный федеральный университет
алишер усманов
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Удоканская медь" планирует перевозить до 1,5 миллиона тонн продукции в год, для чего нуждается в расширении логистических мощностей азиатского направления, заявил председатель совета директоров компании Еркожа Акылбек."При развороте большого бизнеса на восток возникают пробки. Наш грузопоток увеличится, с запуском первой очереди это будет порядка 600 тысяч тонн в год, с запуском второй - порядка 1,2-1,5 миллиона тонн в год, но на текущий момент дефицит пропускных мощностей превышает 70 миллионов тонн, и по данным Минвостокразвития он будет расти кратно в ближайшие несколько лет", - сказал Акылбек на сессии "Логистические мосты Дальнего Востока: бесшовные технологии в действии" в рамках Восточного экономического форума.Он добавил, что пограничные переходы Забайкальска нуждаются в модернизации, а внедрение цифрового документооборота позволит ускорить этот процесс. "Опыт Китая показал, что при внедрении цифровизации удалось сократить время обработки документов с 12 часов до получаса", - пояснил глава совета директоров компании.В начале недели Акылбек говорил РИА Новости, что "Удоканская медь" планирует поставлять основную часть продукции в Китай и рассматривает также возможность выхода на рынок Индии и Вьетнама."Удоканская медь" была создана для реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди, входит в холдинг USM Алишера Усманова. Удокан с ресурсами свыше 26 миллионов тонн меди является крупнейшим неразработанным месторождением в России и третьим по величине в мире. Его ресурсы, в соответствии с классификацией JORC, - 26,7 миллиона тонн меди с содержанием в руде 1%. Содержатся также запасы серебра. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края в 30 километрах от станции "Новая Чара" Байкало-Амурской магистрали.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220706/ekonomika-1800601072.html
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россия, экономика, китай, индия, вьетнам, дальневосточный федеральный университет, алишер усманов, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Россия, Экономика, Китай, Индия, Вьетнам, Дальневосточный федеральный университет, Алишер Усманов, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
07:28 07.09.2022 (обновлено: 10:04 08.09.2022)
 
"Удоканская медь" планирует расширять логистику для поставок в Азию

"Удоканская медь" намерена расширять логистические мощности азиатского направления

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Удоканская медь" планирует перевозить до 1,5 миллиона тонн продукции в год, для чего нуждается в расширении логистических мощностей азиатского направления, заявил председатель совета директоров компании Еркожа Акылбек.
"При развороте большого бизнеса на восток возникают пробки. Наш грузопоток увеличится, с запуском первой очереди это будет порядка 600 тысяч тонн в год, с запуском второй - порядка 1,2-1,5 миллиона тонн в год, но на текущий момент дефицит пропускных мощностей превышает 70 миллионов тонн, и по данным Минвостокразвития он будет расти кратно в ближайшие несколько лет", - сказал Акылбек на сессии "Логистические мосты Дальнего Востока: бесшовные технологии в действии" в рамках Восточного экономического форума.
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Он добавил, что пограничные переходы Забайкальска нуждаются в модернизации, а внедрение цифрового документооборота позволит ускорить этот процесс. "Опыт Китая показал, что при внедрении цифровизации удалось сократить время обработки документов с 12 часов до получаса", - пояснил глава совета директоров компании.
В начале недели Акылбек говорил РИА Новости, что "Удоканская медь" планирует поставлять основную часть продукции в Китай и рассматривает также возможность выхода на рынок Индии и Вьетнама.
"Удоканская медь" была создана для реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди, входит в холдинг USM Алишера Усманова. Удокан с ресурсами свыше 26 миллионов тонн меди является крупнейшим неразработанным месторождением в России и третьим по величине в мире. Его ресурсы, в соответствии с классификацией JORC, - 26,7 миллиона тонн меди с содержанием в руде 1%. Содержатся также запасы серебра. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края в 30 километрах от станции "Новая Чара" Байкало-Амурской магистрали.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РоссияЭкономикаКитайИндияВьетнамДальневосточный федеральный университетАлишер УсмановВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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